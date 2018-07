Quarta-feira, 6 de julho de 1910

PORTUGAL

– A “Lanterna”, o valente seminário de propaganda anti-jesuítica, publicou o seguinte documento inédito, cuja importância documento inédito, cuja importância histórica é desnecessário encarecer: “Exmo, e prezado amigo- Não tenho mais razão para expulsar os jesuítas do que para expulsar os membros de outras ordens ou congregações religiosas.

O pensamento do governo foi claramente expresso no decreto de 10 de março. Não é supprimir todas as communidades ou congregações existentes, supprimir, sim, as que entregando-se exclusivamente á vida monástica, não tenham applicação pratica e benéfica na sociedade protugueza- é o que está no n. 1 do decreto.

Mas não suprimir as communidades ou congregações que administrem institutos de ensino, de caridade e beneficência, ou de propaganda de fé no ultramar;- antes providenciar para que estes institutos subsistam, mas regulamentando-os devidamente, sujeitando-os á acção e fiscalização do Estado, por um lado, e á jurisdicção ecclesiastica ordinária e portugueza, por outro. O contrario produziria uma funda perturbação deixando crianças sem ensino, pobres, velhos e doentes sem agazalho e tratamento, e as colônias sem missões nacionaes. O que seria um erro e um perigo. Creia-me, 31-5-901, amigo obrigado- Hintze Ribeiro”.Esta carta, que a “Lanterna” reproduziu em “fac-simile”, foi dirigida a Mariano de Carvalho. (pág.1)

– Devido ao regimen do ópio ultimamente estabelecido em Macau tem diminuído consideravelmente a importação de ópio cru de Hong-Kong. Antigamente o ópio importado era arrecadado nos armazéns particulares dos negociantes, exigindo-se certas formalidades de fiscalisação quando aquelle producto era exportado. Agora não: o ópio tem de ser arrecadado no armazém do governo, o que os negociantes acceitam, não se conformando, porém, com a prohibição de pagar antecipadamente o imposto aduaneiro e de poderem effectuar a pesagem do ópio nas suas casas commerciaes.

Daqui resultou, como protesto, os negociantes deixarem de importar o ópio de Hong-Kong, tanto mais que o Estado não lhes dava garantia alguma contra o risco de incêndio ou roubo.

O mais grave, porém, é que os negociantes estão pensando em se estabelecer na nova cidade chineza de Hcong-Chao, pois que alli não lhes é exigida a caução de 5.000 patacas, impostas em Macau, não há taxa de armazenagem e têm facilidade de exportação, por existir naquelle porto uma delegação da alfândega.

Em resumo: os rendimentos da alfândega de Macau vão diminuído bem como o movimento commercial do porto, até que os negociantes se retiram de vez para Hcong-Chao e Macau desappareça de facto. (pág.1)

FRANÇA

O augmento da lista civil de Guilherme II, votado no “Landtag” prussiano, com o protesto dos deputados socialistas, tem dado lugar a interessantes discussões sobre o custo dos poderes públicos em vários paízes da Europa.A propósito, o senador Gervais publica no “Matin” um artigo elucidativo, que vamos transcrever. “ A questão suscitada na Allemanha- escreve o sr. Gervais- por occasião do augmento da lista civil do rei da Prussia (Guilherme II, imperador da Allemanha) chama a attenção sobre o preço dos poderes públicos nas grandes potencias.

Actualmente em França, no orçamento de 1910, dispende-se com os poderes públicos a quantia de 20.027.160 francos, sendo 1.2000.000 francos para o chefe do Estado, 6.020.000 francos para subsídio aos senadores e despesas administrativas da camara. Esta somma é notavelmente inferior á das despesas que, com o mesmo fim, eram feitas no tempo do império.Compulsando o orçamento de 1860 (sendo imperador Napoleão III) vê-se que as despesas com os poderes públicos eram de de 39.678.500 francos, assim repartidos 25 milhões de dotação do chefe do Estado: 1.5000.000 francos de dotação dos príncipes e princezas da família Imperial; 6.686.000 francos de subsídio aos senadores e despesas administrativas do senado; 6.492.5000 francos de subsídio aos deputados e despesas administrativas da câmara. Além da sua dotação o imperador Napoleão III tinha o usofruto dos bens mobiliários e immobiliarios consatituindo a dotação da Corôa, cujos rendimentos annuaes podem ser avaliados em 8 milhões de francos. (…)Deve accrescentar-se que da lista civil saiam pensões e subsídios diversos. Mas, tendo em conta estes encargos, que passaram para o orçamento, póde avaliar-se em 16 milhões de francos a economia realisada pela Republica.

