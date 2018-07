Domingo, 31 de julho de 1910

IGUAPE

Ao espalhar-se nesta cidade a noticia de que o marechal Hermes havia sido reconhecido e proclamado presidente da Republica, os partidários de candidato reconhecido queimaram alguns foguetes.

Immediatamente a mocidade iguapense, com o quase unânime concurso da população, organisou uma passeata, significativa do seu apoio e solidariedade com o governo do Estado, commissão directora e directorio republicano local.

Durante a passeata, que se realisa na melhor ordem, foram queimados muitos foguetes.

Os manifestantes percorreram as principaes ruas de Iguape, levantando enthusiasticos vivas ao governo do Estado, coronel Fernando Prestes, dr. Albuquerque Lins, conselheiro Ruy Barbosa, commissão directora, directorio político, dr. Candido Rodrigues e outros próceres do civilismo. A passeata dissolveu-se em frente ao palacete da camara municipal, depois de ter sido feita uma grande ovação a d. Lucio, bispo de Botucatú, que agradeceu: Reina absoluta ordem. (pág.1)

HESPANHA

MADRID – Os jornaes desta capital, em telegrammas recebidos de Oran, publicam a seguinte noticia: “Muitos indigentes aqui chegados, da fronteira marroquina, a nnunciam que quinhentos cavalleiros hespanhóes da guarnição de Mar Chica, dirigindo-se para Welkert, foram detidos por uma “karka”.

“Os hespanhóes, naturalmente, revoltaram-se. Travou-se então um encarniçado combate, no qual pereceram trinta hespanhóes, entre os quaes o seu commandante, e sessenta mouros. Houve também muitos feridos de ambos os lados.

“Os mesmos indígenas, vindos a Oran, dizem que os carcas do Riff estão pregando a “Guerra Santa” contra os estrangeiros.” (pág.2)

A SANTA CASA- VII

(…) Do desenvolvimento assombroso que esse magnífico hospital, hojecompletamente reformado, tem tido nestes últimos annos é testemunha a população inteira de S.Paulo.(…)

Oitocentos e tantos enfermos, no recinto sagrado dessa casa bemdita, oitocentas e tantas almas humanas alli palpitam, angustiosamente, cada dia, entre a vida e a morte, rodeadas dos cuidados maternos de uma legião de enfermeiras cujo olhar é um balsamo, cujas mãos brancas escorrem confortos, e cercadas de uma outra legião incançavel de médicos batalhadores, que sublimam a sua arte em sacerdócio da grande religião universal da dor…

Oitocentos e tantos doentes cada dia, cerca de dez mil entradas por anno, sem contar o movimento do consultório e o movimento da pharmacia, onde se aviam milhares de receitas para os pobres que lá vão bater! (…) (pág.2)

