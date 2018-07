Sabbado, 13 de agosto de 1910

ACADEMIA DE LETRAS

RIO – Revestiu-se de grande brilhantismo a sessão solenne da Academia Brasileira de Letras em que foi recebido o novo acadêmico Paulo Barreto (João do Rio).

A concorrencia foi selecta e extraordinaria, tendo comparecido os srs. Nilo Peçanha, Esmeraldino Bandeira, Rodolpho Miranda e outras altas autoridades.

Em virtude de se achar enfermo o conselheiro Rui Barbosa, presidente da Academia, a sessão foi presidida pelo sr. Medeiros e Albuquerque.

O novo acadêmico foi introduzido no recinto pelo ar. Affonso Celso. O discurso do sr. Paulo Barreto agradou muito, e bem assim o do sr. Coelho Netto, que lhe apresentou as boas vindas, em nome daquella corporação.

Os srs. Affonso Celso, Medeiros e Albuquerque e Paulo Barreto trajavam a nova farda, criada ultimamente pela Academia.

ACADEMIA BRASILEIRA- UM NOVO ACADEMICO

A Academia Brasileira de Letras recebeu hontem solennemente um dos novos membros recentemente eleitos e agora o mais joven dos acadêmicos, o sr. Paulo Barreto, na literatura João do Rio, que substituirá na illustre instituição o poeta Guimarães Passos.

Por uma gentileza do talentoso escriptor podemos publicar em seguida o seu discurso de recepção.

Discurso do sr. Paulo Barreto

Meus senhores,

Por uma certa manhan dos fins do século passado- quase quatro lustros antes da terminação desse memorável século da sciencia, da luz e do poditivismo- um joven poeta de Maceió resolveu acompanhar a bordo três amigos, que de viagem se faziam para a Côrte, capital do Imperio. O poeta era um bello mancebo tropical. Alto, elegante, bicepes gigantes, largo busto como o desabrocho da cintura estreita, longas mãos, cabelleira crespa formavam-lhe a belleza máscula; e quando ria, um riso jovial, entre a ironia satisfeita e a ingenuidade irônica, mostrava aos que o ouviam uma esplendida dentadura de trinta e dois belos dentes. Era forte, era são, esse mancebo amável. Chamava-se Sebastião Cicero dos Guimarães Passos, e já na cidade provinciana cabeça das Alagoas, de costume abandonava o lar que o adorava, aprazendo-se em viver pelas reuniões bohemias, e tendo como única profissão a de fazer versos e como único ideal o de continuar a fazer versos. (pág.3)

BEIJO

Prossegue nos Estados Unidos a campanha contra o Sport nacional do beijo. Combatem-no em nome da hygiene e da moral. O dr. Chrichton, chefe do departamento sanitário de Scattle, fulminou-o como sendo um poderoso instrumento de contagio e uma causa de epidemias. O pastor Bass, director da horrenda cruzada no Illinois, é mais severo ainda que os antigos prophetas de Israel. O beijo, diz elle, é um demônio; é o principal fornecedor de almas ao inferno.

Mas os ferozes adversários do beijo encontraram homens pela frente. O beijo tem os seus paladinos. Parece incrível, mas a verdade é que os tem. Não pensem que são encontrados apenas nessa costa malucos que se chamam namorados; encontram-se entre pessoas de muito peso.

O dr. Ravenel, presidente de uma sociedade de prevenção contra a tuberculose, por exemplo, é uma dessas pessoas. O dr. Ravenel admitte o beijo. Se beijar é um perigo, é preciso affrontar esse perigo. O homem nada deve temer. O beijo é uma escola de energia. Nada há que mais retempere um caracter do que um homem beijar uma mulher, sciente de que beija, em vez de uns lábios deliciosamente vermelhos, uma multidão de micróbios.

Não é de crer que o chefe de policia de Pittsburg seja um doido. Pois esse funccionario acaba de dotar aquella cidade de bancos destinados especialmente ás pessoas que desejarem beijar-se tranquilamente. Previdente e cauteloso, o que é mais uma prova da sua robusta saúde mental, o sr. Mac Luade (é este o nome do chefe de polícia de Pittsburg), decretou para evitar algum excesso, que os beijos, trocados nos bancos, só poderão ter a duração máxima de um minuto.

Vê-se, pois, que o beijo não há de parecer por falta de defesa. (…) (pág.6)

ANNUNCIO