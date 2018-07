Terça-feira, 16 de agosto de 1910

MANAUS

Numa entrevista, pessoa circumspecta, vinda do Alto Acre disse que o prefeito Leonidas de Mello fora empossado, no meio de grandes festas.

Alli reina paz e existem dois partidos, um que quer a autonomia a todo transe, e outro, o da maioria da população, que quer a autonomia dentro da lei.

Este partido possue no seu seio os maiores proprietários o capitalistas do departamento. Em 25 de junho a população da cidade ofereceu um baile ao novo prefeito. Os moradores mais antigos dizem que não há memória de festa mais animada e concorrida.

Accrescenta o jornal “Cidade da Empresa” que a festa provava que o prefeito Leonidas e o povo estavam irmanados pelo mesmo impulso de paz e carinho, pela mesma affinidade da alliança do trabalho.

Falando do movimento do Juruá, o referido jornal diz: “Os autonomistas estão dentro da lei. Fazemos votos porque ao departamento irmão volte a paz e harmonia, de que tanto precisamos para o bom andamento da nossa causa”.

Accrescentou o informante que o prefeito Leonidas, respondendo a um brinde, declarou não vir fazer política, conservando-se inteiramente neutro entre os dois partidos.Vinha administrar e não politicar, pois na sua vida civil e militar, nunca vivera nem a alimentara aspiração políticas. (pág.1)

A MISSÃO MILITAR

(…)* Que os allemães vão á vanguarda de todo o mundo em assumptos militares, prova-o a circunstancia de a elles haverem pedido instructores numerosas nações. E as lições dellas têm produzido bons frutos, quer na paz, quer na guerra, como o repete e certifica a opinião mundial.

O Japão, cuja transformação em trinta annos constitue uma das maravilhas contemporâneas, possuiu primeiramente instructores francezes, tanto para sua marinha como para seu exercito. Em 1866, 1872 e 1884 contratou com esse fim missões de tal origem. Mas de 1885 em diante, o Mikado mudou de rumo. Para a marinha mandou vir instructores inglezes, como o almirante Douglas;para o exercito, officiaes allemães, cujo chefe, o general Meckel, ensinou durante annos táctica e estratégia na escola militar de Tokio.O resultado disso viu-se claramente na guerra com a Russia, paiz onde as tendências francezas preponderaram. Os japonezes triumpharam com a organização e os processos allemães, revelados nos menores detalhes. A divisão japoneza, unidade estratégica, lembra perfeitamente a composição da divisão alleman em batalha. (…)

Ao cuidarem recentemente de reformar seu estado-maior geral, os Estados Unidos foram buscar ensinamentos na Allemanha. Para isto, enviaram a estudos na pátria de Frederico uma commissão de officiaes inclusive o actual presidente Taft, que é guerreiro e juiz ao mesmo tempo.(…)

(…)* (…) Mas o motivo mais forte par preferirmos instructores allemães aos francezes é a grave crise de anarchia latina que acutualmente flagella aFrança. O socialismo francez, que agora governa de braços dados com os radicaes, é o menos sensato e o mais violento de toda a Europa. Dahi o estado de instabilidade social, com o latente ódio de classes, presagiado um novo 93 para breve. Querer negar que tão perniciosa situação se reflicta no exercito francez é denunciar um completo desconhecimento do que succedeu durante estes dez annos no paiz que tanto se admira, a ponto de pretender-se occultar factos positivos e bem sabidos. E’ negar que na questão Dreyfus muitos officiaes não faltassem ás mais simples leis da disciplina, desobedecendo e injuriando publicamente seus superiores e ameaçando sublevar-se contra o poder civil. (…)(pág.4)

Tres horas no meio das cobras- (Para o “Estado”)

(…)Butantan!Quantos brasileiros repetem com um leve sentimento de terror este nome que ainda conserva um agradável sabor indígena! Quantos paulistas ao pronunciar este nome não lhe ligam logo mentalmente a visão de um circulo dantesco onde dansam cascaveis e víboras…

Ao contrario disso, um pequeno grupo de casas, um bello e tranquillo bosque de eucaliptus e de araucárias, algum gado a pastar, e uma profunda sensação de paz e de recolhimento… Ao longo as culminâncias de S.Paulo e a mancha esbranquiçada das suas alegres casinhas.Na grande sala do laboratório está o primeiro thesouro do templo: a admirável colleção de cobras brasileiras que o dr. Brasil reuniu com o enthusiasmo de um apaixonado e com a fé de um apostolo. Não está completa ainda, mas os exemplares reunidos permittem já fazer-se uma Idea da grande família: lá estão crotalus e lachesis, elaps de pelles de panthera ou plúmbeas, ou de pintura fantástica com uma variedade diante da qual Leonardo da Vinci ficaria em contemplação um anno a fio. Quem sabe quantas historias de dores e de pavores não esconde cada um destes cadáveres, agora enfileirados, systematisados, classificados com aquella pertinência que o homem pões no reunir toda a natureza que o rodea, no archivo systematico da sua riqueza?(…)

(…)O Estado De S.Paulo registra ainda mais de 200 mortes ao anno por veneno ophidico e o Brasil talvez mais de 4.000! E os picados de cobras são quatro vezes mais numerosos e a estes prejuízos se juntam os do terror e da superstição…Butantan é o sábio laboratório da saúde contra o flagello. No dia em que o seu soro chegar a todas as fazendas (e esse dia é para breve); quando o domínio do homem houver vencido o das serpentes e as cobras venenosas deixarem de incutir o terror,daquii ainda sairão as novas armas de defesa, os novos guardas fieis das fazendas no limiar das florestas, até que um bello dia se verificará que não mais existirão cobrasa venenosas. Butantan será ainda a Mecca dos estudiosos de ophidiologia e o templo sagrado do reconhecimento nacional. (…)(pág.5)