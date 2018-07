Segunda-feira, 11 de julho de 1910

CARTAS DA ALLEMANHA- XIX

Mais uma vez o Vaticano achou opportuno chamar a attenção do mundo civilisado para a existência do Summo Pontifice e para o poder da Egreja Catholica, dando publicidade á carta encyclica “Editae saepe Deis” em que se glorificam os actos do famoso arcebispo Borromeo, canonizado em 1610 pelo Papa V.

É sufficientemente clara a intenção dos autores da encyclica editada sob a responsabilidade de um papa infallivel, e todos os artifícios de interpretação não podem annullar ou diminuir os effeitos do doesto atirado contra os reformadores, contra os chefes dos Estados sujeitos ao regimen do protestantismo.

Com effeito, parece que escapou á reconhecida perspicácia de Pio X que esta carta-circular é um grave erro comettido pelo Vaticano que desconhece a alma do povo germânico.(…) É um problema psychologico, ainda não resolvido, averiguar-se até que ponto o homem é senhor das suas acções ou até que ponto elle é escravo do aços, das correntes espirituaes, do movimento do nosso organismo collectivo ou finalmente da concepção universal predominando numa época dada.(…) DRUSUS (pág.3)

PROBLEMAS DO ENSINO- IV

Escreve-nos o sr. Luiz Cardoso: “É principio fundamental em pedagogia que a educação deve conformar-se com amarcha natural da evolução mental. Ninguém desconhece que há naturalmente uma certa ordem de successão para o desenvolvimento espontâneo das faculdades intellectuaes e um gênero de conhecimentos reclamados por cada uma destas faculdades durante o seu desenvolvimento.

A solução do problema consiste em determinar essa ordem e alimentar racionalmente as faculdade. Neste particular o methodo natural é o único verdadeiro porque ensina o discípulo a instruir-se por si mesmo. Os conhecimenmtos, as leis estão na razão directa do estudo pratico dos phenomenos que nos são familiares. E a influencia da natureza na educação extende-se desde a mathematica até a moral. (…)E’ axiomático que se não póde ensinar a subtração, sem primeiramente ensinar-se a somma; mas o que se reconhece nas generalidades se desconhece nops detalhes. A criança não pode passar de um grau a outro sem primeiramente analysar os casos diversos ao que o mesmo se refere. (…) As noções mais geraes são compostas de noções mais particulares. Apresentar noções complexas á criança é quase tão absurdo como ensinar-se regra de companhia sem o conhecimento prévio das operações fundamentaes. Para que a criança se familiarise com uma verdade é preciso que tenha passado por uma série de idéas cada vez mais complexas. As faculdade por seu turno se vão evoluindo com assimilação dessas mesmas idéas.(…)

É a funcção o exercício que desenvolve o orgam. As faculdades mentaes se desenvolvem rapidamente pelos methodos analyticos. Nelles se baseia o espírito da iniciativa própria, antagônico da feição synthetica. Os methodos dogmáticos em todos os tempos só têm concorrido para o abastardamento dos progressos scientifico e condições sociaes. Como apparecimento dos phonographos e dos pianos de manivella os ‘papageios” já não têm cotação na praça. O futuro será de quem melhor pensar e melhor crias. Os livros não fazem sábios. Elles são quem os fazem.” (pág.3)

A JUSTIÇA EXPEDITA

A justiça é em toda parte difficil. Difficil e muito lenta, quer tenha de ser feita pela opinião ou por um tribunal. Os homens, organisando os tribunaes tão complicadamente, revelaram, sem o querer, a difficuldade que elles mesmos encontram em distribuir a justiça aos seus semelhantes.E’ que todos se lembravam da “via-crucis” de Christo, de Herodes a Pilatos. E para se não repetir a morte de um innocente, criaram-se os tribunaes complicados, onde lentamente, e por mil maneiras, se havia de apurar a verdade. Demais, a vida também se complicava de década em década, eo progresso trazia, de par com a trama cada vez maior dos direitos e deveres, a crescente complexidade dos crimes.(…)Mas ainda há crimes simples, direitos e deveres (…)Há um roubo, todas as provas são promptas e insophismaveis: o julgamento deve também ser rápido, sem delongas e sem lentidão. Onde há juízes singulares, ainda isso se consegue de alguma forma. (…)