Na Allemanha não figura no orçamento imperial nenhuma despesa para a lista civil; mas no orçamento de 1909 encontra-se um credito para despesas com o “Reichstag” na importância de 1.956900 marcos. (Os deputados não tem subsídio).No orçamento da Prussia é que figura a despesa de 15.719.296 marcos para a dotação que vae agora ser augmentada de 4 milhões de marcos.Nesta dotação do rei da Prussia e imperador da Allemanha há uma parte destinada a despesas pessoaes do soberano e outra de despesas de ordem administrativa (cãs civil, estado maior privativo, thetros reaes etc).Feitas as deducções, póde avaliar-se em 8 milhões de marcos, a dotação pessoal de Guilherme II. Além da lista civil, no orçamento prussiano figura um credito de 2.018.900 marcos para o “Landtag”.Em resumo, os poderes públicos na Allemanha custarão, votado o augmento da lista civil- 5.743 contos de réis.

Na Inglaterra, segundo o orçamento de 1908-1909 (comprehendendo pensões de aposentação da família real) francos 11.750.000; dotação de pessoas da família real 2.665.000 francos; presdidente (“speaker”) da camara dos communs, 125.000 francos; serviços votados, isto é, palácios reaes, palácios do parlamento, secretaria da camara dos lords e dos communs, oito milhões. Os membros do parlamento não recebem subsídio. As despesas com os poderes públicos são, na Inglaterra, de 22 milhões de francos. Na Austria-Hungria as despesas inscriptas no orçamento do império da Austria e do reino da Hungria, em 1909, são as seguintes: lista civil 11.5000.000 francos; parlamento quatro milhões. Total quinze milhões.

Na Itália são destinados 16 milhões á dotação da família real e 2.5000.000 francos para as despesas das camaras onde os deputados e senadores não tem subsídio.

Eis o custo dos poderes públicos nas grandes nações da Europa. Tendo em conta que a representação nacional directa em França (deputados e senadores) recebe subsídio, adespesa orçamental deste paiz é das mais regulares e, proporcionalmente ao orçamento geral, a menos das grandes potencias” .(pág.1)

GRAN-BRETANHA

A conferencia realisada pelo sr. Roosevelt no Guild-hall, no decurso da qual falou com tanta liberdade e certeza da política ingleza no Egypto, teve no dia 13 o seu eco na camara dos communs.

O sr. Balid, conservador, disse que apesar da humilhação que a prelecção do sr. Roosevelt infligiu á Inglaterra, as suas palavras , parece que tiveram a condição de levar o governo a modificar a sua política no Egypto, onde os estudantes insultam o representante da Inglaterra, e onde o primeiro ministro Butros foi assassinado. Replica-lhe o sr. Robertson, liberal, dizendo que também os americanos assassinaram no espaço de cincoenta annos três presidentes. Esses crimes não provam que os Estados Unidos tenham sido mal governados. “A morte de Butros pachá não demonstra que tenhamos feito grande coisa a favor do Egypto; o regimen de terror gera o espírito de hostilidade. A Inglaterra continuará a governar com firmeza, a applicar a lei, a preparar o terreno para a autonomia e a satisfazer os seus compromissos”.

O sr. Balfour faz o elogio do sr. Roosevelt, cujas palavras pronunciadas no Guild-hall tiveram uma cunha de sympthia. Os inglezes, disse elle, occupam o Egypto, para bem seu e da Europa; a sua autoridade acha-se, todavia, alli minada. A situação exige uma acção prompta e decisiva; o restabelecimento de nosso prestígio hão de permitir que os funcionários inglezes desempenhem a sua missão que se encontra comprometida pela falta de apreço por parte dos egypicios”.

