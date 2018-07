Sexta-feira, 19 de agosto de 1910

BELEM

As medidas para combater a febre amarella foramcombinadas entre o presidente do Estado, sr. João Coelho, e o dr. Oswaldo Cruz, em base dos regulamentos que vigoram no Districto Federal, e dos serviços sanitários dependentes da União. Foi resolvida tambem a criação de uma commissão sanitária prophilactica de febre, inteiramente autônoma, com um chefe, que se deve entender directamente com o governador e o intendente de Belém.

A execução das medidas coercitivas serão regulamentadas, em via administrativa, pela commissão de saneamento, ou pelo chefe, quando houver recurso.

A commissão e o chefe terão ampla autonomia, technica e administrativa, e contarão com o apio moral dos poderes públicos. (…)(pág.1)

FRANÇA

PARIZ – O “Gil Blas” publicou hontem um artigo, censurando a diplomacia franceza por não ter evitado que o marechal Hermes da Fonseca, que foi recebido em frança como um verdadeiro amigo, convidasse para instructores do exercito brasileiro officiaes allemães.

O ministro da guerra respondeu hoje; pelos jornaes aos reparos do “Gil Blas”, dizendo que a missão alleman é apenas destinada a instruir às tropas do Rio de Janeiro, continuando a missão franceza em São Paulo, onde a cultura franceza gosa de effectivas sympathias, bem como em outros Estados do Sul do Brasil.

“A iniciativa do marechal Hermes não deve alarmar-nos, porquanto estas rivalidades entre nações são mais apparentes que outra copisa, mascarando geralmente interesses reaes das grandes industrias na procura de encommendas”.

O “Gil blas” fazendo commentarios sobre o communicado do general Brun, ministro da guerra, mantém a sua critica. (pág.2)

AMERICA

Em Santiago têm sido recebidos milhares de telegrammas de pêsames pelo fallecimento do dr. Pedro Montt.

Os jornaes daquella capital assignalam a coincidência de ter occorrido a sua morte no mesmo dia do terremoto de Valparaiso.

-Parece que será candidato á presidência da Republica, em substituição do dr. Pedro Montt, o senador Sanfuentes. (pág.4)

EUROPA

A administração dos correios britannicos está preparando uma experiência de distribuição de cartas por aeroplanos. Hontem deve ter servido de carteiro Graham White.

Uma mala com 75 kilos de cartões postaes chegará á repartição central de Blackpool pelas vias ordinárias e seria transportada ao compo de aviação já separada convenientemente.

Gram White tomal-a-ia a bordo do seu aeroplano e transportaria á praia de Southport, onde um automóvel postal a receberia. Espera-se destarte supprimir a demora da via ordinária. (pág.4)