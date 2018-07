Domingo, 17 de julho de 1910

RIO

O sr. ministro da agricultura recebeu um telegramma de Matto Grosso communicando que o presidente do Estado, sr. Pedro Celestino, em sua mengem pede ao congresso estadual autorisação para auxiliar, como este julgar mais conveniente, o serviço de protecção e catechese dos silvícolas no Estado, abrindo o necessário credito, afim de se consignar 20:000$000 para a acquisição de instrumentos de lavoura, os quaes deverão ser vendidos pelo custo, e 10:000$000 para brindes, sustento e roupa aos silvícolas e pagamento de cento e vinte mil réis mensaes a doze mattogrossenses que queiram estudar agronomia nas escolas existentes no paiz. (pág.1)

ALLEMANHA

BERLIM – O sr. Yin-Chang, ex-ministro da China nesta capital e actualmente ministro da guerra do seu paiz, declarou ao correspondente do “Berliner Lokal Anzeiger”, em Pekin, que o tratado russo-japonez, sobre a manutenção do “statu quo”, na Manchuria, prova a necessidade imprescindível da reorganisação militar da China.

O tratado russo-japonez, disse o sr. Yin-Chang, é um incommodo para o Celeste Imperio, mas este não é tão forte que se possa oppôr a elle. (pág.2)

AUSTRIA-HUNGRIA

VIENNA – Retardado- Telegrammas da Gracovia, anunciam que milhares de pessoas celebraram a festa polaca da Victoria de Tanenborg.

N.da R.-Tannenberg é uma pequena Villa da Prussia Oriental, onde, a 15 de julho de 1410, as tropas do gran-mestre da ordem Teutonica foram derrotadas pela alliança dos polacos e dos lithuanos. Esta Victoria polaca, cujo quinto centenário acaba de ser commemorado na Cracovia, marca termo da colonisação alleman em paiz slavo.

INGLATERRA

LONDRES – O “Economist”, em artigo editorial publicado na sua edição de hoje, volve a tratar da revolução que acaba de se produzir no território do Acre, mostrando-se pessimista ante a situação alli reinante.

O “Economist”, commentando o facto, elogia a attitude conciliadora do governo federal, julgando difficil que este conseguissre subjulgar a revolução com o emprego de meios violentos. (pág.2)

