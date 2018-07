Sexta-feira, 26 de agosto de 1910

A GUERRA DE 1870

As suas origens diplomáticas

O sr. Pichon, ministro dos negócios estrangeiros da Republica Franceza, constituiu, em 1907, uma commissão encarregada de reunir e publicar os documentos francezes relativos ás origens diplomáticas da guerra de 1870.(…)

Foi com o fim de determinar as responsabilidades e procurar as condições em que a guerra foi declarada e dirigida que se nomeou, em 1907, acommissão a que já nos referimos. A tarefa desta commissão foi considerável. Eis o seu resumo, como consta do relatório dos trabalhos da comissão: “ A diplomacia do Segundo-Imperio, diz esse relatório, foi muito mais ponderada, muito mais cautelosa e perspicaz do que geralmente se suppõe…Infelizmente, foi contrariada por uma diplomacia occulta…Em todas as occasiões difficeis, a política imperial foi determinada, não pelo sentimento exclusivo do interesse francez, mas pelos caprichos do poder pessoal…”

O relatório explica depois que, embóra a guerra proviesse directamente da candidatura de um príncipe prussiano ao throno de hespanha, as suas origens são mais remotas. Hoje deve reconhecer-se que as origens diplomáticas partem do caso dos ducados dinamarquezes. O anno fatal foi 1863, “quando ainda se não sabe se a questão dinamaquerza se transformara na questão alleman.” (…) Bismark sabia perfeitamente o que queria. E a partir do caso dos ducados, o seu fim começava a apparecer claramente. A sua empresa contra a Dinamarca não é a única obra prima da sua diplomacia: contém, ainda em gérmen, todas as outras empresas. O que elle pretende estabelecer, em primeiro lugar, é da dominação da Prussia sobre o norte da Allemanha. Se no caso dos ducados o accôrdo entre a França e a Inglaterra se tivesse estabelecido e manifestado com firmeza, a paz do mundo ter-se-ia mantido por muito tempo. (…)(pág.3)

ITALIA

Ultimas noticias sobre o cholera- Porque o rei e os ministros não vão ás Apulias

ROMA, 25 (E.)- Sobre a marcha do cholera nas Apulias há as seguintes noticias de ultima hora: Em Trani o estado sanitario continua melhorando; hoje deram-se apenas dois casos novos e tres óbitos; também em Barletta a epidemia diminue notadamente, tendo-se verificado hoje três casos novos e cinco obitos.

A epidemia continua circunscripta em Trinitapoli, Margherita di Savoia, Andria, Barletta, Trani e canosa.

Em vista da limitada importância da epidemia, nem o rei Victor Manuel nem os ministros irão visitar as localidades infeccionadas, onde se espera extinguir rápida e completamente o morbus. (pág.2)

CARTA DE VENEZA

Exposição artística- O campanário da praça de São Marcos- Consumo de café

Veneza, julho de 1910.

Deixando Trieste, dirigi-me, por via marítima, para a “rainha deo Adriatico”, a cidade fadada,construída sobre a água e na qual as recordações de passadas glorias são tantas que não tem conta e assignalam uma civilisação de arte e de riqueza que parece fantástica.A famosa Republica de S.Marcos, com uma historia de tantos séculos, não passava de uma prepotente oligarchia e pôde naquelles antigos tempos dominar pode-se dizer o mundo, impondo-lhe sobretudo as suas leis, que estava habituada a esculpir em pedra.

Com o seu commercio exercido especialmente no oriente, alcançou uma grandeza estupenda, de que fazia pompa. Dessa grandeza dão testemunho os importantes trabalhos hydraulicos, os sumptuosos palácios e os templos inimitáveis, monumentos essses que constituem a bella e universalmente decantada Veneza.

A nona esposição internacional de arte devia ter lugar no anno próximo, mas em vista de se dever realisar em 1911 a de Roma-Turim, foi resolvido realisal-a este anno e sua inauguração effectuou-se em 22 de abril, conservando-se aberta até 31 de outubro. Tendo sido grande a affluencia de visitantes, seja por estarmos na estação de banhos e Veneza, qual sereia, attrae e seduz os banhistas, seja pelas facilidades accordadas no transporte por mar e por terra, sendo grande o contingente de estrangeiros vindos de todas as partes do mundo. A exposição contém pinturas, esculpturas, desenhos, água-fontes e arte decorativa, não sendo parco o numero de obras valiosas e originaes. (…)(pág.3)