Quarta-feira, 27 de julho de 1910

FRANÇA

PARIZ – O “Paris-Journal” noticia que o deputado Maurice Damour tenciona interpellar por occasião da reabertura do parlamento, o sr. Stephen Pichon, ministro das relações exteriores, sobre as medidas que conta tomar para manter a influencia franceza na America Latina.

Em entrevista que com um redactor daquelle jornal teve o deputado por Landez, o sr. Damour disse: “Contamos no Brasil amizades numerosas e sinceras e, pelo nosso lado, dedicamos grande sympathia á grande Republica, cujo progresso faz honra á nossa raça do novo mundo.

“Demais, accrescentou o sr. Damour, julga saber que a opinião do sr. Medeiros e Albuquerque é partilhada pela maioria de seus compatriotas.“Se, pois, o Brasil pede instructores á Allemanha, acredito que é porque não fazemos o esforço necessario para aproveitar a nossa situação privilegiada naquelle paiz. (pág.1)

BELÉM

Appareceu nesta capital a “Revista do Commercio do Norte Brasileiro”, que, em editorial, ridicularisa o movimento do Juruá.

Diz o articulista que o movimento prejudica o commercio e impede a descida da borracha, que costuma neste mez ser muito abundante.Aconselha ao governo que proceda com energia, afim de impedir que os seringueiros falsifiquem a borracha e evitar assim que esta fique inferior á do Ceylão. (pág.1)

CONFERENCIA PAN-AMERICANA

Sobre as negociações em Buenos Aires, relativamente ao projecto de ampliação da doutrina de Monroe, informam os telegrammas especiaes do “jornal do Commercio” que um dos membros da delegação do Chile declarou infundadas certas interpretações que se têm publicado, das tendências do referido projecto. A proposta brasilileira, estudada pelos delegados chilenos e brasileiros teria apenas a significação de um acto de justiça histórica feita á doutrina de Monroe e nunca de uma manifestação de hostilidade á Europa.

Os jornaes alludidos attribuiram intenções alarmantes a essa Idea que apenas visa uma demonstração de confraternidade continental. Accrescentou o delegado chileno que, caso a proposta não alcance a unanimidade dos suffragios, será abandonada. Referindo-se ao projecto, a “Prensa” diz constar-lhe que os delegados argentinos o acceitaram. E accrescenta que foi esse um erro grave. Aquelle congresso não é uma assembléa scientifica mas uma assembléa de representantes de Estados, os quaes para isso receberam instrucções escriptas. Quando os delegados brasileiros, valend-se habilmente da amizade de alguns argentinos , os abordaram, para lhes solicitar o seu apoio no projecto em questão, os argentinos esqueceram-se da sua verdadeira missão e de seu verdadeiro papel, confundindo os seus sentimentos particulares com o seu caracter official. Quizeram ser cortezes e demosntrar a sua sympathia pelo Brasil; e não reflectiram que agiam socialmente, se não como orgams da nação, como defensores dos interesses públicos.

Os delegados do Brasil- continua a “Prensa”- são homens de grande merecimento intellectual e político, professores, publicistas, homens ponderados e reflectidos que em todos os actos revelam o tacto diplomático, a correcção e a prudência que os caracterisam. Gosam de consideração e até de synpathia enbtre os seus collegas; e apesar do quarto de hora desfavorável que passaram, na sua chegada a Buenos Aires, o governo e os delegados argentinos lhes fizeram o acolhimento devido a personagens eminentes e consagrados. Mas deveres de hospitalidade, etiqueta, cortezia são uma coisa e outra as attitudes políticas da referida delegação. Os representantes officiaes da Argentina têm que cumprir, em relação aos delegados brasileiros, os deveres ditados pelas circumstancias peculiares ás relações internacionaes. Sendo irreprehensvelmente cortezes para com a delegação do Brasil, devem, porém, manter, antes as suas iniciativas, as mesmas reservas com que a chancellaria do Rio de Janeiro se houve, insistentemente, em relação á celebração do centenário argentino até á inauguração do Congresso Pan-Americano. Sejamos francos: a idéz pan-americana é um anhelo commum, em favor do bem-estar continental; não comporta, porém, nenhum plano de desconfianças ou hostilidade ás nações européas. E aquelles que pretendem separar a America da Europa não são de certo estadistas mas sonhadores ferrenhos de uma política repudiada.

NOTAS E INFORMAÇÕES

(…) Estiveram hontem em conferencia com o sr. dr. Padua Salles, secretario da agricultura, os srs. Conde Asdrubal do Nascimento, da Companhia Colonisação Sul-Paulista, e o sr. Eduardo Green, da Brazilian Railway Company, que trataram da unificação dos contratos das duasa vias fewrreas, assumpto que parece estar encaminhado para uma solução próxima.

O governo deseja, com a unificação, exonerar o thesouro do Estado do pagamento de parte de garantia de juros ás duas estradas, pois caso se realise essa operação, aquella garantia ficará reduzida á metade da importância que o Estado terá de pagar, se as duas estradas vierem a trafegar.Assistiram a essa conferencia os senadores drs. Rubião Junior e Mello Peixoto, membros da commissão de finanças do Senado, eo sr. Rugenio Lefevre, diorector geral da Secretaria de Agricultura.

O sr. Green partiu hontem para Santos, e alli embarcará hoje, no “Asturias”, para a Inglaterra, onde vae submetter aos capitalistas da Brazilian Railway as bases do negocio. (…) (pág.4)

