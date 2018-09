Quarta-feira, 19 de outubro de 1910

RUSSIA

Fallecimento do sr. Mouromtsev

PETERSBURGO,18 (D.)- Falleceu hoje nesta capital o sr. Mouromtsev, que foi o primeiro presidente da Duma Nacional.

________________________

N. da R.- Serguei Andreevitch Mouromtsev, notável jurisconsulto e homem político russo, era um espírito infatigável e trabalhador, dotado de grande erudição.

Nasceu em Moscow em 1850 e depois de haver completado os seus estudos na universidade de sua cidade natal, foi nomeado lente de direito romano e seguidamente vice-reitor do mesmo instituto, contando nessa occasião a edade de 27 annos.

Privado de sua cadeira pelo governo de Alexandre III em 1884, Mouromtsev inscreveu-se na lista dos advogados do foro de Moscow e assumiu a direcção do “Jouriditschesky Viestnik”, ou “Mensageiro Juridico”, que em 1802 foi obrigado a suspender a sua publicação por ordem do governo moscovita, porque em suas columnas pregava abertamente as doutrinas liberaes.

Em 1899 fundava a Sociedade Juridica de Moscow, para a propaganda das mesmas idéas, tendo sido seu presidente. Esta associação também foi extincta por ordem do governo, pelo mesmo motivo. Membro da Duma Municipal de Moscow (conselho municipal) e do Zemstvo do governo da mesma cidade, Mouromtsev foi eleito duas vezes presidente do congresso dos Zemstvos.

Em 11 de maio de 1906 o illustre jurisconsulto alcançava um dos mais elevados postos do partido liberal do seu paiz, sendo eleito por unanimidade de votos presidente do primeiro parlamento russo,- a Duma Nacional.

Deixou muitas obras scientificas e, entre ellas, citaremos: “ Le Droit civil de l’ancienne Rome”; “La critique Du Droit Romain em Occident”; “Qu’est-ce que Le dogme Du Droit”; “Le Droit ET La Justice”; “De ladetermination ET des divisions fondamentales Du droit”, e muitas outras.

Era um jornalista distincto, um professos abalisado e um orador claro e incisivo, notável pelo seu sangue frio, pelo seu bom senso e pela lógica do seu raciocínio. (pág.2)

ESTADOS UNIDOS

O cyclone em Cuba e nos Estados Unidos

NOVA YORK, 18 (H.)- Informações aqui recebidas procedentes de Havana, dizem que os prejuízos causados pelo cyclone em Cuba são consideráveis.

Milhares de camponezes das províncias orientaes ficaram reduzidos ´a miséria e desabrigados, sendo provável que o governo cubano peça o auxilio do estrangeiro para minorar a situação angustiosa em que se acha a população.

As bananeiras e trigaes ficaram destruídos e parte da cidade baixa de Havana está submergida.

As comunicações com o interior estão cortadas.

– Telegrapham de Tampa, na Florida, que as communicações para o sul estão cortadas e que toda a costa soffreu extraordinariamente com o cyclone. (pág.2)