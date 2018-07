Segunda-feira, 18 de julho de 1910

ASIA

O conde de Komura, ministro das relações exteriores do Japão, declarou, num banquete, que as relações entre os Estados Unidos e o Japão estão muito firmemente estabelecidas, os interesses muito distinctos para se admittir a possibilidade de que alguma questão sobrevenha entre os dois paizes, que não possa ser resolvida diplomaticamente. (pág.1)

EUROPA

–Realisou- se na tarde de ante-hontem, em Londres, em Trafalgar Square, uma grande manifestação, promovida pela Liga dos Homens Contra o Suffragio das Mulheres.Concorreram milhares de manifestantes, sendo lidas cartas de approvação de Lord Curzon e do dr. Austin Chamberlain. (…)(pág.1)

O TYPO YANKEE

É fora de duvida, affirma um jornal francez, que existe um typo norte-americano. E’ um facto estranho, não há duvida, pois na composição do povo americano entram elementos oriundos de todas as partes do globo, mas é um facto real, já verificado pela sciencia.

Os Estados Unidos procuram, há muito tempo, todos os meios de fechar o seu território aos immigrantes que em vez de utilidade só encargos lhes podem trazer. Para estudar este problema foi nomeada uma commissão especial. Essa commissão já publicou vários relatórios importantes. Um delles, um dos últimos, estabelece, entre outras coisas, que, desde a primeira geração, os filhos de immigrantes mudam de estructura corporal e se approximam de um typo único, de um typo nacional, o typo norte-americano. As observações mais concludentes, neste particular, são as que se referem a duas raças cujos caracteres physicos são extremamente assignalados, a raça judaica da Europa oriental e a raça siciliana. O judeu chega do Oriente com o craneo redondo; seus filhos, nascidos na America, têm o craneo alongado. O siciliano vem de sua ilha com uma cabeça comprida; seus descendentes que nascem aquém-mar têm a cabeça redonda. (…)Se o clima da America exerce uma influencia tão forte e tão prompta sobre esse atributo tão essencial da raça é força admittir-se que todos os outros elementos sejam physicos ou sejam intellectuaes, passam por uma tranasformação mais rápida, mais profunda e mais assignalada.

A sciencia ainda não explica esse phenomeno. Mas o que é verdade é que existe e, porque existe, pode-se affirmar também que existe um typo norte-americano. (pág.1)

CONFERENCIA PAN-AMERICANA

A abertura da Quarta Conferencia Pan-Americana em Buenos Aires torna opportuno lembrar qual deve ser o verdadeiro ideal americano, aquelle que deve orientar as nações reunidas no actual Congresso. Ninguem definiu ainda melhor essa orientação do que o sr. Rio Branco no seu magistral discurso de abertura da Terceira Conferencia, realisada no Rio de Janeiro. Nessa peça modelar pela precisão da linguagem, pelo tacto que ella revela e pelo espírito de justiça que a domina, está traçado o único caminho a seguir nesse assumpto.

Prece-nos, pois de toda uitilidade reproduzir esse documento(…) : “Meus senhores- (…) cabe-me a grata missão de, em nome do governo e do povo do Brasil, saudar ass nações aqui representadas e dirigir aos seus dignos delegados os nossos cumprimentos. (…) Os nossos votos são porque desta terceira conferencia resulte, confirmada e definida em actos e medidas praticas, de interesse commum, a auspiciosa segurança de que não estão longe os tempos da verdadeira confraternidade internacional. Já é della um penhor esse abnimo geral de procurar meios de conciliar interesses oppostos ou apparentemente contrários, encaminhando-os em seguida para o mesmo serviço de ideal do progresso na paz. Já que se busca promover relações políticas mais intimas, evitar conflictos, regular a solução amigável das divergências internacionaes, harmonisando as leis do commercio entre os povos, facilitando, simplificando, estreitando os contratos entre elles. Noutros tempos reuniam-se os chamados congressos de paz para assentar nas conseqüências das guerras, e os vencendoras dictavam a lei aos vencido0s, em nome da futura amizade baseado no respeito do mais forte.Os congressos de hoje são quase sempre convocadops em plena pás e sem constrangimento algum, por bem entendida previdência, para regulamentar a actividade pacifica das nações, e nelles se attender por egual ao direito do mais fraco como ao do mais forte. Elles dão corpo e forma e autoridade á lei internacional(…)(pág.1)

ANNUNCIO