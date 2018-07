Segunda-feira, 15 de agosto de 1910

O QUE HA DE NOVO

Rio, 13 de agosto de 1910.

No palácio do cattete como nas rodas de íntimos do sr. Nilo Peçanha- isto é positivo- já se chama o marechal Hermes de traidor.

A razão deste qualificativo nada amável, que bem demonstra as disposições de espírito dessa gente, allucinada neste momento ante a visão obsedante da reconquista do Estado do Rio, provém da resposta que o futuro predisente, afinal, mandou há poucos dias ao chefe da opposição fluminense, em cabogramma.

O sr. Nilo Peçanha, que lhe havia transmittido em vão um sem numero de despachos pelo submarino, como lhe escrevera cartas sem conta, além do emissário de cuja viagem há dias dei a noticia, em uma ultima tentativa que foi como um arranco de desespero, mandou pedir-lhe misericordiosamente “uma palavra”, “uma manifestação qualquer” afim de que mais facilmente pudesse vencer as resistências que acaso viesse a encontrar na execução de seus planos políticos.

Na resposta, que o sr. Nilo Peçanha julgou de bom aviso furtar á publicidade, o futuro presidente se exime de collaborar na salvação da “Republica Federativa”, já iniciada pelo Senado com a definitiva approvação do parecer que, com grande modéstia e desprendimento, o sr. Felisbello freire consente que se attribua ao sr. Azeredo. (…)(pág.1)

A FEBRE AMARELLA NO PARÁ

Belém – Desta capital telegrapharam para os jornaes de Londres, dizendo que estava grassando a febre amarella no Estado e que este facto trazia ao commercio de borracha grandes prejuízos.

Sabedor do conteúdo do telegramma, o dr. João Coelho, governador do Estado, telegraphou ao cônsul do Brasil em Londres, pedindo-lhe para desmentir as noticias alarmantes, pois que apenas se haviam dado alguns casos , tendo sido tomadas todas as medidas para debellar a moléstia que parece, trata-se de um manejo dos baixistas. (pág.2)

Manaus – O dr. Oswaldo Cruz partiu para Alagoas, promettendo, no seu regresso, conferenciar com o governador do Estado e assentar as bases do plano para se estabelecer a campanha contra a febre amarella. (pág.2)

FRANÇA

PARIZ -Os jornaes que se publicam em Vichy accentuam a cordialidade com que alli foi recebido o marechal Hermes da Fonseca. O salão de honras da “gare” achava-se artisticamente decorado, sobresaindo na ornamentação bandeiras brasileiras e francezas.

O prefeito municipal, em nome do governo, apresentou as boas-vindas ao sr. Hermes, que também recebeu as saudações do “maire” de Vichy, na qualidade do primeiro magistrado da grande Republica amiga.

O marechal Hermes, respondendo ás saudações que lhe foram dirigidas, referiu-se á França em termos particularmente sympathicos, sendo em seguida apresentado pelo “maire” ás principaes autoridades daquella cidade.

A madame Hermes da Fonseca foi offerecido um bello ramo de flores, do qual pendia uma fita com as cores brasileiras.

No percurso da estação para o hotel o sr. Hermes foi acclamado pelo povo, que se agglomerava nas ruas. (pág.2)