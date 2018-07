Sexta-feira, 15 de julho de 1910

FRANÇA

PARIZ – O marechal Hermes da Fonseca chegou hontem a Creusot ás onze e meia horas da manhan, hospedando-se na residência do industrial Schneider, onde foi offerecido um lauto almoço. Ás duas horas da tarde s.exa. começou a sua visita ao estabelecimento pelas forjas e officinas de laminação. Alli assistiu o marechal Hermes ao preparo da coraça de 32 millimetros que há de revestir o couraçado “Courbet”. Em seguida s. exa. Percorreu vários “ateliers” complementares, onde assistiu á fundição de um canhão de 395 millimetros para a marinha de guarda franceza e viu diversas cupolas de torres encommendadas pelos governos italianos, peruano e dinamarquez. S. exa acompanhou os trabalhos do fabrico de projectos para os governos francez, búlgaro, peruiano, boliviano, mexicano, uruguayo, cubano e outros, bem como de obuzes de 395 millimetros para a armada franceza, material e baterias de artilharia de montanha para diveros paizes.Visitou depois o polygono de tiro, onde assistiu a varias experiências(…)(pág.4)

Educação intellectual Problemas do ensino VIII

Escreve-nos o sr. Luiz Cardoso:

“Não há quem desconheça que o quanto a criança apprende antes de saber falar e apprende por si própria. As propriedades de solidez de gravidade, as fórmas, as cores, o som, etc., são factos com os quaes ella se familiariza sem auxilio estranho. Os analphabetos dia a dia observam phenomenos scientificos sem auxilio de mestres e muito menos de livros. E ninguém contesta que a bom êxito na vida depende do modo mais ou menos completo como se observa e da maneira mais ou menos exacta como se conclue.

E’ a natureza que nos conduz continuamente pela estrada recta do dever e do bem. O ensino, portanto, deve ser vasado nos instinctos intellectuaes da criança. Ao professor imcumbe systematisar o procedimento da natureza. Devemos escutar tudo qunto a criança possar dizer sobre cada objecto, animando-a a dizer ainda mais. Attrair depois a attenção do educando para factos que lhe passaram despercebidos. Uma serie de objectos bem escolhidos nos auxiliarão poderosamente neste ensino, que familiarizará os alumnos com as coisas e com a linguagem oral depois com a escripta. (…)(pág.3)

PORTUGAL

LISBOA – Os mais autorisados orgams de publicidade, occupando-se da situação das forças portuguezas em Macau, dizem que Portugal encara com serenidade os acontecimentos alli descurolados, porque se trata de um ataque de piratas, para reprimir o qual são suficientes as forças daquella colônia.

O governo portuguz julga que a China é absolutamente estranha ao insólito ataque, como o prova a espectativa das suas forças navaes durante o bombardeamento.

Ao que noticiam, os chinezes, depois do combate, pediram a paz.

A povoação de Kaulun foi occupada pelas forças portuguezas. Algumas das crianças que os piratas roubaram, reappareceram. Cinco estão feridas (pág.4)