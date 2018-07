Domingo, 21 de agosto de 1910

A ALTA DO CAFÉ

Na sua circular de 9 de julho ultimo, os srs. Nortz &Comp., do Havre, escreveram o seguinte: “Reproduzimos mais adiante o quadro do consumo de café nestes últimos annos, nos diversos paizes, publicado há alguns dias; este quadro é suggestivo, sob muitos pontos de vista; nellle se nota primeiramente o augmento muito forte que houve na Italia, na Hespanaha e principalmente na Republica Argentina e no Cabo; os torradores allemães verão que o consumo no seu paiz é inferior a um quinto da producção total e que proporcionalmente é preciso julgar a influencia que pode ter a evolução do consumo entre elles sobre o consumo total.

“Emfim, ver-se-á que o emprego do café na Inglaterra não progrediu de modo nenhum há quatro annos, apesar dfas dex mil libras esterlinas que o governo de S.Paulo despende annualmente com a propaganda. Este insuccesso provém de que em vez de fazer a propaganda para o café, faz-se a propaganda para uma marca de café vendida muito caro, o que, em vez de attrair novos compradores os afasta.

“No conjunto, resulta deste quadro que a estatística do consumo progride de cerca de dois e meio por cento ao anno e á certo que nas vizinhanças dos preços actuaes essa progressão se manterá. (…)Observa-se o augmento de consumo principalmente na Dinamarca, (…); na Italia; no Egypto norte da Africa; e na Hespanha(…). Resultado para o qual indubitavelmente concorreu, além da baixa nos preços, a activa propaganda partica que nos últimos dois annos faz a Missão de Expansão Economica na Italia Hespanha, onde auxilia a fundação de numerosos bars e cafés, que vendera a bebida á brasileira e procuram estabelecer relações directas com as nossas praças.

O referido quadro ainda deixa claro que um dos maiores impecilhos á expansaão do consumo são os altos impostaos que em algumas nações gravam o café. Nos paizes em que taes impostos não existem, o consumo excede de cinco kilos por habitante (…). As considerações dos acreditados negociantes do Havre deixam claro que melhora, de dia para dia a situação do nosso principal producto”. (pág.2)

AMERICA

–A Liga Nacional dos Homens de Negocios Negros dos Estados Unidos prometteu ao sr. Theodoro Roosevelt o seu apoio para o terceiro termo presidencial, após o discurso do ex-presidente da republica sobre o desenvolvimento da raça negra nos Estados Unidos.

O bispo Clinton, presidente do Congresso de Educação e Religião, que é negro, e cujos paes eram escravos, elogiou as palavrasa do sr. Roosevelt, dizendo que não se fecharia a porta da esperança é face do homem por ser a sua pelle negra.

O bispo terminou o seu discurso affirmando ao sr. Roosevelt o apoio dos negros, para , não importa que posto b elle disputasse. Mil e cem delegados applaudiram vigorosamente o discurso do sr. Roosevelt, que foi o primeiro, não político, por elle pronunciado depois da sua volta. (pág.2)

FRANÇA

PARIZ – “Le Temps” critica hoje o contrato de uma missão militar alleman para instruir o exercito brasileiro, antes de expirar o prazo do contrato da missão Paul Balagny.

Esse jornal diz que a questão foi apresentada pelos meios como conseqüência o regresso da missão franceza instructora da policia paulista, entes da expiração do contrato respectivo.

Qualquer que seja a decisão a este respeito, accrescenta “Le Temps”, o governo brasileiro não se deverá admirar do nossos paiz guardar recordação deste incidente quando tiver que se dirigir á economia franceza. (pág.5)

UM ROMANCE DE BALZAC

Encontramos num jornal francez as linhas abaixo de um “diário” escripto em Odessa por um medico francez. As linhas têm a data de 10 de abril de 1844 e referem-se a um episodio da vida de Balzac que nos pareceu interessante.São estas: “Sra. Cincovich, que é uma dama de muito espírito e de muita instrucção, falou-me de sua irman, a sra. Hanska, dotada de um espírito superior e a quem Balzac dedicou a sua “Seraphita”.

A sra. Hanska casara-se, aos quatorze annos de edade, com um homem de 50 annos que, de ciúme, a trouxe, durante quinze annos conscecutivos, quase fechada na sua casa de campo. Nem sequer lhe permittia que visse pessoa alguma. A dama, joven, bella, cheia de vida, teve que applicar á leitura e ás occupações literárias toda a actividade que em si borbulhava. Recebia por intermédio de seu livreiro, que era o único individuo com quem podia livremente corresponder-se, tudo o que as letras francezas produziam de novo. As obras de Balzac, as profundas analyses, as discecações psychologicas que elle faz do coração da mulher, produziram na alma da sra. Hansaka viva impressão. Tão viva que elle resolveu escrever ao romancista uma carta anonyma que muito maravilhou a Balzac e á qual elle deu uma resposta pelo “Jornal dês DeDebate”. Seguiu-se dahi, entre ambos, por intermédio do livreiro, uma correspondência activa.

Tempos depois a sra. Hanska escreveu a Balzac que ia co o marido ao estrangeiro e que em tal mez devia estar em neufchatel. Balzac para lá foi também. Um dia passeava elle, sozinho, no jardim publico dauqella cidade quando viu uma dama sentada em um banco solitário e com um livro na mãos. Ella deixára cair o lenço, neste momento, que o livro era uma de suas obras. Immediatamente travou-se uma conversação entre aquelles dois então, um para o outroestranhos, mas, no entanto, conhecendo-se muito bem sem nunca se terem visto. A dama era Evelina Hanska.

A sra. Cincovich passou de leve sobre as relações que se seguiram a esta primeira entrevista.

Accrescentou apenas que Balzac se atreveu a dar uma carta á sra. Hanska que, por causa do marido o qual vinha entrando na occasião, não teve tempo de a repellir. Leu-a e devolveu-a ao seus autor, censurando-lhe aquelle acto, que reputava offensivo para ella; vendo, porém, que elle ia rasgar a carta, pediu-lhe que a guardasse e lhe reservasse um lugar em qualquer de suas obras. “Le Lys dans La vallée” contem essa carata. O lyrio ´e a sra, Hanska…” (pág.6)