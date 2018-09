Segunda-feira, 10 de outubro de 1910

Telegrammas :

Serviço especial d’O ESTADO DE S.PAULO:

INTERIOR

O caso do governador do Amazonas- Um telegramma recebido pelo sr. Nilo Peçanha- A resposta de s. exa.- Os officiaes destacados no Amazonas responderão a conselho de guerra

RIO, 9 – O sr. Sá Peixoto vice-governador do estado do Amazonas, expediu ao sr. Nilo Peçanha telegramma idêntico aos que foram passados aos ministros.

O sr. presidente da Republica endereçou immediatamente o seguinte tlegramma ao presidente do Congresso Legislativo daquelle Estado: “Tendo o sr. vice-governador desse Estado communicado hoje ao governo federal haver assumido a administração, por ter o Congresso declarado vago o cargo de governador, de accôrdo com o art. 53 da constituição do Amazonas, rogo a v. exa. Informar-me com urgência se, de facto, o poder legislativo decretou procedente a accusação ao governador coronel Antonio Bittencourt, e a sua suspensão, conforme o art. 52 paragrapho único da constituição desse Estado.

V. exa. Informará egualmente como e quando o Congresso assim deliberou. Attenciosas saudações. (a) Nilo Peçanha.”

– O sr. Nilo Peçanha, em conferencia com o general Bormann e almirante Alexabdrino de Alencar, resolveu exonerar os officiaes de terra e mar que commandam as forças do exercito e da marinha no Amazonas, os quaes serão chamados a esta capital por telegramma. Aqui aquelles officiaes responderão ao conselho de guerra. (pág.1)

A República em Portugal

Coincidencia lembradas pelo “Times”- O passeio do marechal Hermes com o sr. Theophilo Braga

LONDRES, 9 (D.)- “O Times” em sua edição de hoje, torna a recordar que o rei d. Manuel nasceu a 15 de novembro de 1889, justamente no dia da proclamação da Republica Brasileira, recordando egualmente que a ultima cerimônia a que o rei d. Manuel assistiu officialmente, no caracter de rei, foi officialmente, no caracter de rei, foi o banquete offerecido ao marechal Hermes da Fonseca, presidente do Brasil e sobrinho do marechal Deodoro da Fonseca, que depôs o imperador D.Pedro II, banquete esse que se realisou no palácio de Belém.

Quarenta e oito horas depois desse jantar , diz o “Times” (repetindo a ballela inverosimil que correu e que já foi desmentida), o marechal Hermes da Fonseca passeava em automóvel pelas ruas de Lisboa, ao lado do presidente da Republica Portugueza. (pág.2)

O rei d. Manuel em Gibraltar- Sua majestade descerá á terra para assistir a missa- A sua comitiva

LONDRES, 9 (D.)- Os jornaes desta capital publicam tlegrammas de Gibraltar dizendo que o rei d. Manuel desembarcará hoje pela primeira vez, afim de ouvir a missa dominical em terra.

As pessoas da sua comitiva têm desembarcado todos os dias, fazendo varias compras. Entre os objectos que essas pessoas têm adquirido nas diversas lojas daquella cidade, figuram malas, bahus, roupas, artigos de toilettes, etc. Muitas pessoas do séquito do rei d. Manuel abriram crédito na casa bancária do sr. Thomaz Mosley.

E’ provável que o hiate “D. Amelia” não permaneça por4 muito tempo em Gibraltar, pois que a sua estadia alli acarreta grandes despesas para acomitiva. O rei deposto ficará naturalmente na cidade até que cada um resolva sobre o destino que prefere tomar. (pág.2)