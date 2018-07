Terça-feira, 23 de agosto de 1910

FRANÇA

A questão dos instructores militares no exercito brasileiro- o marechal Hermes declara-se pelos allemães- As suas referencias á França- A critica do sr. Teffé á diplomacia franceza

PARIZ, 22(D.)- O marechal Hermes da Fonseca declarou em Vichy ao representante do “Gil Blas”, que o Brasil, principalmente S.Paulo, está satisfeitíssimo com a obra dos instructores francezes no corpo de policia.

Comtudo, o marechal confirma que os officiaes instructores allemães serão provavelmente os escolhidos. Não podia ser de outra forma depois da attenção do imperador Guilherme, da Allemanha, para com o Brasil, recebendo vinte officiaes brasileiros para servirem arregimentados no exercito allemão.

A respeito de muniçõese de armamento, disse que os do Brasil são fornecidos pela Allemanha desde 1882, não tendo havido questão alguma a respeito.

O marechal Hermes affirma que a missão franceza ficará ainda muito tempo no Brasil, refere-se á amizadedo Barsil pela França e ao bom acolhimento que no seu paiz tem tido quanto prevêm da França, e termina dizendo: “Não façais aggravo do que vos não offerecemos, visto que nada pedis.”

O sr. Alvaro de Teffé, secretario do marechal Hermes, declarou por sua vez ao jornalista do “Gil Blas”, que é justo reconhecer que a Allemanha se esforça constantemente para defender os seus interesses e estender a sua influencia, emquanto que a França descura um pouco dos seus interesses no exterior.

O “Gil Blas”, dando essa nopticia, mantem as suas affirmações e criticas, e conjura o governo a tomar promptas resoluções afim de safar-se com dignidade do becco sem saída onde foi mettido por imprevidência da sua diplomacia. (pág.1)

As disposições do marechal Hermes sobre a aviação e a agricultura e a pecuária franceza- O sr. Teffé diz que o marechal não é partidário da instrucção militar estrangeira

PARIZ,22 (H>)- Diz hoje o “Temps” que o marechal Hermes da Fonseca elogiou as experiências dos aviadores civis e militares, accrescentando que um dos seus primeiros cuidados, uma vez no poder, será favorecer a expansão da aviação no Brasil.

Diz ainda o “Temps” que o marechal Hermes fez no Bourbonnais observações agrícolas interessantes e que recorrerá largamente á agricultura franceza e á criação de animaes francezes para o desenvolvimento agrícola do Brasil.

O sr. Alvaro de Teffé, secretario do marechal Hermes, também declarou ao “Temps” que a simples menção de um facto, reduz a anada o que tem sido dito sobre a missão militar alleman. Este facto é que até o dia de assumir o governo, a mais elementar correcção prohibe ao marechal Hermes tomar parte nas resoluções do governo do seu paiz.Além disso, o marechal Hermes em principio não é partidário do systema de instructores estrangeiros.

Com relação á missão franceza actualmente em S.Paulo, o sr. Aslvaro Teffé diz que se trata de uma organisação local e não de um serviço de instrucção do exercito. (pág.1)