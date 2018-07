Sexta-feira, 8 de julho de 1910

AMERICA

– Communicam de Reno, Nevada, que o governador Dickerson lançou uma proclamação declarando que o “match” de “box” entre Johnson e Jeffries foi perfeitamente correcto, sendo absolutamente injustos os protestos contra a Victoria de Johnson. Elle portanto, não intervirá no caso emquanto não forem mudadas as leis do Estado de Nevada.

– A policia norte-americana notificou a mais de cem theatros do districto de Colombia a interdicção de exhibir no cinematographo o “match” Johnson-Jeffries.

– Em varias outras cidades dos Estados os respectivos “maires” annunciaram interdicção similar.

– A Sociedade Unida de Esforços Christãos de Boston, que tem ramificações por toda a União Americana, começou uma activa campanha para impedir essa reproducção do brutal espectaculo pelo cinematographo.

– Telegrapham que o ex-presidente Roosevelt dirigirá egualmente um protesto neste sentido a todos os governadores de Estados.

– Em Nova York formou-se um “comitê de cem membros sob a presidência do millionario philanthropo Carnegie, para celebrar em 1914 um tratado de paz anglo-americano.Será talvez erigido em Nova York um monumento commemorativo destinado à Conferencia da Paz. (pág.4)

EUROPA

– O sr. Herbert Asquith presidente do conselho de ministros, disso ante-hontem na camara dos communs que as previsões orçamentárias para o exercito e a marinha, este anno, são de oito milhões de libras esterlinas inferiores ás de 1904-05. Em compensação as pensões para a velhice estão inscriptas em cerca de dez milhões, notando-se augmento também na instrucção publica, reformas sociaes e outras despesas civis. Os juros de empréstimos temporários determinados por causa da rejeição do projecto do orçamento no anno passado se elevaram a quinhentoas mil libras. Consagraremos este anno-annunciou o chefe do governo-dois milhões á reducção da divida. Somos a única nação do mundo que reduz a divida, fazendo ao mesmo tempo face ao accrescimo dedespesas com a defesa nacional e as regormas sociaes.

– Lady Ahdy offerece cincoenta mil libras esterlinas para o estabelecimento de um serviço aéreo párea viajantes entre Londres e Pariz.

– Uma commissão de aviadores inglezes de que faz parte Grahame White se occupará da construcção de um apparelho resultante da combinação do dirigível com o aeroplano. (pág.4)

INGLATERRA

LONDRES – O “Daily Telegraph” publica um despacho de Nova York, noticiando que Jack Johnson, o campeão negro de Box, vencedor do match de Reno, partiu dessa cidade para a capital norte-americana em vagão especial, acompanhado de alguns amigos, que celebram alegremente seu trimpho.

Em todo o percurso do trem Johnson foi recebido em toda a parte com demosntrações de animosidade.Numa estação, três indivíduos brancos dirigiram-lhe grosseiras injurias.

Johnson, irritado, ameaçou esmurral-os, e só deixou de apelar-se do trem para pôr em execução a ameaça, devido a intervenção dos seus companheiros de viagem.

Em Nova York, onde já se deram alguns conflictos em conseqüência da derrota de Jeffries, receiam-se outros incidentes desagradáveis. (pág.1)

ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK – A agitação contra a reproducção cinematographica das diversas peripécias do match realisado no dia 4, em Reno, entre os boxers Jack Johnson e James Jeffries propaga-se rapidamente.

Por emquanto, só as autoridades de Nova York, Chicago e Philadelphia ainda se mostram dispostas a consentir a exhibição em films cinematographicos da luta.O sr. Graynor, “moyor” de Nova York, tendo sido interpellado a respeito, declarou que positivamente lhe não assiste poder prohibir tal espectaculo.

Consta nesta cidade que o lutador Jeffries ficou cego do olho esquerdo em conseqüência de um murro que lhe deu o seu adversário Jack Johnson. (pág.2)