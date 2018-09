Domingo, 23 de outubro de 1910

Telegrammas :

Serviço especial d’O ESTADO DE S.PAULO:

INTERIOR

O café brasileiro no exterior- Um telegramma particular recebido em Santos por uma firma commissaria- O café subirá a 70 francos provavelmente

SANTOS, 22.- Importante casa commissaria e exportadora desta praça recebeu hoje de Antuerpia um telegramma concebido nos seguintes termos, relativamente ao nosso café no exterior:

“O stock na Europa está quase exgottado e o disponível está sendo manipulado. A depressão do nosso mercado não durará muito tempo, provavelmente. Se o Brasil resistir por mais algum tempo, elle dictará os preços e teremos talvez o café a 70 francos.”

Vê-se dahi que até certo ponto as noticias do exterior justificam a resistencia que a nossa praça está opondo, há cerca de um mez, ás tendências naturalmente baixistas dos compradores, aqui e aos mercados estrangeiros. (pág.1)

O “cholera –morbus”- Projecto de sr. Nabuco de Gouvêa sobre a fiscalização sanitária dos navios e outras providencias

RIO, 22.- Na sessão de hoje da Camara, o sr. Nabuco de Gouvêa apresentou o seguinte projecto.

“Artigo primeiro- As companhias de navegação ficarão obrigadas a receber nos seus navios, pelo prazo que ao governo de todas as occorrencias que se deram durante a viagem do ultimo porto estrangeiro ao rio de janeiro.

Artigo segundo.- Os navios das companhias que não quizerem prestar-se á medida imposta pelo artigo primeiro, serão sujeitos á inspeção sanitária no lazareto da Ilha Grande, para onde irão directamente do ultimo porto estrangeiro, sem tocar em porto algum brasileiro.

Artigo terceiro- Fica o governo autorizado a abrir os créditos necessários para reorganizar , installendo-o convenientemente e dotando-o de todo material necessário a um alojamento de desinfecção, para um numero nunca inferior a mil viajantes, o lazareto Central da Ilha Grande.

Pargrapho único- O governo providenciará desde já sobre as installações do lazareto e de pontos de observação e desinfecção nos principaes portos do Brasil.

Artigo quarto- Revogam-se as disposições em contrario- Nabuco Gouvêa”. (pág.1)

NOTAS E INFORMAÇÕES

*

O sr. dr. Emílio Ribas, director do Serviço Sanitário, seguiu para o Rio afim de combinar com o governo federal todas as medidas necessárias para defender o nosso Estado da invasão do cholera.

O dr. Emilio Ribas já conferenciou nesse sentido com o sr. Esmeraldino Bandeira, ministro do interior, e pelo que somos informados, encontrou da parte de s. exa. toda a boa vontade em facilitar-lhe a missão.

Hoje o director do nosso Serviço Sanitario deverá assentar com o director da saúde publica do Rio os meios de acção conjunta e harmônica das duas repartições afim de garantir o êxito das medidas prophylacticas que em São Paulo já foram e serão ainda postas em pratica.

*

*

Assumiu o partido republicano de Portugal a responsabilidsade de acudir aos males que affligiam o seu paiz, traduzidos no evidente malestar em que, há não poucos annos, se debatia o povo portuguez, por tantos laços a nós unido. Que males eram esses ou, para sermos mais exactos, que mal é esse que se nos manifesta por symptomas de aspecto variado? Ninguém com mais autoridade para responder do que o conhecido sociólogo suisso, Léon Poinsard, que abcaba de publicar em dois números successivos da “Science Sociale” os primeiros resultados do estudo por elle emprehendido sobre o assumpto.

Damos hoje aos nossos leitores a primeira parte do capitulo em que o illustre investigador resume a sua impressão geral sobre o paiz, desenvolvida e sustentada no corpo do trabalho. Completal-a-emos em dois outros artigos nos quaes serão apreciados successivamente “O Portuguez de outrora e “Portugal contemporâneo”. (pág.4)

*