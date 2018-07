Quinta-feira, 21 de julho de 1910

ITALIA

(…) No dia 27 de junho, o deputado Galli desenvoveu uma interpellação pedindo que a Italia tomasse a iniciativa de resolver no sentido nacional a questão de Creta e contribuísse assim para a apacificação do Oriente. O Marquez di San Giuliano, ministro dos negócios estrangeiros, responde por declarações, cuja clareza não deixa nada a desejar. Não obstante a sympathia que as reivindicações cretenses encontram na Italia, o chefe da política estrangeira não deixou de aconselhar prudência ao governo cretense e á Assembléa, e pode dizer-se que a sua linguagem é no fundo egual á que sir Edward Grey dirigiu recentemente a Creta. Eis a passagem principal do discurso do ministro: “ A base fundamental da politica italiana é a manutenção do “statu quo” territorial e a integridade do império ottomano e dos Estados balkanicos. Portanto, a Italia subordina a inteira direcção actual da sua política na questão cretense á necessidade de manter intactos os direitos do sultão, o que não entrava de fórma alguma o funccionamento das livres instituições de Creta, e procede plenamente de accordo com as outras potencias protectoras; com effeito, estas, como nós e os nossos alliados, têm como objectivo da sua política a manutenção do “statu quo “ territorial. E’ preciso que os cretenses se persuadam da necessidade absoluta de não cometter provocações ulteriores contra a Turquia se querem evitar que as potencias protectoras sejam obrigadas, contra a sua vontade, a tomar medidas tendentes á introducção, na ilha de um regimento menos faviravelmente acolhido que o regimem actual pela maioria dos seus habitantes.(…)”

“Antigamente o Piemonte tinha tudo a ganhar nos eventuaes conflictos internacionaes, mas hoje que a Italia entrou no concerto das grandes nações, assumiu para com a Europa e para com o mundo o compromisso solenne de ser um elemento de civilisação e de paz”. (pág.1)

(…) A recente demonstração dos sufragistas já deu algum resultado. O sr. Asquith annunciou no dia 23, nos communs que a camara discutiria este verão o “Bill” shackleton em virtude do qual todas as mulheres que paguem renda ficam com o direito de votar.

“O governo, declarou o sr. Asquith, reconhece que a camara nunca teve occasião de discutir esta importante reforma. O governo está resolvido a conceder, antes de terminar a sessão legislativa, o tempo que for preciso para um debate completo, seguido de votação, do “bill” (…)Os debates lançarão talvez uma luz que pode ser instructiva sobre o estado da opinião parlamentar, tanto com respeito a esse “Bill” como a outros projectos de lei análogos.(…) (pág.2)

(…) O sr. Dillon, num artigo que publicou na “Contemporary Review”, diz que vae ser assignado um novo tratado entre a Russia e o Japão que tem por fim assegurar o “statu quo” na Manchuria.(…) Exprimiu a opinião de que as duas potencias hão de concluir brevemente uma completa e estreita alliança que poderá ter conseqüências que venham a compensar os effeitos da approximação que cada vez mais se vae apertando entre os Estados Unidos e a China.

(…)Não é inútil recordar que o barão Komura, ministro dos negócios estrangeiros, falando em janeiro passado perante a Dieta japoneza, declarava que as relações existentes entre o Japão e a Russia não deviam causar nenhuma apprehensão e que os dois governos estavam tratando das questões litigiosas com um espírito conciliador.

Das informações que o correspondente do “Temps” em Pekim communicava para o seu jornal pelo ultimo correio, concluía-se que um novo accordo entre a Russia e o Japão só poderia ter por base o que já se encontrava em principio e em gérmen ao accordo celebrado em 30 de julho de 1907, isto é, definir com mais precisão os interesses communs dos dois paizes nas questões manchurianas; delimitação de zonas de interesse e de influencia na Manchuria oriental e meridional; ligação e funcionamento das vias férreas cuja exploração lhes é reconhecida por tratado até expirar um certo prazo. E’ , numa palavra, a conciliação dos dois princípios da “open door” e das “Equal opportunities”*-*-*-*- (pág.2)

Foi hoje preso arbitrariamente ás três horas da manhan o conhecido cidadão Manuel Corrêa da Silva, um dos iniciadores do manifesto que deve ser entregue ao Congresso Nacional, em nome da classe operaria amanhan, tratando da elição presidencial.

Os iniciadores desse manifesto, por petição que fizeram, solicitaram garantias para a sua reunião de amanhan.

O sr. Leoni Ramos, chefe de policia, deferiu esse requerimento e, no entanto, depois desse seu gesto, extranhavelmente, manda prender um dos seus representantes, o cidadão Manuel Correa da Silva, que seria provavelmente o orador da reunião.O referido cidadão é portador de uma lista com cerca de 20.000 assignaturas, favoráveis á representação. (pág.1)

PARIZ – Com a epigraphe “Um throno que combate”, publica “Le Matin” um sensacional artigo sobre a actual situação política de Portugal.O grande orgam da imprensa pariziense demosntra nesse artigo os inauditos esforços e o progresso do republicanismo em Lisboa e nas principaes cidades de Portugal. Diz “Le Matin” que o povo portuguez rende verdadeiro culto aos regicidas. (…), cita o heroísmo dos propagandistas da Republica, que expiam nas prisões o ardor da sua fé política e descreve a constituição das sociedades secretas dos republicanos portuguezes.

Accrescenta o jornal que se as eleições que se vão realisar em agosto próximo fossem isentas de fraude, os republicanos occupariam pelo menos metade dos assentos no parlamento, (…) cnclue o artigo, que causou verdadeira sensação nesta capital, prevendo a imminente proclamação da Republica em Portugal e dizendo que seus partidários devem recorrer á revolução, visto não poderem derribar o regimem manarchico por meio de um plebiscito, devido á corrupção e á fraude, empregadas pelo governo. (pág.5)

BUENOS AIRES – A “Prensa”, em editorial de hoje, commenta as intenções manifestadas pelos delegados brasileiros e chilenos á Conferencia Pan-Americana, de se estender a doutrina de Monroe á America do Sul, conforme entendem e praticam os Estados Unidos.

Acredita a “Prensa” que o governo norte-americano não approvará a iniciativa. E para comproval-o transcreve um trecho de um jornal norte-americano, no qual se diz que o monroismo por emquanto é inviável na America do Sul, porque esta está ligada á Europa por interesses de toda a ordem. (pág.5)