Sabbado, 22 de outubro de 1910

Ainda os telegrammas para Manaus- Novo escandalo- O sr. ricio Filho e o “Paiz”- o sr. Nilo Peçanharecebe cópia de todos os telegrammas- (…)

Rio, 20 de outubro de 1910.

Conforme se vê do novoincidente provocado pelas recalcitantes linhas telegraphicas que communicam o Rio de janeiro com a cidade de Manaus, cada vez o governo mais se compromette e mais claras se tornam as responsabilidades do sr. Nilo Peçanha no attentado de que resultou a deposição do sr. Antonio Bittencourt.

O caso do telegramma que o “Paiz” de hoje attribue ao sr. Bricio Filho tem a sua explicação natural. O digno director do “Seculo”, aliás, já deu a entender que sabe como conseguiu o sympathico nmatutino publicar a resenha de um despacho seu para Belém, embora fundamentalmente alterado, desde que o destinatário não era o sr. Antonio Bittencourt, conforme o assegura o correspondente que transmittiu áquella folha o ruidosos telegramma, cujo original o sr. Bricio Filho se mostra tão justamente empenhado em ver com seus olhos…

O que é incontestável é que o presidente da Republica recebe cópia de todos os telegrammas confiados á linha nacional como ao cabo submarino. E’ um escândalo e uma vergonha, mas é um facto! (…)(pág.3)

ALLEMANHA

A possibilidade da Instituição da Republica na Hespanha

BERLIM, 20 (D.)- Retardado- O “Berliner Tageblatt”, publica hoje uma entrevista que o seu correspondente em Madrid obteve do deputado Alexandre Lerroux, chefe do partido republicano hespanhol, sobre a situação actual da Hespanha e as possibilidades de uma revolução.

O sr. Lerroux, depois de muitas considerações, conclue dizendo que a revolução pode irromper, de um momento para outro, não só em Madrid como em outras cidades da Hespanha simultaneamente. (pág.2)

