Quinta-feira, 28 de julho de 1910

FRANÇA

O conselho da universidade de Pariz e o grupo das universidades em grandes escolas da França “para as relações com a America Latina” receberam no dia 1 de julho, na Sorbonne, o marechal Hermes da Fonseca.A recepção realisou-se na sala do conselho da universidade. O vice-reitor, o sr. Liard, membro do instituto, estava acompanhado dos membros do conselho da universidade de Pariz. Os membros do conselho de grupo “para as relações com a America Latina” tinham á sua frente o sr. P. Appell, membro do instituto, decano da faculdade de sciencias, presidente effectivo do conselho. Entre os convidados encontravam-se os estudantes brasileiros da universidade de Pariz e as notabilidades da colônia brasileira.(…)

O reitor, ao receber o marechal pronunciou a allocução seguinte: “(…) hoje recebemos o marechal Hermes da Fonseca, que brevemente desempenhará a alta missão de presidente da grande Republica dos Estados Unidos do Brasil. Sêde be, vindo a esta casa de sciencia e de trabalho; acceitae os nossos agradecimentos pela insigue honra que fazeis á universidade de Pariz com a vossa visita.

O paiz de que sois cidadão e de que ides ser chefe durante alguns annos, é bem differente do nosso. E’ um paiz novo, vigoroso, que se esta povoando e desenvolvendo. Mas nós temos em commum a cultura latina dos nossos antepassados, e apesar das dissimilhanças nas instituições políticas e costumes sociaes, temos o mesmo ideal. Nós somos, Brasil e França, dias Republicas democráticas. Tanto no Brasil como na França, a educação nacional é considerada como uma dever essencial. E’, pois, muito natural que queiramos conhecer-nos melhor. E’ uma grande honre para nós sempre que o Brasil faz appello á França e declaramo-nos muito gratos ao acolhimento que a vossa proverbial hospitalidade faz aos professores e estdantes francezes que visitam o Brasil. Por isso, sempre nos encontrareis promptos a prestar-vos todos os serviços intellectuaes que podereis esperar de nós.”

Depois de ter dito a consideração que os intellectuaes brasileiros têm para com a sciencia franceza, o orador accrescenta: “(…) Ora digo-vos sinceramente que não nos achamos velhos e estamos longe de pensar que tanto a missão da França, como a nossa e a dos nossos successores esteja acabada.Nos séculos da edade média a nossa universidade era a primeira do mundo.Os estudantes de todas as partes da Europa affluiam á nossa universidade dividiam-se em “nações”. Depois ella teve um eclypse que durou muito tempo. Mas há uma quarto de século que a velha instituição resurgiu brilhante e forte, como nos antigos tempos, com outro esirito e outras esperanças. Os estudantes que comelaram a affluir de todos os paizes, constituíram junto della as nações de outrora e nações novas. Dentre estas ultimas começa a formar-se uma nação brasileira. Temos na nossa presença as primeiras unidades que constituem essa nação. Já é uma decúria.”(…) (pág.1)

GRAN-BRETANHA

A Camara dos Communs approvou, por 383 votos contra 42, a proposta do sr. Asquith modificando o texto do juramento régio. Como se sabe, a lei constitucional que os catholicos têm o direito de achar injurioso. Há nelle, com effeito, a seguinte phrase: “Na presença de Deus affirmo e declaro solenemente que creio que no sacramento da Santa Ceia não há de forma alguma trabssubsrtanciação dos elementos de pão e de vinho no corpo e sangue de Christo durante ou depois da consagração, seja porque for, e que a invocação ou adoração da virgem Maria ou de qualquer outro santo, assim como são praticadas pela Egreja romana, não passam de superstição e idolatria.”

Essa formula do régio juramento resente-se evidentemente do ardor das antigas guerras religiosas; embora se considere que ao prestar este juramento o rei da Inglaterra não faz mais do que exprimir uma convicção sincera, deve-se, no entanto, reconhecer que esse texto já não corresponde ao espírito do nosso tempo e que, precisamente, em nome do livre pensamento e da consciência livre há qualquer coisa que choca no facto dum juramento deste gênero prestado por um soberano que, em summa, conta um certo numero de súbditos catholicos cujas crenças devem ser tão respeitadas como as dos protestantes.

O gabinete Asquith foi, pois, bem inspirado aproveitando a subida de Jorge V ao throno para propor uma modificação ao texto do juramento régio, e os elementos protestantes que entenderam que deviam, fazer uma campanha contra esta proposta ministerial tiveram para isso tanto menos razão quanto é certo dar o novo texto, que a Camara dos Communs approvou, plena safisfacção á Egreja protestante, e apenas supprime a qualificação de idolatria, que era injuriosa para os catholicos. O texto agora adoptado é o seguinte: “Eu professo, testemunho e declaro solenne e sinceramente que sou membro fiel da Egreja protestante reformada, legalmente estabelecida na Inglaterra, e, em conformidade com a verdadeira intenção dos editos, e para assegurar a sucessão protestante ao throno do meu reino, quero salvaguardar e manter esses editos da melhor forma que possa, e na conformidade da lei”.

E’ incontestável que os interesses da Egreja protestante ficam assim plenamente resalvados e ao mesmo tempo não se ataca a susceptibilidade dos catholicos inglezes.Em vez de injuriar as suas crenças, o juramento régio ignora-as, e mais nada.