O ministro dos negócios estrangeiros, “sir” Eduardo Grey, diz que “sir” Eldon Gorst tem cumprido admiravelmente as instrucções que lhe foram dadas pelo governo, único responsável pela política ingleza no Egypto. Antes de realisar a sua conferencia, o sr. Roosevelt communicara-lhe as idéas que se propunha desenvolver. Sir Eduardo grey approvou-as plenamente e accrescenta que não vê hoje nellas nada de estranho, a não ser a declaração de que a demasiada confiança para com os adversários da occupação britânica poderia comprometter a obra da Inglaterra. Não há dúvida, disse o ministro de que asituação do Egypto nos exige uma séria attenção. Essa situação tem preocupado tanto o governo como os seus agentes, mas os oradores da opposição exaggeram-na. O assassínio de Butros pachá foi um acto isolado. (…) O estado do egypto tem melhorado. Os crimes rivaes vão sendo em menor número e no Sudan têm-se registrado magníficos progressos.E’ absolutamente falso que a autoridade britannica se encontre minada no Egypto. Nós é que somos responsáveis pela política geral geral no Egypto; os ministros egypcios têm de ouvir a nossa opinião, é preciso tacto, bom senso, para fazer funccionar convenientemente esse systema.

Tornou-se impossível fazel-o funcionar quando a imprensa nacionalista nos actaca a propósito do mais peuqeno desaccôrdo real ou supposto entre os ministros egyptos e nós. Os agitadores, aliás pouco numerosos, pretendem toenar impossível a nossa occupação fomentando desordens em todas as occa e insultando os funccionarios tanto egypcios como anglo egypcios. Dessa forma como desenvolver o governo dos egypcios por elles mesmos?

Se tudo o que temos feito no intuito de se conseguir que os egypcios se possam governar por si não provoca um grande interesse da parte do povo(…) (pág.2)

ALLEMANHA

Annunciaam os jornaes alsaciannos lorenos que foi lida uma ordem do dia nos corpos de tropas em que servem militares originários das províncias annexadas prohibindo o uso da língua franceza nos respectivos quartéis.

Foi egualmente recomendado a esses soldados que avisassem as suas famílias de que deviam escrever em allemão os bilhetes postaes que houvessem de enviar-lhes. Também foram aconselhados a que não lessem no quartel os jornaes das suas terras redigidos em francez e que os substituíssem por “bons jornaes allemães”. A referida ordem do dia explica aos soldados que produz muito má impressão ver militares fardados com o uniforme allemão falando francez. As folhas berlinenses constatam que esses conselhos têm sido seguidos, “o que é muito para alegrar, pois a leitura de jornaes redigidos em francez na Alsacia-Lorena não é próprio para soldados allemães e o seu contendo espaça muitas vezes à prévia censura dos seus superiores”. (pág.2)

BULGARIA

Um dos primeiros effeitos da nova política nacionalista russa será comprometter o êxito do congresso slavo que se deve reunir em julho em Sófia.

Os polacos annunciaram de há muito a sua abstenção; hoje uma parte dos tchecos imita o exemplo dos polacos.O deputado russo Makhalakof participou ao sr. Kramarcy que também não irá ao congresso e é provável que uma grande fracção do partido cadete o imitará. O congresso será, pois, sobretudo um congresso de slavos do sul; será composto principalmente de búlgaros.É verdadeiramente para lastimar que, em conseqüência destas abstenções, o congresso de Sofia não seja uma grande manifestação da união slava.

O sr. Kramarey num recente artigo publicado no “Narodni Lisiy”, de Praga, não dissimula a sua decepção: “E’ muito para lastimar que os políticos polacos e os sábios polacos não venham a Sófia. Nestas circunstancias, seria preferível adiar o congresso para occasião mais favorável ; mas é impossível pensar em tal depois de todos os preparativos que para nós fizeram os búlgaros.

As disposições dos membros do congresso não serão, pois, alegres; as relações dos russos e dos polacos são piores do que nunca. Outrora os polacos odiavam o governo e a burocracia russa, mas tinham confiança. O nacionalismo russo, vivamente desejado por todos os amigos da Rússia, nasceu finalmente, mas é tão enfezado e anormal como o eram o cosmopolitismo ou a revolução russa”.

O sr. Kramarcy, censurando os polacos por não irem, apesar de tudo, a Sófia, reconhece que uma parte da responsabilidade desse facto cabe aos nacionalistas russos. Não poderia existir nenhuma duvida a esse respeito depois da abstenção do sr. Makhlakof. (pág.3)

