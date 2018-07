Quarta-feira, 31 de agosto de 1910

NOTAS DO EXTERIOR

AMERICA

O sr. Roosevelt assiste a uma reunião de veteranos da guerra hespano-americana

-Comunicam de Douver, capital do Estado do Colorado, que o sr. Theodore Roosevelt tomou parte numa reunião de veteranos da guerra hespanhola, e depois numa reunião de “cowboys”, discorrendo sobre a conservação dos recursos naturaes e insistindo sobre o Alasca. (pág.6)

OS CORINTHIANS

Crupo tirado hontem para o “Estado”, por occasião da visita feita ao “ground” do Velodromo pelos amadores inglezes que compõem o “team” dos “Corinthians”.

Sentados, ao centro, o sr. Luiz Fonseca, presidente da Liga Pulista; na extremidade esquerda, o sr.dr. Pedro de Almeida Bicudo, thesoureiro da Liga; na extremidade direita, o celebre forward Day.

Aos lados do presidente da Liga Paulista, á esquerda o sr. W.V. Timmins, secretario honorário dos Corinthians; á direita, o sr. C.C. Page, captain do team da Oxford University, reputado amador internacional, sendo também um jogador de crickt de primeira ordem. (pág.3)

Um grande philosopho norte-americano

William James fallecido há poucos dias, era o méis alto representante do pensamento philosophico nos Estados Unidos.

Os seus livros acatados e stimados em todos os centros intellectuaes europeus, deram-lhe fama universal, principalmente os “Principios de Psychologia” e por ultimo ás conferencias sobre o “Pragmatismo”.(…)

Em 1890 William James publicou o seus “Principios de Psychologia” que lhe haviam custado nove annos de fadigas, e que logo se tornaram conhecidos em todo o mundo. Os dois volumes dessa grande obra continhamuma exposição muito lucidae completa do que os psychologistas conhecem pelo nome de “Theoria Lange-James”, e de cuja essência se pode dar uma idea dizendo “que os nossos sentimentos são menos a causa do que o resultado das nossas reações instinctivas contra as impressões externas.” Essa theoria foi acolhida com vivas discussões nos centros philosophicos e não obstante, adoptada por muitos estudiosos.(…)Nos últimos annos, o grande philosopho chamou a attenção dos estudiosos de philosophia e dos profanos para um novo methodo philosophico, o “pragmatismo”(…)

O pragamatismo foi logo conhecido em todos os centros intellectuaes pela “philosophia do util”. Levantou discussões e polemicas(…) .Differentemente dos outros systemas philosophicos, ephemeros e frageis, o pragmatismo parecia ser o systema definitivo, pois não tomava parte nos conflictos da razão pura nem nas contradições do pensamento humano. Distanciando-se de todas as theorias absolutas e das concepções mataphysicas, o pragmatismo só queria fundar-se sobre o terreno firme das idéas praticas, conforme ás nossas necessidades e ás nossas inspirações, o solido terreno das verdades de senso commum que se conformam com os nossos interesses e podem melhor assegurar-nos a felicidade.

Não setrata mais de procurar e descobrir “a verdade em si”, porque a diversidade das theorias philosophicas é bem uma prova de que a Verdade é inaccessível á razão humana. Deixemos, pois, dizia William James, essa philosophia cujas conclusões nenhuma utilidade pratica têm, e são até, muitas vezes , nocivas á vida humana.Se o determinismo ameaça ou arruína a fé que temos na responsabilidade e no dever, forçoso é repudiarmos o determinismo, e admittir como verdade as benéficas affirmações do senso comum, que proclamam a fé no livre arbítrio e justificam o ideal moral.Não há outro critério de verdade além da utilidade social e moral. Não há outra verdade além da referente aos factos e á acção e que com esta e aquelles torna mais feliz a nossa vida.

Para esses opportunistas da philosophia que são os pragmatistas, só é verdadeiro o que é útil, isto é, o que contribue para o bem estar physico e moral dos homens.

O pragmatismo “reconhece como verdade sómente o que tem significado e importância na vida do homem, e somente julga do valor de uma verdade pelas conseqüências que podem advir ao homem do facto de a acceitar como tal.” (…)(pág.6)