Sabbado, 20 de agosto de 1910

INGLATERRA

Londres – “Times” publica um telegramma procedente de Pariz, no qual lhe são transmittidos trechos do artigo que o jornal “La Liberté” publicou acerca das facilidades não discriminadas que o mercado monetário Frances offerece para a realização de empréstimos estrangeiros, citando o Brasil que levanta dinheiro na França e contrata officiaes allemães para instructores do seu exercito.

O “Times” commenta este telegramma dizendo que naturalmente esses officiaes se esforçarão para obter encommendas para a indústria alleman, as quaes serão pagas com dinheoros obtidos de outros paizes. (pág.1)

Educação intellectual- Problemas do ensino XIX

Escreve-nos o sr. Luiz Cardoso: “O methodo natural, também denominado analytico, tomando-se, entretanto, este vocabulo no seu sentido mais lato, é, pois o productp logico das tendencias caracteristicas de todos os progressos modernos em educação. Elle é a mais sublime concepção do systema natural, porque conformando-se com as leis da natureza, obedece as suggestões do espírito da própria criança. Este systema é o único que se coaduna perfeitamente com a índole da criança e do povo brasileiro, que se acha ainda na infância e que até na guerra a elle se tem amoldado, repellindo o inimigo com o poder invencível de seu acrisolado patriotismo. E, se não, que o digam as guerras holandezas em Pernambuco, e as guerrilhas das missões do Rio Grande do Sul, onde Garibaldi adestrou as suas armas para a unificação da Italia”. (pág.3)

ASIA

As autoridades policiaes de Calcuttá continuam a effectuar buscas rigorosas em qualquer casa dada por suspeita. Foram presos, como conspiradores, mais dois estudantes.

Em Dacca, começou o julgamento dos quarenta e dois conspiradores.

O advogado geral annuncia, commo imminentes novas prisões. Diz-se que a conspiração, que devia abranger toda a província, começou em 1905.

A policia de Dacca recebeu um envolucro contendo um craneo humano e uma folha de papel, onde se diz que brevemente será decapitadodo um alto funccionario. (pág.3)

