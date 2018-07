Terça-feira, 30 de agosto de 1910

NOTAS DO EXTERIOR

ASIA

A annexação da Coréa pelo Japão- O texto do tratado

Eis o texto do tratado relativo á anexxação da Corea: “Os imperadores do Japão e da Coréa, tomando em consideração as estreitas relações que ligam os dois paizes; desejando o bem estar commum e a manutenção da paz no Extremo Oriente, e convencidos de que o melhor meio de realisar esse desejo é a annexação da Corea ao império japonez- resolveram concluir este tratado. Foram, para tal fim, nomeados plenipotenciário do imperador do Japão, Terochi, e do imperador da Coréa You-na-oun. E ficou resolvido:

Primeiro- O imperador da Coréa faz cessão completa e permanente, ao imperador do Japão, de todos os seus direitos á soberania da Coréa inteira;

Segundo- O imperador do Japão acceita a annexação completa;

Terceiro- Ao imperador, ex-imperador, príncipes herdeiros e suas esposas, serão attribuidos os títulos, dignidades e honras a vidas e bem assim os créditos annuaes sufficientes á sua manutenção e representação, e de quatro em quatro annos, serão ministrados os capitães necessários aos outros membros da casa imperial;

Quinto- Serão nomeados pares e pecuniariamente recompewnsados os coreanos que tal direito hajam adquirido, por serviços notórios;

Sexto- O Japão encarregar-se-á inteiramente do governo e administração da Coréa; prestará inteira proteção aos coreanos que obedeçam ás leis e occupar-se-á do bem estar de cada um;

Setimo- Nas funcções publicas serão empregados, tanto quanto o permittam as circunmstancias, os coreanos de nascimento que se mostrem competentes e tenham fielmente acceitado o novo regimen;

Oitavo- pela applicação da declaração junta, estipula o Japão que estenderá, tanto quanto possível, á Coréa, os tratados de commercio japonezes; e os estrangeiros residentes na Coréa gosarão os mesmos direitos e protecção legalmente adquiridos. (pág.2)

EUROPA

As festas da elevação de Montenegro a reino

*** Revestiram-se de verdadeira imponência as cerimônias e festas da elevação a reino do principado de Montenegro, realisadas ante-hontem em Cettinhe.

As deputações de Montenegro, Damacio, Albania, Velha Servia e Italia começaram a desfilar por diante do palácio real ás primeiras horas do dia entoando canções patrióticas e levantando as mais calorosas acclamações ao rei Nicolau.

-O soberano Nicolau I, recebendo os jornalistas, declarou-lhes que manteria fielmente a política da manutenção da paz e consagraria o melhor do seu empenho e do seu esforço ao desenvolvimento da instrucção nacional.

-Após a inauguração dos novcos edifícios do governo, realisou-se a ceremonia da collocação da primeira pedra do hospital que será construído a expensas da rainha Alenam da Italia. O ministro da guerra, general Martinovitch offereceu ao rei Nicolau, em nome do exercito, uma espada de honra. (pág.2)