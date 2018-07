Sabbado, 27 de agosto de 1910

INGLATERRA

O convite feito ao sr. Hermes da Fonseca para assistir ás manobras do exercito francez

LONDRES, 26 (D.)- O “Times” publica um telegramma do seu correspondente em Pariz, o qual, referindo-se ao convite feito ao sr. Hermes da Fonseca para assistir ás grandes manobras do seu exercito, diz que “tal convite significa um ardil das classes da Franças para que, presenceando esses exercicios, o presidente eleito do Brasil possa comparar o systema francez ao allemão, e ver as vantagens que offerecem os methodos do seu exrecito, graças aos quaes- conclue o correspondente- as tropas militares de São Paulo attingiram tão grande efficiencia”. (pág.1)

UMA NAÇÃO QUE QUER VIVER

A POLONIA

Com o título de “O dia de Grunwald” , publica o “Temps” o seguinte telegramma de Cracovia, com data de 15 de julho: Está-se celebrando há dias quase em toda a parte onde os polacos se encontram em numero o anniversario de uma grande data da historia da Polonia: a derrota dos cavalleiros teutônicos em Granwald pelas tropas polacos do rei Jagellon alliadas comm os seus irmãos slavos, os Lithuanos (15 julho de 1410).

De todas essas commemorações, a mais brilhante, a que reuniu a mais considerável affluencia de pessoas, é a que se celebra em Cracovia.

Os polacos da Prússia, da Russia, da Autria, da Hungria, da Romania e da França, vieram em grande numero assistir as festas que hontem tiveram lugar e a inauguração do monumento destinado a recordar essa Victoria nacional.

O caracter antigermanico que essa festa revestiu, tornava impossível, por demasiado manifesto, a sua celebração em Posen ou em Varsovia. Mesmo na Galicia, onde os polacos gosam de uma grande liberdade e até de umacerta influencia, deliberou o governo não tomar parte nessa commemoração. (…)

Henry Sienkiewtez, o celebre escriptor polaco, que com tanta precisão descreveu a Victoria da sua nação em paginas verdadeiramente épicas do seu romance os “Cavaleiros da Cruz”, publicou uma espécie de manifesto em que aponta o sentido em que a nacionalidade polaca deve celebrar a jornada de Grünwald.

Essa commemoração, escreve o celebre romancista, não deve degenerar em demonstração anti-prussiana. Seria humilante para nós se respondêssemos ás perseguições de que são alvo os nossos compatriotas na Polonia prussiana com gritos, com excitações vans. (…)(pág.4)

Espião preso

LONDRES, 26 (H.)- Telegrapham de Pariz ao “Standard” annunciando que foi preso um espião, na fronateira de Verdun, quando estava tirando diversas photographias das fortificações daquella localidade.

O individuo que foi preso é de nacionalidade alleman e declarou chamar-se Conter(pág.1)