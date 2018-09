Terça-feira, 18 de outubro de 1910

FRANÇA

Os attentados anarchistas- explosão de outra bomba em Versalhes- Desordens-Prisões

PARIZ, 17 (H.)- A população está exasperada contra os autores dos attentados anarchistas.

A explosão de uma bomba perto da residência do conselheiro municipal, sr. massrd, diretor de “La Patrie”, foi, provavelmente, a conseqüência da ameaça feita aos jornalistas que se manifestaram desfavoráveis á parede dos empregados das estradas de ferro.

Osbre a porta da casa do sr. Massard, foi encontrado collado um cartaz, dizendo que aquelle era o primeiro aviso que os grevistas faziam ao director de “La Patrie”.

Foram presos o sr. Bidamet, membro do comitê dos ferro-viarios e o sr. Chabert, secretario do syndicato dos anarchistas.

Communicam de Versalhes que explodiu uma bomba, na passagem de um trem á entrada de um túnel nas proximidades daquella localidade.

Em Petit-Bourg deram-se graves desordens. Os gendrames atiraram contra os paredistas, seis dos quaes foram mortos. Varios grevistas ficaram feridos. (pág.2)

A República em Portugal

HAECKEL

Um collaborador da “North America Review” visitou há pouco tempo o grande sábio allemão na sua Villa de Jena, e num dos últimos números daquella revista contou as suas impressões.

Sereno, com um radiante optimismo e uma fé profunda na humanidade, Haeckel vive uma vida quase idyllica no seu retiro de Jena. Tem os olhos azues, a voz crystalina, o aspecto ainda enérgico.

Haeckel vive estudanto. Diante de si tem alinhados cincoenta valumes, por elle mesmo escriptos e pelo seu punho copiados, e cujos desenhos são também da sua lavra. Vizinho, fica o museu em que estão colleccionadas as varias preciosidades scientificas que conseguiu ajuntar.

O grande pensador não é sómente scientidta- é artista também: desenha e pinta a aquarela soffrivelmente.

Nestes últimos annos Haeckel tem-se dedicado á criação de um Museu da Evolução, que legará á universidade de Jena.

O Museu de Evolução organisado á outra exclusivamente de haeckel é a única instituição do gênero existe no mundo. As pinturas que adornam as paredes das suas salas são reproduções de maravilhosas formas de seres existentes no fundo do mar.

Haeckel, que está absorvido pelo seu Museu, affirma que este constitue a melhor expressão e o maior expoente da philosophia da vida cujo systema elle criou- o monismo.

O grande sábio, palestrando com o jornalista norte-americano, deu-lhe succintamente uma lição de monismo. No cosmos, disse elle, sé é visível uma substancia que se manifesta com os attributos do pensamento e da extensão. No campo do pensamento realisa phenomenos psychicos; no campo da extensão realiza a corporalidade.

Os inseparáveis attributos da substancia única são Materia e Energia.

A chimica tornou plausível a hypothese de uma matéria prima a que Hackel deu o nome de “protilo”.

As leis que regem o “protilo”, applicando-se tanto ao mundo organinico como ao mundo inorgânico, mostram que o Ser é uma constante troca de força acompanhada de uma constante troca de matéria.

Sobre a grande lei de uma única substancia é que foi edificada a philosophia do Monismo, incompatível com a antiga concepção dualista da divindade e do mundo, do espírito e da natureza.

Haeckel affirmou que uma egreja ministstica será um dos ideaes e dos escopos do século vinte, uma Egreja sobre cujo altar principal Urania será collocada e adorada.

Naturalmente, terminou o collaborador da “North American Review” o grande sacerdote dessa Egreja será o pontífice Maximo do monismo- se elle viver até lá! (pág.5)