Segunda-feira, 22 de agosto de 1910

A ESTATUOMANIA

O professor George Dumas, um dos mais perspicazes e equilibrados espíritos do alto magistério francez contemporâneo, escreveu para o “Correio Paulistano” um bello artigo que é uma profunda lição de moral e cívica. (…) Os nossos vereadores encontrarão nelle as bases de um excellente projecto a votar sobre a erecção de estatuas e monumentos públicos na capital.

Eis o artigo: “A França, há alguns annos, é victima de uma extranha doença, que se aggrava todos os dias, e é baptizada com o nome de estatuomania. Em todas as praças publicas, em todas as avenidas, vêwm-se agora personagens de mármore ou de bronze, esculpidos em attitudes familiares, ou solennes, erguendo-se sobre pedestaes, onde a phantasaia do artista faz reviver, em baixo relevo, algumas scenas da vida desses personagens. Dir-se-á que é muito louvável honrar-se os seus grandes homens, perpetrar-lhes o nome e o culto através das gerações que não os conheceram, e nada há que protestar contra este piedoso costume e ainda menos falar contra a doença. E não há duvida que é de todo o ponto razoável o argumento, se os personagens, a que se levantam estatuas, fossem, na verdade, grandes homens, honra da humanidade ou, pelo menos, do seu paiz; sou o primeiro a reconhecer isto tudo. Mas não é esse o caso, bem pelo contrario; aquelles a quem, hoje, se erigem esses monumentos são pequenas glorias locaes, homens que a polica engrandeceu num certo momento e que amanhan serão esquecidos, ou , então, chefes de partidos, cujo papel, por mais considerável que tenha sido, só poderá ser mais tarde apreciado imparcialmente, e cuja glorificação constitue para o partido vencido uma espécie de desafio.Emquanto isso, desprezam-se as glorias mais autehenticas e mais antigas. Racine, o nobre e suave Racine, um dos nossos maiores poetas, não possue a sua estatitua em Pariz; (…)

Se procedêssemos para com os grandes homens do mesmo modo que a Egreja para com os seus, seria preciso apear muitas estatuas e bem poucas se deveriam erguer neste próximo meio século; mas, pelo menos, não nos exporíamos ao ridículo dos nossos netos, com as estatuas de tantos desconhecidos e a pretensão de ter produzido, em quarenta annos de Republica, homens notáveis em numero superior aos que a historia da França registrou em mil e quinhentos annos.” (pág.1)

ITALIA

– ROMA – Varios bispos aderindo á iniciativa do cardeal Agostinho Richelmy, arcebispo de Turim, dirigiram pastoraes aos seus fiéis, annunciando o firme propósito de negar a absolvição, no sacramento da confissão, ás mulheres que usem vestidos decotados ou de corte, adherente ao corpo, o que é considerado escandaloso e impudico.

As referidas pastoraes, que sucitam muitos commentarios, ameaçam as mulheres que transgredirem á disposição diocesana as maiores punições espirituaes. Alguns jornaes ridicularisam a curiosa iniciativa dos bispos. (pág.2)

FRANÇA

PARIZ – Telegrapham de Chalon sur Saône: Foi hoje offerecido um grande banquete ao sr. Stephen Pichon, ministro das relações exteriores.

Ao “champagne”, depois de agradecer a uma saudação que lhe haviam feito, o sr. Pichon declarou que a política estrangeira da França é de paz e de dignidade. A sua potencia militar não deve ser considerada senão como uma garantia de suas intenções pacificas.

Inaugurando o monumento de Mauchamp, que foi assassinado em Marakech, o sr. Pichon disse que a política com Marrocos não seria alterada, porque a que se tem seguido até hoje sempre prestou grande serviços á justa causa da França.

O ministro do exterior foi muito appaludido. (pág.3)