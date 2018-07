Quarta-feira, 24 de agosto de 1910

INGLATERRA

A anexação da Corêa ao Japão- A assignatura do tratado

LONDRES, 23 (D.)- Foi recebido um telegramma de Tókio, avisando que o residente geral do Celeste Imperio em Seul assignará hoje ou amanhan com o representante do imperador da Corêa o tratado de annexação daquelle paiz ao império do Japão.

E’ provável que seja publicada hoje a proclamação official da resolução dos dois governos nesse sentido. (pág.2)

UNIVERSIDADES POPULARES

Bella iniciativa de Piracicaba- Uma bibliotheca popular- Uma obra de philanthropia e popularidade- Outras informações

Da cidade de Piracicaba que, em matéria de instrucção publica, já conta excellentes serviços prestados ao Estado, acaba de partir uma bella iniciativa digna de geral imitação.

A esse respeito escreve a “Gazeta de Piracicaba”: “Sabemos que um grupo de cavalheiros da nossa sociedade trata activamente da fundação, nesta cidade, de uma universidade popular, amoldada ás instituições congêneres existentes na Europa.(…) (pág.4)

EDUCAÇÃO DA MULHER

O “Jornal do Commercio” publica um interessante artigo da illustre escriptora d. Maria Amalia Vaz de Carvalho sobre a educação da mulher portugueza. Entende ella que esse problema tomou ultimamente uma direcção lamentável. A mulher portugueza copia das idéas e dos costumes estrangeiros o que nelles há de peor. A mania da imitação franceza (mal de que não só Portugal se queixa) esmera-se em apanhar da vida pariziense unicamente os exaggeros de exhibicionismo, do desperdício, das elegâncias espectaculosas, como se naquella terra não houvesse bellos exemplos de optimas virtudes antigas, dignas de serem erigidas em modelo.(…)

A pertinácia de apprender como se cozinha hygienicamente, como se arranja uma casa, como se faz de uma habitação de família um lugar salubre, elegante, modesto, embora?…Não!

Nada disso. O que a mulher portugueza apprendeu nos figurinos estrangeiros que achou em maus romances, e em péssimas comedias, foi a gastar até ao exgottamento a bolsa do marido, levando-o assim indirectamente até á miséria(…) foi a exhibir-se com todas as extravagancias exaggeradas das modas de “mau gênero”, em todos os sítios onde a possam ver…e admirar, julga ella(…) Foi a não estar em casa senão o temponecessario para dar as ordens a uma pessima cozinheira. Foi a não trtar dos filhos, a não andar com elles, deixando-os em mãos inhabeis e mercenárias, quando não deformadoras e corruptoras. Foi a passar as noites na atmosphera viciada e excitante dos theatros, ouvindo e vendo casos de adultério, mais ou menos pittorescos, apimentandos ou sentimentaes. Casos que vão desde a “Dam das Camelias até a “Pariziense”(..) Foi a viajar todos os annos, não para ver museus, cathedraes, cidades de arte, costumes originaes, monumentos da civilisação (…) Foi para percorrer cafés, restaurantes, costureiras, modistas, joalheiros, comprando mais do que pode, invejando o que não póde comprar, abrindo os seus olhos aos espectaculos maus e dissolventes, abr8indo de par em par a sua alma á matilha das cobiças, das tentações, das sensações corruptoras…”

(…)E’ por isso que a escriptora termina pedindo ás senhoras brasileiras que ainda conservam vivo o salutar o perfume de todas as santas e deliciosas virtudes domesticas, que não consintam que a tal chamada civilisação lhes roube tudo sem nada lhes dar em troca. Porque civilisação não é isto… (…) (pág.5)

