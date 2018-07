Domingo, 14 de agosto de 1910

A SITUAÇÃO DO ACRE

MANAUS -Entrevistei hoje o sr. Candido Mariano que disse estarem em paz os departamentos do Acre, os quaes confiam nas medidas promettidas pelo governo.

Opina o sr. Candido Mariano porque sejam criados três departamentos moldados pelo Districto Federal. Se a reforma não vier dentro de breve tempo, haverá graves acontecimentos.Presentemente a calma é de espectativa. “Tive a prova disso pela repercussão da revolução no Alto Purus. Todos adheriram, até os habitantes mais ordeiros.

A’ explosão instantânea, todos esqueceram as divergências de opinião e até as inimisades pessoaes. Retirei-me do governo por falta de recursos materiaes para a resistência, que se tornou impossível. Mesmo que fosse possível, seria inútil a effusão de sangue.

Esse estado de coisas durou três dias.Reempossei-me no meu cargo de prefeito, no dia 17 de julho.A junta governativa declarou-se resolvida a acatar a autoridade constituída, regressando ao regimen legal, confiada nas medidas promettidas pelo governo federal.

Tal resolução determinou principalmente o officio da Associação Comercial do amazonas, enviado á sua congênere de Senna Madureira, e no qual se aconselhava a calma, garantindo a realisação das suas aspirações desde que sejam subordinadas ao regimen legal.”

Concluiu o sr. Candido Mariano dizendo: “Assim conjurada a tempestade, retomei o exercício do meu cargo, encontrando todas as repartições em ordem; e não recebi queixa sobre qualquer damno ou vexame praticado durante o curtíssimo interregno revolucionário”. (pág.1)

PROBLEMAS DO ENSINO – XVII

Escreve-nos o sr. Luiz Cardoso: “O Estudo da geometria, pois, nos demonstra que é a própria disciplina que se encarrega de pôr em evidencia o programma respectivo. E, se nós nos conformássemos melhor com essa doutrina, não perderíamos tanto tempo em resolver o problema da orientação e organisação do ensino. O estado actual da nossa civilização, fundado no valor incommensuravel de nossas gloriosas tradições, não permitte que sejamos dominados por influencias estranhas ao nosso meio. (…)

O methodo natural, baseando-se no desenvolvimento espontâneo, é o único capaz de chamar a razão o nosso povo, moral e intellectualemnte desorientado. Por elle os alumnos tornar-se-ão mais moderados nos costumes; mais, diligentes e disciplinados e, sobretudo, amantes do estudo. O novo methodo, fazendo reviver as esperanças perdidas, tornará alumnos, considerados incapazes de assimilar conhecimentos, verdadeiros comprehendedores, na extensão lata da palavra. Uma verdadeira revelação notra-se-á, então, na intelligencia da criança, onde se formarão novas e variadas faculdades, porque não desconfiando ella de suas próprias forças, sentir-se-á com coragem para produzir alguma coisa por si própria. E, assim, os modernos exercicios, não só determinarão espontaneamente novas faculdades intellectuaes no centro infantil, ainda malleavel, como também certas faculdades Moraes, que muito concorrerão para o aperfeiçoamento humano. (pág.4)