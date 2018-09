Segunda-feira, 17 de outubro de 1910

O QUE HÁ DE NOVO

Telegramma apocrypho do sr. Nilo Peçanha- Parece mais um vestígio do seu apoio á situação- Providência que se impõe (…)

Rio, 13 de outubro de 1910

O “Jornal do Commercio” refere hoje um facto na verdade muito interessante. Ouviu dizer que o sr. Nilo Peçanha soube, por communicação particular, que o “Diario Official” do Amazonas publicára um telegramma com sua assignatura, apocrypho, reconhecendo como legal o governo do sr. Sá Peixoto e enviando-lhe felicitações.

Se o despacho em questão é realmente apocrypho cumpre apurar o caso, que tanto compromette o presidente da Republica no momento em que seus amigos mal terminam a difficil tarefa de defendel-o das tramas responsabilidades que lhe pesam na prática dos factos criminosos da longínqua circumscripção, mas o que parece é que se trata de um vestígio de seu apoio á situação criada pelo movimento revolucionário quando se imaginava que vingaria o facto consumado.

Não me parece crível que a audácia dos autores desse surto de caudilliagem subisse ao ponto de attribuir ao supremo magistrado da nação um documento falso, quando a verificação desse criminoso embuste seria fácil e prompta, visto como há em Manaus duas únicas agencias tlegraphicas- a do cabo submarino e a do nacional- cada uma das quaes poderia declarar, é requisitação de quem quer que fosse, que tal despacho não era verdadeiro.

Além disso é muita coincidência junta, desde que o coronel Pantaleão Telles já havia declarado, por escripto, que procedia ao bombardeio de Manaus e á deposição do sr. Antonio Bittencourt por ordem do governo federal.

E’ de esperar, portanto, que o sr. Nilo Peçanha junte ás providencias que está tomando a respeito desse attentado a instauração de um inquérito, afim de descobrir a falsificação e punir o autor dessa falsificação.

E emquanto não apparecer o resultado dessa diligencia pairam algumas dúvidas sobre a illegitimidade desse telegramma. Talvez não houvesse tempo de sustar-lhe a publicação e viesse, depois a necessidade de o declarar apocrypho…

Essa desconfiança talvez não surgisse em muitos espíritos se não fosse a nova orientação que o governo quer dar ao caso delictuoso dessa deposição, como há dias o annuncia tacitamente sua imprensa em editoriaes em que procura ajeitar, dentro de uma legalidade mentirosa, a perda do mandato do governador do Amazonas, dando-a como conseqüência do processo a que fraudulentamente o submetteu a Assembléa Legislativa, sem numero nem competência constitucional para tomar tal deliberação.(…) S. (pág.3)

ESTADOS UNIDOS

A travessia do oceano Atlantico em balão dirigível

NOVA YORK, 15 (H.)- Telegrapham de Atlantic City, no Estado de New Jersey:

“O aeronauta Wellmann partiu hoje4, no balão dirigível “America”, em direcção ao mar.

Consta que Wellmann queria effectuar a travessia do oceano Atlantico, pretendendo ir á Europa.

O “America” leva provisões sufficientes para um mez de viagem e tem dois hmens de equipagem.

Um radiogramma procedente do Sul annuncia que o “America” se dirige para Nordeste, com a velocidade de vinte nós por hora. (pág.2)

FRANÇA

Experiencias de aviação- A travessia da Mancha- De Pariz a Londres

Pariz, 16 (H.)- O balão dirigível “Clement Bayard” partiu hoje, ás 7 horas e 15 minutos da manhan, de Guise, no departamento do Aisne, para Motte, no das Côtes-du-Nord, de onde se dirigiu, depois de passar sobre Boulogne-sur-Mer, para Londres.

No campo de aviação de Issy-les-Moulineaux, também se realisaram hoje diversas experiências.

Tres biplanos, typo Farman, fizeram alguns vôos entre aquella localidade e esta capital.

O aviador Wynmalen elevou-se, ás 7 horas e 15 minutos da manhan, em Issy, dirigindo-se para Bruxellas.

A’s 9 horas e 21 minutos, o aeroplano Legagneux também partiu daquelle acródromo para a capital .

Os dois aviadores, segundo informam despachos aqui recebidos á noite alcançaram a meta de sua viagem. (pág.2)