Quinta-feira, 27 de outubro de 1910

E.F. São Paulo-Rio Grande

Já hontem demos, além dos dados principaes, avista do ponto do Rio Uruguay em que alinha, ora inaugurada, passa do território catharinense á parte rio-grandense. Transpõe ahi o caudaloso rio em bellissima ponte Metallica de 450 metros de comprimento, em seis luzes grandes de cerca de 62 metros e dois trames de accesso.

E´ essa a única obra de arte importante que ainda resta construir. Far-se-á a passagem, provisoriamente, por meio de outra ponte de madeira cuja execução foi atacada com excepcional actividade, vencendodificuldades naturaes da maior importância. Basta dizer, para que possam ellas ser avaliadas que o leito alli todo em rocha e que o Uruguay é sujeito a enchentes frequentse e volumosas, graças á constituição da sua extensa bacia, toda ella em solo impermeável.

A ponte metalleca deverá, porém, achar-se prompta dentro de anno e meio e, estamos certos, achar-se-á concluída. Responde pela nossa asserção a forma por que foram conduzidas as obras no trecho de S.João do Uruguay, no qual 290 kilimetros de linha ficaram inteiramente construídos em vinte mezes de trabalho.(…)

(…) A nova linha de que damos hoje novas vistas, tiradas no pittoresco Valle do Rio do Peixe, que ella segue constantemente pela margem esquerda, abre pois uma feliz excepção no meio da rede sul-brasileira cujo traçado nem sempre obedeceu ao mesmo critério.

Esse facto honra sobretudo a directoria da Barzil Railway que se empenhou em seguir uma política de largo futuro, digna de imitação.

E seria injustiça escrever estas ligeiras notas sem assignar o nome do dr. Achilles Stenghe, o competente e eergico engenehiro chefe da construcção, a quem a empresa em boa hora encarregou a direcção de tão difícil techo. (pág.3)

A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA

NOTAS E INFORMAÇÕES

*

Um grupo de republicanos portugueses promoverá depois de amanhan, ás 8 horas da noite, no Grande Hotel, um grande banquete de confraternização luso-brasileira para commemorar a proclamação da Republica em Portugal.

Para assistirem a essa festa são esperadas commissões especiaes de santos, de Campinas e do rio de janeiro. Com a commissão do rio de janeiro o dr. Bettencourt Rodrigues, que se acha naquella capital, e o sr. Joçao Lage, director do “Paiz”.

As listas de inscripção para o banquete acham-se abertas no escriptorio desta folhas, do “Correio Paulistano”, do “Commercio de São Paulo” e no Centro Republicano Portuguez.

A inscripção é de 40$000 réis por pessoa. Não se exigirá para o banquete traje de rigor. (pág.4)

*

*

Em sua edição de 20 do corrente, publicou o jornal “Germania”, desta capital, a seguinte noticia: “ Um leitor escreve-nos no dia 15 deste mez: De fonte fidedigna, sabemos que o dr. Ribas, chefe do nosso serviço sanitário, concordou que se deram aqui em S.Paulo alguns casos de cholera, mas que foram occultados. Sendo verdadeira esta noticia, não há crítica bastante severa para o procedimento da autoridade.

Se na verdade esta doença entrou aqui, a direcção do nosso serviço sanitário deve esclarecer o publico, para tomar as necessárias providencias. Em casos tão importantes, não se deve occultar a verdade, que há de apparecer afinal”.

A respeito dessa notícia, podemos informar ser ella absolutamente infundada. A attitude assunida pelo Serviço Sanitario de S.Paulo, desde o apparecimento do cholera a bordo do “Araguaya”, é de molde a poder tranqüilizar completamente a população, que não se deve deixar sobresaltar por informações levianas e infundadas trazidas á publicidade. (…)(pág.4) .

*