Terça-feira, 11 de outubro de 1910

OS SUCCESSOS DE MANAUS

O Sr. Nilo Peçanha foi avisado com antecedência bastante do plano posto em execução- O sr. Pinheiro Machado é accusado como principal responsável, or um jornal que até agora o apoiava- Declarações do general Osorio de Paiva- Censura telegraphica –Outras informações

Sobre os lamentáveis successos do Amazonas, publicamos hontem, além das informações telegraphicas relativas á marcha dos factos re ás opiniões de alguns dos jornaes cariocas.

Os jornaes que commentaram o caso (poucos o fizeram) foram unânimes em profligar o incrível incidente, em que se acham envolvidas forças do exercito e da marinha, dando uma tristíssima prova de desorganização e anarchia.

Temos agora á vista o “Correio da Noite”, publicado ante-hontem, domingo. Para esse jornal o procedimento daquellas forças, bombardeando Manaus para depor o sr. Bittencourt não foi surpresa. Três dias antes o attentado lhe fora annunciado em tlegramma pelo seu correspondente naquella cidade. Recebendo o despacho, mandou-o mostrar ao sr. presidente da Republica, tendo s. exa. Declarado que ia providenciar immediatamente. De como s. exa. Cumpriu a sua palavra, dão testemunho as notícias que se acabam de ler com assombro e indignação.

Não param ahi as revelações daquelle jornal. Diz elle ainda saber que o sr. pinheiro Machado, de accordo com o sr. ministro da marinha e com o próprio chefe da Nação, promettera ao sr. Silverio Nery o governo do Amazonas para antes do regresso do sr. marechal Hermes ; accrescentando que os gravíssimos sucessos de Manaus foram preparados por aquelle senador, a quem, em vista disso, de ora em diante nega o seu apoio jornalístico.(…)

– O governo federal estabeleceu censura sobre os telegrammas enviados do Rio para o Amazonas. Essa medida, como é natural, causou a mais justa estranhesa.

-O “Correio da Manhan”, de hontem, registra o facto de há muito correrem boatos de que se preparava a deposição , “com o auxilio das forças federaes”. Não lhes deu crédito; mas os acontecimentos vieram confirmal-os.

“As tropas federaes em Manaus, ou agiram por determinação expressa do governo da União, e então é este o autor de um ato de barbaridade e selvageria que nos envergonha perante o mundo civilisado, ou por conta própria, dando prova do estado de anarchia, desordem e indisciplina em que caíram. E’ possível que os commandantes, principaes responsáveis pelo attentado, se deixassem influenciar pela consideração de que seria agradvel o facto consummado da deposição do governador aos dominadores da política nacional, á cuja frente se acha o sr. pinheiro Machado, a quem se attribuia todo o empenho em mudar, em seu proveito, a situação política do Amazonas. Seja como for, não podemos calar a nossa indignação diante de semelhante crime, que, apesar dos pesares, esperamos não fique impune.”. (pág.4)

A República em Portugal

Portugal e Vaticano- Importantes resoluções do conselho dos cardeaes

ROMA, 10 (D.)- Sob a presidência do papa PIO X, celebrou-se um conselho de cardeaes afim de tratar dos acontecimentos de Portugal em relação aos interesses da egreja.

Estiveram presentes, entre outros, os cardeaes Raphael Merry Del Val, José Colasancio Vives y Tuto, Seraphim Vannutelli, Caetano De lai e Pedro Respighi.

Consta ao jornaes que o conselho resolveu, com a aprovação do pontífice, não adiar o consistório, convocado prara meados do próximo mez de novembro, e não suspender a elevação a cardeal do patriarcha de Lisboa, monsenhor Antonio Menica Bello, ainda que a Republica Portugueza decrete a separação da egreja do Estado. (pág.2)

Um Succedaneo da guerra

William James, o celebre philosopho norte-americano, criador da theoria denominada “Pragmatismo”, e sobre o qual falamos há pouco tempo a propósito da sua morte- escreveu para o “Mc. Clure´s Magazine” um artigo sobre a guerra e o militarismo, que tem importância não só pela natureza do assumpto, como por ser o ultimo trabalho do grande professor de psychologia da universidade de Harvard.

Nesse artigo William James se declara um pacifista convencido, e refuta os argumentos oppostos pelos fautores do militarismo, para os quaes a guerra é “uma instituição providencial”. O grande pensador exprime a sua fé no triumpho final da paz universal e no estabelecimento gradual de uma espécie de equilíbrio social.

“Aos meus olhos, diz James, a theoria fatalista, que vê na guerra um factor inelutável, é um absurdo. A guerra moderna precisamente por causa da sua mosntruosidade, é impossível e absurda.”

Outr’ora as guerras eram explorações de pirataria- fonte sangrenta que saiu a cohesão das sociedades modernas. Hoje ainda há no homem o instincto e o ideal militares, mas: civilização entravou-os de tal modo que tornou muitíssimo difficeis as guerras, embora o universo todo esteja armado. A palavra “paz” na bocca de um soldado que dizer “espectativa de guerra”.

A vida militar tem muitos encantos, e isso faz com que se não admitta facilmente a possibilidade de chegarmos a um tempo em que os destinos dos povos se regularão pela evolução lenta, e não mais pela luta trágica nos campos de batalia.

Emquanto os anti-militaristas não propuserem um systema que possa substrair o papel disciplinar da guerra, e seja o equivalente moral desta, a situação actual não será tão cedo resolvida. (…)(pág.4)