Terça-feira, 19 de julho de 1910

CURSOS NOTURNOS

O sr. vice-presidente do Estado assignou hontem o decreto dando regulamento as escolas nocturnas para adultos, criadas pela lei n.1495 de 24 de dezembro de 1909.Esse regulamento é o seguinte:

Artigo primeiro. As escolas nocturnas, criadas pela lei n.1495 de 24 dedezembro de 1909, se destinam as pessoas do sexo masculino maiores de 14 annos.

Artigo segundo. Estas escolas funccionarão todas as noites, das 6 e meia as 9 horas, salvo os dias feriados por lei.

Artigo terceiro. O curso das escolas nocturnas comprehenderá ás seguintes matérias: leitura, escripta, linguagem, arithimetica, e lições geraes- comprehendendo noções de geometria, desenho, hygiene, educação moral e cívica e principaes applicações das sciencias physico-naturaes (…)

Artigo quinto. As escolas nocturnas serão localizadas em centros de população operaria, tendo preferência em su provimento aquella para cujo funccionamento as municipaloidades offerecerem prédios adequados (…) (pág.4)

FRANÇA

PARIZ – A propaganda em favor dos productos brasileiros prosegue aqui activamente.

Em Nice foi aberto um grande bar- “A Brasileira”- para a venda do mate e do café. Este bar tem tido grande concorrência.

Com o nome “Au Brésil”, foi inaugurado em Vichy um dos mais bellos estabelecimentos da cidade para a venda do café e de matte.

Na fachada do edifício foram collocadas diversas bandeiras brasileiras.

No dia da abertura de “Au Brésil”, foram distribuídas gratuitamente milhares de chávenas de café e de mate.

Á festa que se realisou nesse dia, assistiram cincoenta famílias brasileiras, as autoridades locaes, um senador e cinco deputados francezes, o representante da missão de expansão econômica do Brasil.

A imprensa local, unanimamente, constata o grande êxito alcançado por esse estabelecimento. (pág.1)

ITALIA

ROMA – Os jornaes referem-se com palavras lisonjeiras a uma interessante publicação, em italiano, do advogado paulista dr. Eugenio Egas, que veiu em missão de estudo á Europa. A publicação, em forma de conferencia, analytica e synthetica, trata de assumptos brasileiros e italianos, que se prendem á vida tão intima desses dois povos latinos. Depois de um belíssimo exórdio, em que o autor affirma a sua sincera sympathia pela Italia, entra vigorosamente no assumpto, todo tendente a mostrar o grande desenvolvimento do Brasil e de S. Paulo. “Muito devemos-diz o dr. Egas- é verdade; ao braço, ao trabalho, á iniciativa, á energia dos italianos, em S.Paulo; (…) “.. Depois de apresentar dados estatísticos, que provam o rápido desenvolvimento do Brasil e de S.Paulos,(…) o autor faz votos para que a a Italia, paiz latino, nobre e intelligente, se approxime sempre do Brasil e de S.Paulo

A Italia, diz, já nos deu o que de melhor nos podia dar:- a energia e o trabalho de seus filhos. O resto nos dará como conseqüência, nos virá sem esforço. Numa peroração vibrantem,o dr. Egas faz um resumo histórico do bandeirante luso-brasileiro, e affirma que o bandeirante ítalo-paulista egualmente terá na historia do progresso de S.Paulo e do Brasil as suas paginas de brilho, como arautos do Commercio, da Artes, das Industrias e da Civilisação moderna. (…)

ANNUNCIO