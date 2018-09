Domingo, 09 de outubro de 1910

Telegrammas :

Serviço especial d’O ESTADO DE S.PAULO:

INTERIOR

Movimento revolucionário em Manaus- Contra o governador do Estado

RIO, 8 (A.)-A agencia Americana recebeu hoje os seguintes despachos expe4didos hontem de Manaus com nota urgente:

MANAUS, (A.)- O governador do estado, coronel Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, recebeu hontem um telegramma communicando-lhe que, durante a madrugada de hoje, será tentado nesta capital um grande movimento revolucionário, promovido pelas forças federaes aqui destacadas e que se acham de promptidão, excellentemente municiadas.

O movimento tem por fim, conforme accrescenta aquelle telegramma, afastar violentamente do governo o actual presidente do Estado. (pág.1)

Sabe-se que o coronel Ribeiro Bittencourt, está disposto a agir com toda a 3energia, defendendo a seu alto cargo até quanto permitta os elementos de que dispõe.

Dando-se o caso de derramamento de sangue o que é de esperar, toda a responsabilidade caberá ás forças federaes que pretendem levar a effeito um acto anti-constitucional e de verdadeira selvageria.

Toda a imprensa carioca foi prevenida dos acontecimentos que aqui se aguardam, afim de que o Brasil inteiro e os altos poderes da Republica fiquem conhecedores desses vandalismos.” (assignados) – “Diario do Amazonas”, “Jornal do Commercio” e “Correio do Norte”. (pág.1)

Os successos do Amazonas- Telegrammas recebidos pelo sr. presidente da República- As providencias do governo

RIO, 8- Regressando hoje das manobras no curato de Santa Cruz o sr. Nilo Peçanha, presidente da Republica, recebeu diversos telegrammas sobre os acontecimentos do Amazonas.

Entre elles destacam-se os seguintes: “Sr. presidente da Republica. Acabo de ser prevenido que as forças federaes neste Estado prettendem depor-me hoje pela madrugada. Cumpro o dever de trazer ao conhecimento de v. exa. Este, afim de que v. exa. Se digne tomar as providencias que couber no caso, declarando que procurarei cumprir o meu dever, defendendo a autonomia do estado. Certo de que v. exa. Não consentirá em tal attentado no regimen republicano, apresento as minhas saudações. Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, governador do Estado.”

“Sr. presidente da Republica.- Acaba de ser atacada a guarda do palácio pelas forças desembarcadas das canhoneiras fluviaes. O quartel da Força Federal está ostensivamente artilhado.

Confirmo o meu telegramma de hontem e aguardo providencias energiocas e urgentes a v. exa., afim de restabelecer o sossego publico perturbado. De minha parte manterei com todas as forças os princípios constitucionaes. Saudações . Antonio Clemente Ribeiro Bitte4ncourt, governador do Estado.”

Em conferencia que o sr. Nilo Peçanha, presidente da Republica , teve com o general José Bernatfino Boemann e almirante Alexandrino de Alencar, rsepectivamente ministros da guerra e da marinha, ficou resolvida a adopção de varias medidas, sendo expedidas ordens pelos dois titulares citados.

O sr. Nilo Peçanha respondeu assim aos telegrammas do governador: “ Acabo de receber o telegramma em que v. exa. Me communicou que as forças federaes de terra e mar nesse Estado promovem a deposição de v. exa. E que a guarda do placio foi atacada. O governo federal não se conforma com um tal attentado á autonomia do Estado e, por intermédio dos ministros da marinha e da guerra , já fez sciente ás mesmas forças de que, se esse facto é verdadeiro e v. exa. For deposto, mandará repol-o, como me cumpre em obediência à Constituição e ás leis da Republica. – Saudações- Nilo Peçanha, presidente da Republica.” (pág.1)

A República em Portugal

Brasileiros entrevistados em Londres sobre os acontecimentos em Portugal- O exemplo do Brasil

LONDRES, 8 (H.)- O “Morning Post” publica hoje uma entrevista que obteve de dois brasileiros actualmente aqui, que são os drs. Eduardo da Fonseca Cotchmg e Padua Dias, a propósito dos acontecimentos de Lisboa e subseqüente implantação do regimen republicano em Portugal.

Segundo a opinião expressa por estes dois brasileiros, os progressos realizados pelo Brasil após a proclamação da Republica foram uma das causas do desenvolvimento dos sentimentos republicanos em Portugal. (pág.2)