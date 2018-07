Sabbado, 30 de julho de 1910

INGLATERRA

LONDRES – O “Financial Times” publica um telegramma do seu correspondente no Rio de Janeiro, dando conta do protesto feito pelos lavradores de diversos Estados do Brasil contra o projecto da elevação da taxa cambial de 15 para 16 dinheiros.

Accrescenta o correspondente que o commercio se acha quase paralysado, nas principaes cidades do Brasil, devido á incerteza que reina acerca de uma questão de importância tão excepcional .(pág.2)

RUSSIA

PETERSBURGO – Segundo diz uma publicação official, que acaba de apparecer, reina em 42 provincias da Russia Européa a epidemia de “Cholera-morbus”.

Até maio ultimo, tinham sido registrados 37.626 casos, dos quaes 16.651 fataes.

Durante a semana passada deram-se 13.374 casos, sendo registrados 5.979 obitos. (pág.2)

AS MULHERES FRANCEZAS

Miss Constance A. Barnicoat escreve, em uma revista feminina ingleza, sobre a posição verdadeiramente invejável que as mulheres francezas, á custa da sua actividade e da sua intelligencia, souberam conquistar no mundo do commercio e da indústria. A autora nota, com uma ponta de amargura, que, embora pertencente a uma nação de commerciantes, as mulheres inglezas não têm dado prova de eguaes iniciativa e habilidade.

Servindo-se de dados estatísticos postos á sua disposição no Ministerio do trabalho da França, Barnicoat cita algarismos verdadeiramente admirtaveis. Em França há nada menos de 1.933.365 mulheres, entre núbeis, casadas, viúvas e divorciadas que occupam no mundo commercial e industrial o posto de “chefs d’etablissements”, isto é directoras ou proprietárias. Além dessas, há um exercito auxiliar de 748.000 mulheres proprietárias de pequenos negócios. Só na cidade de Lyão há 500 directoras de estabelecimentos industriaes.

A autora attribue este facto ao espírito de economia, innato ás melheres francezas, e á grande importância que, nas escolas femininas francezas, se dá ao estudo pratico da arithmetica e á contabilidade. E’ para notar-se que nos grandes estabelecimentos industriaes dirigidos por senhoras, as greves são muito mais raras, porque as mulheres sabem evital-as, com o seu tacto e a sua maior brandura, especialmente quando comprehendem que de uma longa luta lhes podem advir damnos econômicos.(…) (pág.2)