Segunda-feira, 25 de julho de 1910

A SANTA CASA

O hospital que hontem completou 25 annos de existência não foi a primeira obra desse gênero, levada a cabo pela benemérita aggremiação que o sustenta. Vejamos, pois, qual foi a vida e quaes foram os feitos da antiqüíssima irmandade, anteriormente á inauguração do grandioso estabelecimento actual.

Esse retrospecto há de ser por força muito falho. Infelizmente, as informações, de certa época para traz escasseiam, vão escasseando cada vez mais á proporção que avançam as pesquizas, até que chegam a estancar-se de todo. Assim é que, a partir de 1875, anno em que foi publicado o primeiro relatório da Irmandade, as indagações só conseguem alguma coisa através de reminiscências esparsas, mal preservadas de ruína pela tradição oral e por um ou outro fragmento escripto. Quanto á data embora apenas approximada da fundação da Irmandade, nada se sabe.

Sabe-se apenas que a instituição já existia nos primeiros annos do século XVII, sendo de presumir que tivesse seu inicio no século anterior.(…)

A partir de 1824, já sacudido o poder da metrópole, começou para a instituição uma era de franca prosperidade, devido aos dedicados esforços de Lucas Antônio Monteiro de Barros, barão, depois visconde de Congonhas do Campo. Esse illustre paulista, de presidente da província (foi o primeiro), era provedor da Santa Casa.

O conselheiro Diogo de Toledo Lara Ordenhez havia doado a fazenda “do Lambedor”, no Rio Pardo, districto de Mogy-mirim, para patrimônio de uma casa de expostos. Lucas de Barros promoveu a compra da “Chacara dos Inglezes”, sita no largo da Gloria e pertencente ao espolio do coronel João Radmaker, com o producto da venda da referida fazenda. Essa chácara, arrematada em praça, em 1824, por 526$200réis, foi convertida em hospital de pobres e casa de expostos, no anno seguinte.

Em 1820, o tenente-general José Arouche de Toledo Rendon, provedor, tomou a peito a construcção de um prédio especialmente adaptado ao tratamento dos enfermos, na mesma chácara. Obteve donativos , trabalhou esforçou-se, e em 2 de julho de 1832 lançava-se festivamente a primeira pedra, com grande concurso de povo, com salvas de peças de pequeno calibre, para alli enviadas pelo tenente-general, e com um cloquente sermão do revdmo. Drr. Manuel Joaquim do Amaral Gurgel, o primeiro orador sacro da cidade, naquelle tempo, segundo rezam as chronicas.

O edifício, ao que parece, foi inaugurado em 1836, e ahi se conservou o hospital durante muitos annos. (…)(pág.2)

EUROPA

No Hyde Park realisou-se, na tarde de ante-hontem, em Londres, um grande comício de suffragistas. Foi votada uma ordem do dia , reclamando do governo que permitta ao parlamento o conceder, este anno, o direito de voto ás mulheres.

Formaram-se depois dois enormes cortejos brilhantes e pittorescos. A’ frente de um delles ia a sra. Drummond, a Cavallo. O segundo comprehendia as delegadas britannicas, coloniaes e estrangeiras, as universitárias e as ex-prisioneiras, estas em numero de 617. Entremeiavam os cortejos numerosas bandas de musicas e automóveis floridos e embandeirados. Em Hyde Park, tinham sido levantadas quarenta tribunas, e não há memória de se ter visto alli tamanha multidão.

-Segundo um telegramma de Londres dizem informações procedentes de Aden (Arabia) que os somalis desenterraram alli alguns cadáveres demarinheiros inglezes e , tendo despedaçado os cadaveres, atiraram-nos a uma fogueira.(pág.4)

O attentado contra o sr. Maura

A propósito do attentado contra o sr. Antonio Maura, diversos jornaes de Madrid recordam o discurso recentemente proferido no congresso pelo sr. Pablo Iglesias, chefe do partido socialista hespanhol. Com efeito, o deputado republicano disse que a política do ex-presidente do conselho fora de natureza a tornar licito qualquer crime.

O sr. Maura chegou a Palma, sendo immediatamente levado para o leito. O chefe conservador mostrou-se muito animado. Apresenta um ferimento no braço esquerdo, á altura do coração.

O autor do attentado, Manuel Rosas, declarou á policia de Barcelona que não era anarchista e não tivera cúmplices. O seu crime obedecera exclusivamente ao ódio pessoal ao sr. Maura. (pág.4)