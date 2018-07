Segunda-feira, 29 de agosto de 1910

NOTAS DO EXTERIOR

ASIA

A annexação da Coréa pelo Japão- Como ficará a corte coreana – Os resultados esperados da annexação- A China não protestará

Communicam de Seul, capital da Coréa, que , sendo o império coreano supprimido agora pela annexação ao Japão, o imperador Yisyek e o ex-imperador Yihent receberão, em compensação, o titulo honorifico de rei.

Os príncipes imperiaes serão tratados egualmente como os príncipes japonezes receberão annualmente 3.750 mil francos e residirão onde quizerem.

Os grandes dignitários coreanos serão feitos pares japonezes e as funeções administrativas poderão ser confiadas áuqelles coreanos que forem julgados competentes.

O Teranchi declara que o Japão se esforçará por tornar a dominação vantajosa para os coreanos, os quaes terão direitos eguaes aos dos japonezes. A vontade do imperador do Japão é que a annexação seja para os coreanos um alívio e não uma humilhação.

O Japão se esforçará por melhorar a situação e dsenvolver os recursos da Coréa.

Alguns tratados entre as potencias estrangeiras e a Coréa ficam annulados de facto.

O Japão manterá durante um período não preciso os direitos alfandegários coreanos actuaes, os quaes são inferiores aos deireitos japonezes.

As classes superiores da Coréa parecem satisfeitas, e não, há receios de distúrbios ou protestos após a publicação dos detalhes da annexação, o que não se fará antes de 29 do corrente.

Ao que parece, a China não protestará como teve de resignar-se ao protectorado japonez, prelúdio da sua importância.

Em relação, porém, á Mongolia e ao Tibet, ella não renunciará a nenhuma das suas pretensões.

A China approva que o Japão mantenha durante um certo numero de annos as regras que regem o commercio da Coréa. (pág.5)

UNIVERSIDADE POPULAR

Em Piracicaba- Ainda os fins da instituição- Uma obra de justiça- A conferencia inaugural- Uma doação importante- Outras noticias

(…)O seu principal objectivo- a vulgarisação dos conhecimentod humanos- é sem duvida obra de justiça digna do apoio geral. Sendo conhecido que só a instrucção liberta as consciências e faz nascer em cada indivíduo o sentimento dos seus direitos como também dos seus deveres, como membro de organismo social, sem duvida o desenvolvimento das universidades populares deverá contribuir consideravelmente para a elevação dos carcteres, o augmento do valor moral media do povo.

Num paiz grande como o Brasil, composto de numerosas mas peuqenas agglomerações, é difficil distribuir a todas o ensino secundário e superior, mas a universidade popular em conseqüência mesmo do seu principio de vulgarisação, pode levar aos recantos mais afastados a palavra da sciencia, da verdade e da belleza.

A actividade da universidade popular não se limitará a tratar os assumptos da sciencia. Saraus especiaes serão consagrados á literatura e á musica nacional e estrangeira, comprehendendo cada uma dessas sessões uma primeira parte na qual serão expostas a vida e a obra dos autores ou compositores e uma segunda parte durante a qual serão executadas partes características das suas obras. (…)

Do ponto de vista da sociologia seguir-se-á a evolução completa do gênero humano, as diversas phases atravessadas peloas sociedades no seu desenvolvimento natural. Neste sentido far-se-ão sentir os grandes movimentos que occupam os grandes espíritos, no que diz respeito á religião, á philosofia, aos estudos econômicos, políticos, às relações entre o homem e a natureza e entre os homens entre si.

A universidade popular deverá considerar como o seu dever sagrado contribuir effectivamente para o desenvolvimento das relações amigáveis entre todas as classes do paiz e entre os povos de todos os paizes, fazendo nascer no coração de cada um o amor da verdade e da justiça.

A questão feminina não pode deixar indifferente a universidade. Consagrar-se-ão sessões especiaes á educação domestica, ao papel da mulher na família e na casa. (…)(pág.5)