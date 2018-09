Quarta-feira, 12 de outubro de 1910

SAENZ PEÑA

Assume hoje o alto cargo de presidente da Republica Argentina, para que foi eleito, o sr. Roque Sanz Peña. E’ um acontecimento de extraordinaria importância para a Argentina, para o Brasil e para toda a América do Sul; o novo presidente argentino é o mais autorizado representante no seu paiz, da elevada, patriótica e intelligente política de approximação das republicas sul-americans que orienta, de há muito, a nossa política exterior e que, na Argentina, inpira os homens de mais responsabilidade moral e intellectual.

A entrada do sr. Saenz Peña no governo é, pois para esta parte da America uma garantia de paz. Deve ser, e é, na realidade, motivo, para regosijo de todos que desejam com sinceridade e progresso e o engrandecimento da pátria, engrandecimento e progresso que só numa paz solida e duradoura com os vizinhos pode encontrar terreno próprio onde deite fundas e inabaláveis raízes. (pág.2)

A República em Portugal

A situação em Lisboa- O que dizem correspondentes especiaes de quatro importantes folhas

PARIZ, 11 (D.)- Os correspondentes especiaes de “Le Journal”, “Le Matin”, “Le Figaro”, e de L’Echo de Paris”, foram a Lisboa fazer reportagem dos acontecimentos que allis e desenrolaram. Contam com todos os detalhes e minúcias o ataque ao convento das Quelhas.

Dizem elles que os soldados e a população, fanatizados, penetraram no convento e destruíram os móveis e os altares, despedaçaram as imagens, rasgaram missaes valiosos, adornados por illuminures por grandes artistas portuguezes e estrangeiros, roubaram toalhas valiosas vestiram os hábitos sacros, fingindo celebrar missas grotescas.

Resumindo essas narrativas, os correspondentes desses jornaes dizem que taes scenas selvagens eram indignas de um povo civilisado, que aliás se mostrara digno, dias antes de proclamar a republica.

A expulsão das freiras doa conventos, contam os jornalistas, deu occasião a vaias monumentaes, sendo expostas três pobres moças aos maiores vexames e grosserias da população e separadas de seus parentes, que as poderiam proteger.

O sr. Jules Herdman, do “Matin” conta ter visto uma mocinha, que fora posta num convento, ser arrastada das mãos de seus parentes e seguir para o Arsenal da marinha afim de seguir para o exílio juntamente com outras meninas innocentes, consideradas inimigas da republica.(…)

Dizem os jornbalistas parizienses, por ouvirem contar, que o magnífico convento de Mafra soffreu também pilhagem desde a partida da família real que alli estivera(…) Accrescentam que todos os conventos estão ameaçados de perder as suas grandes e preciosas riquezas artísticas, accumuladas durante séculos, constituindo a grandeza artística de Portugal.

O capitulo da cathedral confiou seu esplendido thesouro á guarda das autoridades republicans.

O jornalista Herdman conclue a sua noticia dizendo que confrange o coração dos amigos de Portugal o espectaculo deste anti-clericalismo selvagem e espera que os portuguezes residentes no Brasil appellem para o governo provisório da republica portugueza, pedindo-lhe que faça cessar essa barbaria indigna de uma revolução que triumphou em nome da republica. (pág.2)

O Brasil reconheceu a Republica Portugueza

LISBOA, 11 (D.)- Os jornaes dão a noticia de que o governo do Brasil acaba de reconhecer a republica Portugueza.

Logo que recebeu a communicação, o sr. dr. Bernardino Machado, ministro dos negócios estrangeiros, apressou-se em ir apresentar os agradecimentos do governo provisório ao sr. Costa Motta, ministro do Brasil nesta capital. (pág.2)