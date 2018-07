Quinta-feira, 25 de agosto de 1910

O cholera na Italia e as providencias em S.Paulo

As noticias da Italia relativas ao cholera morbus não são tranquillisadoras. (…)Dadas as relações commerciaes que mantemos com a Italia somos forçados a pensar na possibilidade de receber entre nós esse incommodo hospede que é o vibrião cholerico. As nossas esperanças são que tal hospede não virá perturbar a nossa tranqüilidade. Como porém as esperanças no caso não bastam pra nos garantir, tratamos de nos informar de autoridade competente o que se tem feito para previnir a importação o que se tem feito(…)Procuramos pra isso o dr. Emilio Ribas, director do serviço Sanitario, que nos recebeu (…)Revelado o objetivo de nossa visita o dr. Emilio Ribas mostrou-se satisfeito por ter opportunidade de dizer alguma coisa que tranquilisasse o espírito publico em relação ao cholera. (…) Perguntamos:

-Poderiamos saber quaes as providencias tomadas?

-Com muito prazer, respondeu-nos. Somente, iremos por partes. Como sabe, a hygiene internacional e mais particularmente a hygiene dos portos está a cargo do governo federal. Para isso há em Santos uma repartição de saúde do porto incumbida de fiscalisar os navios e todos os passageiros que entrem no paiz.

Como é natural, essa repartição trabalha de perfeito accordo com a Commissão Sanitaria que o governo mantém em Santos e graças aos esforços combinados de ambas estamos habilitados a tornar proveitosas numa serie de medidas aconselhadas em prophylaxia internacional. Todos os navios recebem a visita de saúde e o medico de bordo terá de mostrar os doentes que tenha no navio, se porventura os tiver, e deve informar sobre o estado de saúde de todos os passgeiros e tripulação. São coisas que se fazem mesmo no estado normal e que se tornam mais acuradas nas épocas anormaes ou de perigo provável. (…)Além disso as pessoas que apresentarem o mais ligeiro incommodo de saúde ficarão sujeitas á vigilância sanitária em terra durante o mais longo prazo de incubação da moléstia. (…)

(…) – E a respeito da água como transmissora da moléstia?

-Eu ia chegar lá. Incontestavelmente a água se contamina pelo bacillo cholerico e diffunde extraordinariamente a moléstia. Entre nós mesmos já tivemos adura experiência na epidemia de 1893, conhecida pelo nome de epidemia do Valle do Parahyba.

As providencias em relação à água são de duas ordens: individuaes e governamentaes. Os indivíduos em épocas epidêmicas devem usar água fervida, águas mineraes (…)Os governos tratarão de proteger os mananciaes. A este respeito estamos em excellentes condições. As nossas cidades mais expostas pela sua situação geographica, população e commercio, sõ as de santos e São Paulo. Mas felizmente em relação à água são as mais garantidas. Os mananciaes de santos provém de uma região serrana, inteiramente despovoada e por isso mesmo indemne. Os de São Paulo estão situados no centro de uma grande área rigorosamente fiscalisada, especialmente na época actual. (…) Como coollario da vehiculação do bacillo cholerico pela agua devemos evitar os legumes rasteiros e os frutos que surgem a flor da terra. (…) Em uma palavra. Agua pura e alimentos sãos. (…) (pág.4)

INGLATERRA

O progresso de São Paulo- Um artigo do “Financial Times”

LONDRES, 24 (D.)-O “Financial Times”, num artigo editorial inserto no seu numero de hoje, sob a epigraphe- “O progresso de São Paulo”- occupa-se longamente da mesnasgem do sr.coronel Fernando prestes de Albuquerque, vice-presidente desse Estado. Salientando o desenvolvimento e a prosperidade do Estado de São Paulo, diz que tudo isso denota o alto grau de civilisação dos paulistas, e que, o augmento progressivo das riquezas naturaes do estado é devido a orientação intelligente do seu governo e ao cuidado com que elles tratam da sua principal fonte de renda: a agricultura.

O “Financial Times” termina as suas elogiosas referencias, citando a belleza e magnificiencia da capital de São Paulo. (pág.2)

O COURAÇADO “S.PAULO”

No banquete offerecido traz-ante-hontem em Glasgow pelo almirante Bacellar ás pessoas convidadas para assistirem á ceremonia da entrega do “São Paulo”, discursaram, além dos já mencionados em nossa noticia de hontem os srs. Owen Unwin, que ezprimiu os sentimentos de sympathia dos inglezes residentes no Brasil, saudou a commissão naval e o futuro da marinha brasileira e bebeu á saúde do almirante Alexandrino de Alencar. (…)

A ceremonia da entrega do couraçado fez-se debaixo de chuva torrencial. Içou-se a bandeira da Republica, emquanto os tambores e cornetas tocavam marcha batida e a artilharia salavava, com a guarnição formada em continência. Todos os presentes descobriram-se. Foi um momento emocionante.

O almirante Huet Bacellar, depois de receber o navio dos constructores, declarou, em bellas palavras, repassadas de emoção, que, em nome do governo, entregava o commando do “São Paulo” ao sr. capitão de mar e guerra Francisco Marques Pereira de Souza, sendo então lido o decreto da nomeação. (…)(pág.2)