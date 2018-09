Quinta-feira, 20 de outubro de 1910

ITALIA

O cholera- Os casos de hontem- os fallecimentos em Napoles- Casos suspeitos em Palermo- Acquedocto infectado- Um morto em Roma

ROMA, 19 (D.)- Os jornaes desta manhan publicam as seguintes noticias sobre a marcha do cholera. Foram verificados hontem os seguintes casos:

Nas Apulia: Molfeita, um caso; Andria, um caso e um óbito; Cerignola, um caso.

Nas províncias da Campania: Concello-Arnone, um caso; Calvano, um caso; Brarra, dois casos e um chito; Grazzanise, um caso; Maddaloni, dói casos e um óbito; Gaeta, um caso, Afragola, dois casos; Castellamare di stanza, um caso e um óbito, Pellezzano, um óbito.

-Na cidade de Napoles, desde o começo da epidemia até hontem, deram-se cento e trinta óbitos.

-Em Palermo foram denunciados novos casos suspeitos, achando-se os enfermos em observação.

-As águas do aqueducto de Cuma, perto de Nápoles, foram analysadas, sendo encontrada, infeccionada pelo bacillo virgula; foi por isso interditado.

-No lazareto de Roma falleceu do cholera um tal Pedro Casella. (pág.2)

JORNAES DO RIO

*A Imprensa- Diz que não é possível disfarçar a má impressão causada pelas noticias acerca das providencias tomadas contra o cholera. Depois das affirmações do director da Saude Publica, era licito suppor que podíamos dormir tranquillos; essa, porém, não é a realidade. Estamos muito longe de um serviço medíocre de hygiene defensiva.

“O que occoreu agora com o “Araguaya”, desmente fundamentalmente o director de Saude Publica. Recife, porto de intenso commercio transatlântico, alli está inteiramente descoberto de defesa e acaba de receber passageiros e cargas desse próprio “Araguaya”, a cujo bordo lavrava o falagellante morbus.

Para que o mesmo succedesse á Bahia e ao Rio de Janeiro, seria baste que o médico de bordo tivesse querido esconder o verdadeiro estado sanitário do navio. O “Araguaya” teria, assim, livre pratica nesta capital e aqui desembarcariam, sem soffrer o menor tratamento sanitário e o mais ligeiro expurgo, uma variedade enorme de mercadorias e todos os passageiros, alguns já atacados de cholera.

Mas nem se precisa argumentar com a má fé dos médicos de bordo para provar que, se não fosse um acaso providencial, teríamos já- contra as affirmações formaes do director de Saude- “O cholera morbus” na cidade. Para que essa desgraça nos tivesse succedido, era sufficiente, apenas, que os casos que se declararam a bordo do lindo transatlântico se houvessem conservado incubados por mais cinco dias e si viessem a explodir quando já os passageiros tivessem desembarcado.

Em tal hypotese, os doentes, que estão sendo atacados, e já o foram, da Bahia para cá, iriam ter a manifestação do terrível inimigo, postos no seio da nossa população, nesta capital e pelo interior do paiz. Se é assim que estamos garantidos contra a invasão da devastadora epidemia, podemos levantar as mãos para o céu, implorando-lhe o socorro, que não nos é dado esperar da hygiene official! (…)(pág.5)