Sexta-feira, 14 de outubro de 1910

EXTERIOR:

ALLEMANHA

A fala do throno da Austria-Hungria- A annexação da Bósnia e da Herzegovina e o exercito

BERLIM, 13 (D.)- Telegrapham de Vienna aos jornaes desta capital annunciando que, na fala do throno, o imperador Francisco José manifesta a sua satisfação, pelo feliz exito que teve a annexação da Bósnia e Herzegovina, pelo fim da tensão da política européa, pela consolidação da triplice alliança e pelas relações satisfatorias que a Austria-Hungria mantém com todas as potências.

O imperador Francisco José louva de um modo especial, o procedimento amistoso que a Turquia teve para com aquelle paiz.

Conclue dizendo que os resultados da questão da Bósnia e Herzegovina provam sufficientemente que é indispensável cuidar-se sempre da efficacia do exercito. (pág.2)

O QUE HÁ DE NOVO

Porque recuou o sr. Nilo Peçanha- A reposição do governador do Amazonas obra da minoria e do general Osório de Paiva- Precedente gerado para o Estado do Rio- (…)

Rio, 12 de outubro de 1910.

O sr. Nilo Peçanha viu-se obrigado, perseguido pelo clamor publico,, à mandar repor ao governo do Amazonas o sr. Antonio Bittencourt, apeado do poder a couto de armars pela força federal estacionada em Manaús.

Os protestos vehementes e enérgicos que o paiz levantou contra esse crime inominado pelo orgam de sua imprensa e da Camara dos Deputados- não do parlamento porque o Senado ainda é uma feitoria do sr. Pinheiro Machado- tiveram força bastante para compellir o presidente da Republica a attender ás exigências da moralidade e do dever, obrigando-o a retroceder do propósito criminoso em que se achana de acceitar os factos como elles se tinham dado.

E’, sem duvida , mais com incalculável serviço que a Republica e a civilização brasileira ficam a dever á vigorosa phalange parlamentar que constitue a opposição. Não fôra a sua acção cheia de salutar energia, que despertou o espírito daquella casa de poder legislativo para um pronunciamento e quase unânime repulsa por esse monstruoso delicto, e por certo, a esta hora, estava o sr. Pinheiro Machado com o Estado do Amazonas submissamente incorporado á sua política, dando-lhe a compensação de que tanto carece neste momento.

Porque o preclaro chefe republicano, que atravessa um momento assas delicado, vendo que não tardam a abrir-se profundos claros em suas fileiras hontem compactas, precisa de um Estado que o consolo da perda irremediável do Rio de janeiro para o qual elle já olha com o profundo desalento de quem não tem a menor esperança.(…) S. (pág.4)

