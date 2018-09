Terça- feira, 25 de outubro de 1910

EXTERIOR:

SERVIÇO ESPECIAL do “ESTADO” e da Agencia Havas

ESTADOS UNIDOS

O reconhecimento da Republica Portugueza

NOVA YORK, 24 (A.)- O governo dos Estados Unidos declarou-se de inteiroacordo com a attitude da Inglaterra, da França, da Hespanha e dos demais governos europeus, relativemente ao reconhecimento da Republica de Portugal, autorizando o seu representante em Lisboa a entrar em negociações com o governo provisório para a protecção dos interesses da colônia norte-americana de Portugal.

Quanto ao reconhecimento, só o fará quando o regimen republicano for adoptado pela vontade do povo, livremente manifestada no pleito para a Constituinte.

O governo americano só reconheceu a Republica Franceza em 1868, mezes depois de proclamada. Reconheceu sem demora a Republica Franceza de 1879 porque foram as camaras legislativas que a proclamaram.

Reconheceu tambem a Republica Hespanhola, em 1970, porque também foi proclamada pelo Senado e pela camara dos deputados, transformados em assembléa constituinte, em conseqüência da abdicação de Amadeu I.

Hoje, em Portugal, ao modo de pensar do governo yankee, e esse é diferente; a Republica não foi proclamada pelos legítimos representantes do voto popular. (pág.2)

A reorganização naval

(…) O LUGAR DO BRASIL ENTRE AS POTENCIAS NAVAES

O que seremos militarmente em 1922- Esperanças que devem se converter em realidade.

Dentro de poucos dias será entregue á publicidade o livro “Nossa Marinha”, editado por iniciativa da Liga Maritima Brasileira.

Desse trabalho, que foi confiado á competência do sr. Arthur Dias, escriptor de mérito firmado, que trata sempre de assumptos navaes com uma capaciadade que falha a muitos profissionaes, podemos offerecer aos nossos leitores o seguinte excerpto do capitulo subordinado á epigraphe “Perspectivas e esperanças”, de muito interesse e opportunidade:

“Nosso paiz foi, e será umproducto do mar. Todas as nossas condições existenciaes se radicam no mar. A razão e a causa de nosso rápido crescimento nos quisessem varrer da face da terra e do convício mundial contemporâneo, de nada mais se careceria lançar mão que de um simples bloqueio dos nossos portos.

Isso é duma evidencia inobjectavel, bastando lembrar que edificamos sobre o litoral toda nossa civilização, com riquíssimas cidades, installações e cabedaes, que sommam um valor de muitos milhares de milhões, a que nada poderia ressarcir ou compensar, num caso de destruição.

Assim, é claríssimo que temos de ser uma potencia naval, custe o que custar, e que nosso poderio sobre o mar há de crescer logicamente á medida dos grandes progressos geraes de nossa pátria.

O desarrolio da população, do commercio externo e interno, dos melhoramentos materiaes, das rendas publicas, etc, etc, que nosso paiz apresenta, nos algarismos invariavelmente progressivos destes últimos trinta annos, fazem antever nossa collocação entre as mais poderosas nações do globo, antes mesmo da segunda metade deste século. (…)”.(pág.3)

Goethe e a tentação de Pariz

Goethe nunca pôde fazer uma das viagens, que, em varias épocas da sua viva, mais ardentemente desejou fazer- a viagem a Pariz.

Quando deixou Leipzig em 1768 para voltar á sua terra natal- conta a “Bibliothéque Universalle”- o jovem burguês de Francfort estava decidsido a ir estudar o mundo e a literatura em pariz.

Nessa occasião elle escrevia a um amigo: “Pretendo ir á França para ver como se vive ahi e para aprender bem o frances.”

Noutra carta diz Goethe: “De Strasburgo partirei para Pariz, onde espero dar-me maravilhosamente e passar algum tempo. Depois, só Deus sabe o que succederá…”

Mas os dezessete mezes passados em Strasburgo não lhe permittiram realisar o seu sonho. O poeta continua a desejar Pariz: na “Verdade é Ficção”Goethe escreve a um amigo de Francfort uma carta imaginariamente datada de Versalhes, e na qual lhe conta a sua feliz chegada e pormenores da festa dada por occasião do casamento do Delphin…

Quando em França recomeçaram os movimentos populares da Revolução, a visão da Pariz mundana desapparece aos olhos de Goethe, substituída pela de uma outra Pariz, mais inquietante e mais complexa. Depois, caiu-lhe nas mãos o livro de Mercier- “Tableau de Pariz”, e Goethe viu então quanto era vasta e profunda a revolução moral e política que se fazia em França. Naturalmente, como sábio que era, quis então ardentemente ver de perto a Revolução e os seusw resultados. Mas o seu dever o levou a Weimar sendo ahi obrigado a contentar-se com as noticias que, sobre Pariz, lhe davam os livros e os amigos. (…)

Em novembro de 1800 Goethe escrevia ao traductor francez do “Hermanno e Dorothéa”: “Se eu fosse mais moço, iria fazer-lhe uma visita e conhecer os costumes e os lugares da França, o caracter dos seus habitantes e as suas necessidades Moraes e intellectuaes depois de tamanha crise. (…)”

E assim, quando em 1802 o príncipe herdeiro de Weimar, que se achava em Pariz, o convida a chegar até lá. Goethe recusa, porque já se considerava muito velho para fazer a viagem. (pág.2)