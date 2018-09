Segunda- feira, 24 de outubro de 1910

EXTERIOR:

ITALIA

Congresso socialista- Terceira sessão- Discussão sobre o relatório Turati- Volta ao marxismo- recepção

ROMA, 23 (E.)- Telegrapham de Milão as seguintes noticias sobre a terceira sessão do congreso nacional socialista:

Logo no começo é lida, entre applausos, uma mensagem de adhesão e saudação dos socialistas austríacos.

Recomeça depois a discussão sobre o relatório do deputado Felippe Turati, chefe reformista, a respeito da acção política do partido.

O delegado Reina disse que as diversas tendências dos seus grupos provam a vitalidade do partido socialista. Aprecia o sufffragio universal, mas sem fé, julgando-o uma simples panacéa. Reconhece as falhas que se attribuem ao grupo parlamentar socialista, mas as desculpa, achando excessivas as criticas que lhe são feitas.

Admitte que os socialistas não podem abstrahir da defesa da pátria quer que ella se torne precisa. (Tumulto, gritos de protesto, de viva a Internacional, e gritos de applausos, de viva a pátria.

O presidente, João Lerda, restabelece a muito custo a calma.

O delegado Mussolini falla sustentando idéas revolucionárias e atacando vários pontos do relatório Turati. (…)(pág.1)

FRANÇA

Fallecimento do rei do Siam

Pariz, 23 (H.)- Os jornaes desta capital publicam telegrannas de Hangkok annunciando que falleceu nauqella cidade o rei do Siam, Chulalognkorn, nascido na mesma capital a 20 de setembro de 1853.

Foi proclamado rei, em substituição do Chulalognkorn, seu filho Maha Vajiravudh, nascido a 1 de janeiro de 1881; proclamado príncipe herdeiro do throno a 17 de janeiro de 1895.

O novo soberano do Siam é cavalheiro das Ordens de Santo André, da Annunciada, do Elephante, dos Seraphins e do Tosão de ouro. (pág.1

As universidades femininas nos Estados Unidos

A “Revue Universitaire” trouxe há pouco um artigo de mlle. P. Regnid sobre as universidades femininas norte-americanas, do qual vamos aqui fazer um resumo.

As universidades femininas nos Estados Unidos são, antes de tudo, institutos de educação, pois se preoccupam principalmente com a preparação das moças para ávida, cuidando pouco de fazel-as eruditas pelo estudo.

Em geral são fundações devidas á iniciativa privada, e, como era de esperar num paiz democrático, aberta a todas as classes sociaes.(…)

As matérias que se ensinam no “Wellesley College” são muitas: mathematica applicadas e puras, astronomia, physica, chimica, botânica, zoologia, physiologia, geologia, mineralogia, historia, historia literária, philosophia, psychologia, inglez, francez, allemão, italiano, hespanhol, grego, latim, philologia comparada, pedagogia, estudos bíblicos, arte, musica, dança, gymnastica, hygiene.

O numero de matérias espanta naturalmente; mas é espanto injustificado, porque as alumnas não fazem, nem são obrigadas a fazer muita coisa. Basta dizer que uma alumna não dá por semanas de 12 a 17 horas de lição.

As universidades femininas norte-americans não querem formar doutoras e eruditas, mas somente mulheres educadas e de uma illustração variada e pratica, embora superficial. (pág.2)

A mulher russa

(…)O que modernamente mais caracterisa a mulher russa, é o desejo de se egualar ao homem em todos os campos de actividade social e de se subtarir á dependendia em que está relativamente a elle.

E’ por isso que cada dia cresce mais o numero das moças russas que freqüentam as Universidades, os laboratórios de chimica e as clinicas, não só das Russia como também, e principalmente, de muitas cidades europeas.

Naturalmente, o temperamento apaixonado das mulheres russas havia de as levar, como de facto as levou, a tomar parte no mavimento revolucionário de que a Russia tem vindo presa há algum tempo. Para não lembrar senão dois factos importantes, foi uma mulher, Vera Sassalic, quem matou o feroz Tropoff, em 1878, e três annos depois foi ainda uma mulher Vera Figner quem dirigiu o assassinato do cazr Alexandre II. Vera Figner que deve estar viva ainda hoje, foi de grande belleza, e disso só se valeu para arrastar em pós si , na onda revolucionaria todos os seus adoradores.

Actualmente numerosos estudantes russos cooperam apaixonadamente com os nihilistas, na agitação social e revolucionaria do seus paiz. Vivem em Pariz, em Berlim, em Londres, em Nova York, e em varias outras grandes cidades. Só Nova York conta com uma colônia de 160.000 russos.

Mas as mulheres russas não são somente revolucionarias. Na Russia há muitas medicas e enfermeiras por simples sacrifício, e não são poucos os asylos, para mulheres e crianças e as sociedades para a protecção das crianças e as agencias para a collocação dos operários cuja fundação se deve á iniciativa das mulheres.

Inscreveram na sua bandeira “Sciencia e Liberdade”, e trabalhando pelo bem do seu sexo e em geral de todos os desherdados, têm os olhos fitos no futuro da Russia. (pág.2)