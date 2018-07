Quarta-feira, 13 de julho de 1910

RUSSIA

As duas sociedades literárias polacas “Polski Dom” e “Prosvita”, que há muito tempo tinham sido fundadas em Kief, foram encerradas subtamente por ordem do governador. Ninguém sabe explicar o motivo dessa ordem. Os seus estatutos prohibiam-lhes reigorosamente que as occupassem de quaisquer assumptos políticos.

A esse respeito escreve o correspondente do “Morning Leader”: “A política interna actual da Russia manifesta o triumfo reacionário e dentro de alguns annos ver-se-lhe-ão as conseqüências. Não há um único russo que acredite que este estado de coisas possa durar muito tempo.

Mais tarde ou mais cedo, há de forçosamente dar-se uma explosão de que já se vão distinguindo os signaes precursores”. (pág.2)

GRECIA

Dizem de Athenas ao jornal pariziense “Le Temps” em data de 18 de junho: “Segundo informalções provenientes de boa fonte, o governo grego teria aconselhado aos cretenses que se conformassesm com as indicações contidas na nota das potencias, quer dizer que admitissem os musulmanos na assembléa cretense sem os obrigar a prestar juramento ao rei da Grécia.

Se esta noticia é exacta, como parece, vê-se que o governo grego persiste na attitude correcta pela qual sir. Edward Grey o felicitava recentemente nos Communs. Além disso, contrariamente aos boatos espalahdos, o rei Jorge e os seus ministros estão de perfeito accordo.(…) (pág.2)

TURQUIA

Informam de Salonica que se está tornando inquietadora a agitação da população musulmana, motivada pelos violentos discursos que alguns “hodjas” fanáticos e pretendidos patriotas exaltados têm proferido nas mesquitas.Só se fala em massacrar os gregos e em queimar os consulados das quatro potencias protectoras de Creta, cuja attitude constitue um insulto para todo o bom musulmano.

Isto não passa com certeza de exaggeros de linguagem, mas tudo é para receiar de multidão tão ignorante quanto fanática. As autoridades tomaram por isso diversas providencias afim de se evitar qualquer effusão de sangue. (…)

Varios agitadores búlgaros continuam a percorrer as aldêas aconselhando a defesa á mão armada dos direitos das communidades exarchistas, direitos que as autoridades locaes fingem desconhecer, bem como da liberdade do trabalho que se acha ameaçada pelos immigrantes vendos da Bosnia e da Herzegovina. Se a isso accrescentarmos a agitação provocada pela “boycottage” exercida com toda a aseveridade sobre os navios que arvoram pavilhão grego e sobre toda e qualquer mercadoria vendida por gregos, ou mesmo macedônios, podemos fazer assim uma Idea da situação actual na Macedonia.Finalmente, o “comitê” central “União e Progresso” tem recebido de todos os pontos do império pedidos de informações sobre a questão cretense, e numerosos voluntários declaram-se promptos a marchar contra a Grecia; os habitantes do “vilayet” de Monastir querem a todo o custo occupar a Thessalia.

Não se nota, pelo menos por emquanto, nenhum preparativo militar que indique qualquer acção próxima contra a Grecia.

GRAN-BRETANHA

O sr. Asquith apresentou no dia 15 de junho na camara dos communs a lei de regência que regula a situação dynastica no caso de Jorge V vir a morrer antes de seu filho mais velho, o duque de Cornwalls, attingir dezoito annos, quer dizer, em 23 de junho de 1912.

A regência seria confiada á rainha Mary.

Segundo o uso, o projecto de lei lembra: 1ºQue o herdeiro do throno não se pode casar sem o consentimento escripto da regência e das duas camaras; 2º Que a ordem de successão ao throno não pode ser modificada; 3ºQue a regente perde todo o direito ao seu cargo se se converter ao catholicismo ou se desposar um catholico;4º Que a regente não poderá promulgar lei modificando a sucessão á coroa ou a posição privilegiada da Egreja anglicana na Inglaterra e da Egreja presbyteriana na Escocia. (pág.2)

ALLEMANHA

A “Gazeta da Allemanha do Norte” reproduz uma nota enviada de Strasburgo á officiosa “Correspondencia da Allemanha do Sul” segundo a qual o projecto de reforma constitucional para a Alsacia-Lorena, que o chanceller já em março passado annunciou estar concluído, não seria submettido tão depressa ao conselho federal, nem ao Reichstag.

Esse documento attribue as culpas dessa demora aos alsacianos-lorenos que, diz elle, se não produziram uma má impressão ao secretario de Estado do ministério imperial do interior, sr. Delbruck, durante o inquérito a que há pouco procedeu em Strasburgo. Estranha-se principalmente que o grupo loreno já não queira a representação proporcional, a favor da qual, e cuja iniciativa, a delegação da Alsacia-Lorena se havia pronunciado.

Os lorenos mudaram de opinião, diz o communicado, porque, depois de tudo prompto, perceberam que a representação proporcional lhes faria perder oito candidatos. “Não se deve mudar assim de opinião sobre importantes questões de princípios, por simples razões de interesses de partido, quando se tem pretenções á emancipação política”, conclue a nota. Esta não accrescenta que se os lorenos se retrataram foi para conservar aos naturaes da província os seus lugares na delegação. (pág.2)