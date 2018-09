Sexta-feira, 21 de outubro de 1910

O cholera-morbus

RIO, 20- O sr. ministro do interior não recebeu communicação alguma sobre o cholera-morbus.

S. exa, em conferencia que teve com o secretario da saúde publica, resolveu, como medida de precaução, que partam para a Ilha Grande vinte e cinco praças do exercito para reforçar o policiamento feito por um navio de guerra. (pág.1)

EXTERIOR:

SERVIÇO ESPECIAL do “ESTADO” e da Agencia Havas

Republica Argentina

A chegada do “Araguaya”- Providencias tomadas pelo governo.

BUENOS AIRES, 20 (A.)- O paquete inglez “Araguaya”, actualmente fundeado na Ilha Grande, Rio de Janeiro, de quarentena até que seja rigorosamente desinfectado e livre do cholera-morbus, é esperado neste porto no dia 26 do corrente.

O governo argentino, em vista das notícias alarmantes chegadas do Rio a propósito do apparecimento do terrível mal a bordo daquelle vapor, tem tomado desde já as necessárias providencias para que a cidade seja completamente isolada.

Assim, chegando o “Araguaya”, todos os passageiros de terceira classe, a exemplo do que se fez em Ilha Grande, serão isolados durante cinco dias, e desinfectados rigorosamente. (pág.2)

ITALIA

Marconi entrevistado

ROMA, 20 (D.)- Telegrapham de Bolonha que Guilherme Marconi, que regressou no dia 17 de Buenos Aires, entrevistado, se manifestou summamente satisfeito com a sua viagem á America do Sul, confiando muito no excellente resultado da sua iniciativa para a criação de uma communicção radiotelegraphica directa entre a Italia e aquelle continente.

Marconi seguiu para Pontecchio, na província de Rovigo. (pág.2)

FRANÇA

A nota da Inglaterra à Persia

PARIZ, 20(D.)- Em sua edição de hoje, o “Petit Journal” publica, na integra, a nota da Gran Bretanha enviada á Persia, na qual o governo de Westminister declara sem rebuços que, se dentro de três mezes não for restabelecida a ordem na estrada que vae ter a Ispahan, se verá obrigado a organizar um destacamento, sob o commando de oito ou dez officiaes inglezes do exercito das Indias, afim de proteger a referida estrada.

Accrescenta a nota que essa medida não importará absolutamente em attentado contra a integridade do território persa. (pág.2)