Por conseqüência, o sr. Asquith e o gabinete liberal andaram com toda a razão em apresentar essa proposta e o facto da Camara dos Communs a ter approvado por uma maioria de 341 votos prova que ella corresponde realmente ao sentir do paiz. (…) (pág.1)

A MISSÃO MILITAR

Em toda a nossa existência nacional temos provado evidente incapacidade para dotar-mos o nosso paiz de uma organisação pedagógica e de outra militar. E’ que, descendentes de portuguezes, com a sua índole e costumes, doffremos dos mesmod defeitos de raça que fizeram do velho Portugal, não só a anação mais anaphabeta, como a mais desarmada de toda a Europa.

No seu estylo primoroso, Latino Coelho, clássico da língua e também general lusitano, pôz em relevo o estado de completa desprevenção militar em que secularmente sempre andou Portugal, a ponto de ser impotente para impedir as freqüentes invasões no seu território. Os capitães portuguezes, quando existiam, eram de feitio daquelle que Camões não desculpava: não cuidavam. Dahi o ser necessário entregar o commando das tropas portuguezas a generaes estrangeiros, ao entrarem em campanha, desde as guerras com os hespanhões até ás operaçãoe contra os exércitos napoleônicos.

Reconhecendo os perigos que tal situação trazia á pátria, o clarividente Pombal cuidou de dar aos seus patrícios, tanto professores civis como instructores militares, contratados nos paizes estrangeiros. Da Allemanha fez elle vir experimentados guerreiros, sob a chefia do famoso conde de Schauemburg-Lippe, discípulo de Frederico o Grande. Tão bosns serviços prestaram esses officiaes ao reino ibérico, que a sua influencia chegou até ao Brasil, onde ainda é visível em algumas das nossas velhas praxes militares. E alguns até forneceram á nossa terra homens illustres e prestimosos, como o marechal Daniel Pedro Müller, filho de um companheiro de Lippe, e engenheiro que deixou seu nome lembrado em muitas obras úteis aqui em S.Paulo.

Da mesma fórma , a datar dos primeiros annos da nossa independência, reconhecemos os brasileiros a vantagem de recorrer a officiaes estrangeiros para instruir nossas forças armadas. O glorioso general Labatut, educado nas campanhas napoleônicas, foi o commandante da nossa valente infantaria, que na Bahia venceu os batalhões metropolitanos. De outro lado, os inglezes lord Cochrane, Parker, Greenfell e Mariath formatram desde então essa brilhante geração de marinheiros que encheu de glorias nosso pavilhão nas guerras do Prata e do Paraguay.

Durante o período regencial, aliás perturbado pela anarchia política, tivemos entre outros instructores militares o general Von Bülow, amigo e admirador de José Bonifacio (…)Depois ainda apparecem outros militares estrangeiros em nossa historia: o general Caldwell, o coronel Mallet, o comandante Leverger, etc.(…), natural é que nossos officiaes e soldados estejam menos preparados do que os europeus. Compondo um exercito e marinha diminutos, espalhados por um largo território, não têm elles occasião de se exercitar com os grandes effectivos, que são permanente na Europa, permittindo o desenvolvimento dos themas estratégicos e o funcionamento de todos os serviços indispensáveis aos exércitos contemporâneos. Demais, o nosso meio, pacifico, não favorece os estudos militares que na Europa constituem uma constante preocupação de consummados especialistas.

*Não é precisa extraordinaria perspicácia para descobrirmos os perigos a que nos sujeita a falta de preparo militar, principalmente dos chefes, com responsabilidades de commando. O menos que ella produz é prolongação das guerras, despesas duplicadas, inúteis sacrifícios de vidas, senão irremediáveis desastres. (…)

Mas não é mister ir tão longe, quando bem recentemente nossa mal succedida reorganisação militar põe de manifesto a inabilidade dos nossos chefes militares. O primeiro cuidado num batalhão desses é a divisão do territoria nacional em circumscripção de recrutamento e mobilisação. No entanto, foi elle completamente esquecido, tornando-se impossível a conscripção e a concentração das reservas.

Na repartição das unidades pelas regiões não se attendeu tampouco aos princípios da “nação armada”, ás doutrinas dos especialistas. Sob a impressão de uma illusoria conveniência estratégica, concentrou-se o exercito no Sul, que não o pode nutrir com os recrutas precisos. O Norte, ao envez, ficou de todo desguarnecido e sem elementos para instruir militarmente sua população, aliás enorme. A conseqüência foi que as chamadas “brigadas estratégicas”, em opposição a minúsculos batalhões de pseudos caçadores, não passam de uma gaiata caricatura das fantásticas brigadas da guarda nacional, onde há sómente coronéis de opereta.

Nada melhor define e cracteriza, aos olhos do mundo culto, a nossa incapacidade militar, do que essa inconcebível parvoíce do coronelismo guardanacionalesco, uma invenção genuinamente brasileira. Pois principia ella a invadir até ao exercito e armada, com o desmedido alrgamento dos quadros, ao passo que os soldados desapparecem, para egalo dos bacharéis de farda, mais dedicados á politicagem do que aos quartéis…

O remédio efficaz para tudo isso é o de Pombal: a missão militar estrangeira para instruir nossas tropas de mar e terra pelos moldes mais perfeitos. Destas columnas nós o recommendamos há cinco annos com a consciência de quem defende uma idéa patriótica. E ao ver que se cuida de adoptal-o, rejubilamo-nos e applaudimos o alvitre, que, promovendo nossa regeneração miltar, levantará nossos créditos de povo progressista e civilisado. (pág.3)P.P.