Quarta-feira, 17 de agosto de 1910

Communicam de Anniens que o aviador Latham chegou hoje á noite áuqella cidade, depois de ter sido retido em Lafaloise, em conseqüência de um accidente no seu aeroplano.

Dizem outras noticias da mesma cidade que aterrou alli o aviador Moisant , que estava trealisando a travessia de Pariz a Londres. (pág.2)

A VALORIZAÇÃO

Publicamos em seguida o memorandum apresentado ao Congresso Pan Americano pelo delegado brasileiro sr. dr. Herculano de Freitas.

Como já noticiamos, esse memorandum provocou uma moçãode apoio á iniciativa do Brasil e de reconhecimento aos serviços por elles prestados aos paizes productores de café. Eis o memorandum: Tendo em vista a crise dos preços de café nos mercados mundiaes, o governo de S.Paulo, autorisado pelo Congresso do Estado, convidou os presidentes do Rio de Jane4iro e de Minas Geraes para uma conferencia em que se combinasseia medidas conjuntas para a defesa desse grande producto.

Essa conferencia realisou-se na cidade de Taubaté, com cujo nome é conhecido o convenio ahi effectuado. Neste accordaram os presidentes dos três Estados brasileiros, principalmente interessados na cultura de café e na execução de um plano de valorização que, adquirir por preço prefixado o café dos mercados internos e externos, de modo a manter para elle um limite mínimo de 50 francos por sacca de 50 Kilos para o typo superior, e 47 francos para o typo “good average” do Havre.(…)

Com taes medidas se conseguiu paralysar a baixa assustadora dos preços, que seria aggravada pela enorme safra colhida no anno de 1906-1907, em que foram iniciadas. Essa safra anormal, produzida por circumstancias excepcionalmente favoráveis, desequilibrou os mercados pelo grande excesso da offerta sobre a procura, avolumando um “stock” extraordinário. (…)

E’ indubitável que essas medidas ampararam os preços do café nos mercados mundiaes, e defenderam e defendem não só o producto brasileiro como o dos demais paizes que o cultivam, e principalmente os destes, que não foram parte nos sacrifícios feitos pelo Brasil. (pág.4)

