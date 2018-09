Domingo, 16 de outubro de 1910

Os sucessos do Amazonas

RIO, 15- O sr. Nilo Peçanha, presidente da Republica, recebeu um longo telegramma do coronel Bittencourt, agradecendo-lhe as promptas providencias que s. exa. deu, para repol-o no cargo de governador do Estado do Amazonas.

-O sr. Silverio Nery procurou hoje o sr. Nilo Peçanha para conferenciar com este sobre os acontecimentos do Amazonas, não conseguindo falar por estar s. exa. recolhido aos seus parentes.

– Os officiaes do 47º batalhão de caçadores, que seguiram do Pará para o Amazonas afim de repor o governador Bittencourt, não receberam vencimentos nem ajuda de custo deixando as famílias sem recursos. (pág.1)

A República em Portugal

D.Manuel vae iniciar em Portugal uma campanha política- os miguelistas alliados aos monarchicos

LONDRES, 15 (D.)- Consta que, ao mesmo tempo em que publicar o seu manifesto, d. Manuel, rei deposto de Portugal, iniciará uma campanha política rigorosa, por intermédio dos seus amigos em Portugal.

A campanha terá como principal objectivo apresentarem-se os monarchicos ás urnas, procurando eleger quantos partidários possa para a representação nacional, afim de combater, a Republica no parlamento.

Nessa campanha que os monarchicos vão iniciar brevemente, sabe-se que os partidários de d. Manuel farão causa commum com d. Manuel , fundindo-se em uma só força os monarchicos subsistentes e os miguelistas. (pág.2)

EXTERIOR:

SERVIÇO ESPECIAL do “ESTADO” e da Agencia Havas

FRANÇA

O ataque ao automóvel do sr. Fonseca Hermes

PARIZ, 15 (D.)- Diversos brasileiros, passageiros do “Amazon”, devido á greve das estradas de ferro, alugaram automóveis que os conduziram de pariz a Cherburgo, afim de tomar alli aquelle pauqete , com destino ao Brasil.

Os automóveis custaram de aluguel cerca de 500 francos para cada um.

O automóvel que conduzia o dr. Fonseca Hermes e família, e mais parentes do marechal Hermes, foi victima de um desastre, que segundo todas as apparencias, foi provocado por malfeitores ainda desconhecidos.

Estava atravessada na estrada uma corda de aço, que obrigou o automóvel a parar, sendo nessa occasião disparados vários tiros, que quebraram os vidros da machina.

Saiu ferida uma criada da família do marechal Hermes.

No ataque dos desconhecidos percebeu-se que muitos tiros falharam.

A polícia de Cherburgo, avisada do incidente, providenciou immediatamente para a descoberta dos criminosos. (pág.2)