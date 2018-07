Quinta-feira, 18 de agosto de 1910

GRAN-BRETANHA

A situação da India- Quando se discutia o orçamento da India na camara dos communs, o sr. Montagu, sub-secretario de Estado da India, declarou que se as excitações á violência não cessassem na India, a miséria se alastraria e o progresso ficaria paralysado: “Sem uma severíssima repressão e talvez uma dictadura militar esse estado de coisas tornar-se-á um cahos. Não se deve, pois, impedir o governo de cumprir o seu dever, a não ser que queiramos retroceder; o que seria uma tragédia da nossa historia. A maioria dos hindus comprehende perfeitamente a gravidade da situação e faz todo o possível para suffocar o movimento subversivo. Nós devemos pesar as nossas palavras perante os hindus. A grande massa da população não está educada. Apenas uma fracção dos hindus instruídos é responsável pela situação política: não podemos todavia, recusar áquelles que instruímos o direito, num dado momento. De agir e pensar em conformidade com os princípios que lhes inculcamos, visto que, de contrario, expor-nos-iamos a uma agitação perigosa.

Durante o ultimo semestre, conquistamos até certo ponto o favor da opinião dando mais amplas regalias de cidadãos aos hindus. A nossa salvaguarda permanente depende de uma fórma de governar sympathica, que saída distinguir os bons e os maus elementos e reprimir inflexivelmente as tendências criminosas.

As leis contra os abusos da imprensa e as reuniões publicas sediciosas permittirão pôr termo á camapanha de calumnias e exaggerações que consista em recolher abusos isolados e apresental-os como regra; a calar todos os esforços do governo para impedir os abusos e a apresentar o governo como indifferente. E’ preciso pôr termo á sedição, quer emane de um agitador hindu, que de um antigo deputado inglez.” (pág.2)

O movimento suffragista- O movimento suffragista inglez está agora sendo tomado a serio. A melhor prova disso é a que nos fornecem os seus adversários que pela primeira vez coordenam uma vasta organização anti-suffragista.. (…)

O manifesto que os promotores deste movimento anti-suffragista acabam de publicar revela a vontade bem assente de oppor ás suffragistas uma resistência nacional.

Declara-se nelle que o debate que há pouco teve lugar no parlamento acerca do bill Shackleton só serviu para estimular a actividade dos partidários do suffragio feminino. “Visto que somos contrários ao voto das mulheres tanto no seu próprio interesse como no interesse do Estado, e porque estamos convencidos de que os nossos sentimentos são partilhados pela grande maioria dos inglezes de ambos os sexos, desejamos fazer conhecer que acaba de sercriada uma organização para dar a esses sentimentos uma expressão publica…A nossa idéia consiste em formar uma liga, ampla e comprehensiva, na qual os homens e as mulheres se achem egualmente representados e que terá asua sede em Londres e varias succursaes em todas as partes do Reino Unido.”(…) Isto equivale a dizer que os adversários das suffragistas já não pensam em levar a coisa para a brincadeira.

No entretanto, o enthusiasmo e as demonstrações das ligas suffragistas vão tomando proporções nunca vistas. No dia 23 de julho annunciava a “Women´s Press” que um duplo cortejo partiria,pelas 3 horas da tarde, de Paddington e de Westminister Bridge. Nessa manifestação tomariam parte vinte mil mulheres e acompanhariam os cortejos mais de quarenta bandas de musica(…) Nas encruzilhadas das ruas viam-se postadas algumas suffragistas, empunhando uma bandeira como Joanna d’Arc, e distribuindo convites análogos. (…).(pág.2)

RUSSIA

A China e o tratado russo-japonez- O ministro chinez dos negócios estrangeiros entregou ao encarregado de negócios da Russia em Pekim e ao embaixador do Japão no Celeste Imperio uma nota em resposta á communicação do texto da covenção russo-japoneza. Essa nota é assim concebida: “Depois de, attentamente, ter tomado conhecimento do texto que lhe foi confiado, o ministro adquiriu a firme convicção de que essa convenção obriga a Russia e o Japão a respeitar os differentes tratados concluídos, por um lado, entre a China e o Japão, e por outro entre a China e a Russia. Por consequenciam essa convenção apparece como uma nova confirmação dos direitos de soberania que a China tem sobre a Mandchuria, direitos que foram reconhecidos pela Russia e pelo Japão no tratado de 1905, assim como de principio da egualdade de tratamento para todas as potencias estrangeiras e da promessa que se fez de ajudar a China a desenvolver na Mandchuria o seu commercio e asua industria. A mesma convenção apresenta-se como sendo a realisação do principio da porta aberta prevista pelo tratado sino-japonez de 1905.Inspirando-se no principio formulado na convenção russo-japoneza, a China considera como necessária a entrada em execução, pela parte que lhe toca, do principio que serve de base ao tratado sino-japonez, e que é preciso dedicar toda a sua attenção ao emprego de medidas de apoio e de protecção dentro dos limites dos seus direitos de soberania, á observância da egualdade de tratamento para com todos os Estados estrangeiros e á expansão do commercio e da industria na Mandchuria, a bem do interesse geral.

Rogamos que vos digneis levar esta exposição ao conhecimento do governo russo”. (pág.3)

ROOSEVELT JORNALISTA

O sr. Theodore Roosevelt, fatigado de perturbar a tranqüilidade dos leões africanos, de pôr em sobressalto o Papa e de admoestar a Inglaterra, retomou, afinal, em Nova York, na revista hebdomadária “Outlook”, o seu posto, há nove annos abandonado, de redactor. Simples redactor: o sr. Roosevelt tem, como os outros, de se submetter á decisões dos seus companheiros que, para resolverem sobre a matéria da revista, se reúnem uma vez por semana.(…)

Conta-se que no dia da sua chegada ao jornal a curiosidade foi tal entre os empregados que todo o pessoal feminino, superexcitado e desenfreado, disparou, aos gritos, por todo o edifício, atraz do extraordinário jornalista. Desde, porém, que aquellas destemidas virgens davam com o temeroso caçador caia-lhes por terra a ousadia toda e quedavam-se para alli tímidas e desenxabidas. Muitas chegavam até de pura commoção, a perder a voz.

Por ahi se póde avaliar a que intensidade chegou nos Estados Unidos o enthusiasmo pelo ex-presidente.(…) (pág.3)

CHILE

SANTIAGO – A noticia do fallecimento do sr. Pedro Montt, presidente da Republica, foi conhecida nesta capital, pouco depois da meia-noite, por telegramma recebidos pelos srs. Elias Fernandez Albano, vice-presidente em exercício, e Luiz Izquierdo, ministro das relações exteriores.(…)

A dolorosa nova espalhou-se rapidamente por toda a cidade, que ainda estava movimentada. Era grande a emoção nos theatros e as redações viram-se assediadas por numerosas pessoas que desejavam anciosamente saber pormenores sobre o tristíssimo acontecimento.

O que se sabia apenas era que o sr. Pedro Montt morrera subitamente, pouco depois de ter tido uma palestra com o cônsul chileno em Bremen, o sr. G. Mundt e depois de haver lido varias cartas chilenas.(…)

O sr. Fernandez Albano estava abatidíssimo, conferenciando assim mesmo com os seus auxiliares de governo.

Durante todo o dia foi grande o movimeto havido em palácio e o chefe interino do poder não quis repousar emquanto não foram dadas todas as providencias para cercar a viúva Montt, que se acha em Bremen, de todo o conforto e para o embalsamento do cadáver do saudoso presidente, que será transportado para esta capital. (pág.5)