Quinta-feira, 13 de outubro de 1910

OS SUCESSOS DE MANAUS

“E’ preciso que cada um saiba buscar na panóplia do armamento domestico e meio de resistir á barbaria que nos afoga e nos opprime, obrigando-nos a acceitar, resignados, a sorte da própria nacionalidade infamada e abatida”- disse o illustre republicano sr. Barbosa Lima no final do seu vibrante discurso de ante-hontem na Camara Federal, discurso que foi um brado de angustia e uma rajada de civismo.

Não há quem não experimente, diante deste espantoso caso, deste assombrosos relato do Amazonas, o mesmo atormentado sentimento de dor de vergonha e de indignação que vibrou com zunidos de vergasta na palavra ardente do tribuno. Não há quem não se sinta salteado dos mesmos temores que elle exprimiu com impressionante vehemencia, diante desta caudal de desvarios que tudo ameaça cobrir e subverter,- até a própria dignidade do paiz, os próprios créditos Moraes deste povo.

E’ preciso que cada qual busque as armas de que possa dispor, e resista, disse Barbosa Lima. Essa deve ser a convicção que, a estas horas, se levanta e se impõe na consciência de todos os cidadãos merecedores desse nome, de todos aquelles que não conseguiram recalcar e matar de vez, como planta daninha, toda preocupação pela sorte, pelo bem, pela honra de sua pátria.

Com effeito, que mais se não pode legitimente esperar, nestes dias negros da Republica, neste calvário da democracia brasileira? Todas as surprezas, ainda as mais absurdas, se succedem. Todos os attentados se consumam. Todos os pesadelos se convertem em realidade. Todas as previsões mais desesperadas se realisam, uma após outras, numa desfilada inacreditável de espantos… (…)(pág.4)

A fundação de São Paulo

A commissão encarregada de levantar em São Paulo o monumento commemorativo da fundação desta cidade, composta dos srs. Conselheiro Antonio Prado, presidente, drs. Ramos de Azevedo, Julio de Mesquita, Adolpho pinto e Cesar L. e Vergueiro, dirigiu á Camara Municipal o reuqerimento de teor seguinte: “ A co mmissão abaixo assignada, constituída para promover e levar a effeito a execução, em S. Paulo, de um monumento commemorativo da fundação desta cidade, em condições dignas não só de perpetuar a memória do fausto acontecimento, como a prestar merecida homenagem ás mais notáveis figuras históricas que nelle tomaram parte, vem solicitar o concurso do município para esta obra de justiça e de patriotismo.(…) (pág.3)

A República em Portugal

O Vaticano contra a Republica – protesto ás potências catholicas

ROMA, 12 (D.)- “La Ragione”- , orgam republicano de Roma- assegura que o secretario de Estado do Vaticano, cardeal Merry Del Val, declarou ao encarregado de negócios de Portugal, sr. Alfredos Achites Monteverde, que a Santa Sé não acceitava nenhuma espécie de relação com Portugal, emquanto durar a actual orientação de governo provisório.

Accrescenta Merry Del Val que o papa protestará opportunamente contra os excessos dos anti-clericaes commetidos em Portugal em prejuízo da liberdade e dos bens dos religiosos expulsos e presos.

“La Ragione” diz saber de boa fonte que o papa já dirigiu uma queixa reservada, ás potencias catholicas, sobre os acontecimentos de Portugal, porquanto affectam os interesses da egreja.

Commentando as referidas informações, “La Ragione” diz que a joven Republica Portugueza tem tudo a ganhar com a ruptura de relações com o Vaticano. (pág.2)