Ora, os norte-americanos pretendem agora fazer essa coisa admirável- a justiça rápida e expedita. Pelo menos o que, no magazine “World´s Work” nos conta o sr. William Bayard Hale. Falando há pouco tempo em Chicago, declarouo presidente William Taft: “Não há assumpto com que mais me interesse do que a reforma do processo penal e civil. As inúteis delongas que vão do inicio da causa até a sentença, e as despesas legaes não peuqenas, são outros tantos obstáculos ao funcionamento da justiça. Devemos eliminar tudo isso, deevemos fazer com que o pobre obtenha justiça rapidamente e barato, e com isso crescerá o prestígio da lei”. Os norte-americanos, como a cada instante se repete, são um povo eminentemente pratico, realisam, como nenhum outro, o typo de “businessman” , para o qual o tempo é verdadeiramente dinheiro. E assim não é de espantar que apenas convencidos da utilidade de um principio, immediatamente o executem . Foi o que succedeu em Chicago, depois do discurso do sr. William Taft; criaram-se logo, com a autorisação da “Supreme Court”, tribunaes municipaes, presididos por juízes delegados “ad-hoc”, os quaes distribuem a justiça com rapidez extraordinária. (…)(pág.4)

O VOTO FEMININO

Há na França, funccionando regularmente, com estatutos approvados e escriptorio montado, uma associação cujo único escopo é conseguir para as mulheres o direito de voto. Pouco tem conseguido até hoje, mas sempre tem conseguido alguma coisa. Conseguiu , pelo menos, a oppinião de vários sujeitos eminentes em letras e artes, inclusive a arte política, sobre o voto feminino. Essas opiniões vêm no ultimo numero da “Revue”. Raras têm valor pela força dos argumentos; o que a quase todas dá alguma importância é o nome que as subscreve. (…)

O sr. Addrieux, deputado actual e antigo prefeito de policia , é favorável ao voto das mulheres. “Onde que que as leis, diz, elle, criaram em proveito da barba uma especie de aristocracia; onde quer que a metade dos seres humanos foi exluida do direito de votar, a democracia é apenas uma palavra e o suffragio universal não passa de uma mentira. E não procurem justificar a exclusão das mulheres com a pretensa superioridade dos homens. A democracia é o governo de todos por todos: não é, nem pode ser o governo dos melhores, dos mais intelligentes, dos mais capazes.”

Já o sr. Jacques Bardoux, professor na Escola de Sciencias Politicas não nega ás mulheres o direito do voto; não acha, porém, de bom aviso dar-lheó todo de uma vez. Quer que ellas se tornem eleitoras a pouco e pouco. Primeiro votem nas eleições municipaes, depois sejam votadas nessas eleições, para então, caso a experiência lhes seja favorável, poderem votar e serem votadas nas eleições geares.

O sr. Dantel Bellet, secretario perpetuoda Sociedade de economia Politica, é partidário da liberdade de voto ás mulheres, mas confessa-se atrapalhado com uma difficuldade de lógica social. As mulheres querem ter direitos eguaes aos homens. Não se censura por isso. E’ uma pretensão muito razoável. Mas, para tel-os, precisam também supportar as mesmas obrigações que os homens aupportam. Ora, os homens não podem eximir-se ao serviço militar…(…)(pág.4)

EUROPA

Em Trafalgar-Square realisou-se ante-hontem, de tarde, em Londres, uma demonstração suffragistas, em que tomaram parte representantes de todos os pontos do Reino Unido.

*** Foram declarados infeccionados pelo cholera-morbus os governos russos de Ekaterinoslaw, Kherson, Poltva e Ostrogolchk, e ameaçados os governos de Bessrabia, Astrakhan, Simbrisk, Ryazan e a colônia de Tiflis. (pág.4)

