Sexta-feira, 28 de outubro de 1910

O CHOLERA

(…)Prophylaxia do cholera

A prophylaxia do cholera só pode se basear no conhecimento de seu modo de propagação. Ella deve lutar ora contra a chegada de indivíduos provenientes de paizes infectados, ora contra a extensão do flagello em uma cidade; deve exercer sua obra protectora ao redor de um doente e emfim dictar a cada um conselhos durante a epidemia; prophylaxia nacional, urbana, ao redor dos doentes e individual, eis os grandes aspectos de uma luta entre o cholera.

Quanto á fronteira, é preciso confessar que a prophilaxia nacional não tem toda a aforça desejável em uma época em que os êxodos são múltiplos e se effectuam por modos rápidos e diversos; certamente, vigiando-se centenas de killometros nas fronteiras marítimas ou terrestres, talvez se apanhe alguns doentes durante a viagem. Mas quer fazer contar as pessoas que chegam por estradas de ferro, em estado de incubação e, sobretudo, contra os portadores de bacillos? Nada ou quase nada, porque a vigilância consecutiva ao exame de passaportes sanitários o attinge somente se caem doentes, mas não os impede de semear o perigo ao redor delles. (…)(pág.5)

E.F. São Paulo- Rio Grande

Mortalidade infantil- Utensillamento puericola nos diversos paízes- o problema entre nós

CONTINUAÇÃO

–9- As obras philantropicas de distribuição de leite e leiterias sanitárias, que tem por fim fornecer gratuitamente, ou a baixo preço, leite puro, aseptico e dotado de forte valor alimentício.

Desde que condições sociaes mais vezes, e em pequeno numero de casos a incapacidade physiologica a hypo a agalactia, impõem a triste necessidade de se recorrer á mamadeira, de se lançar mão do aleitamento artificial, o fornecimento de um leite puro, limpo e barato surge como uma exigência da puericultura e não póde deixar de fazer parte das preocupações e do programma dos protectores da primeira infância, pondera judiciosamente Paul Strauss.

A “Obra philanthropica do leite”, fundada pelo dr. Henri de Rothschild , tem neste particular prestado bons serviços á sociedade parisiense, installando em diversos quarteirões da metroplole franceza quarenta depósitos, corretamente aparelhados, onde as mães operarias, impossibilitadas de amamentar seus filhos, podem adquirir, por 25 centimos e menos, um litro de leite bom e pasteurizado e as indigentes, gratuitamente. (…)(pág.4)

A estatua colossal de Victor Manuel II

O transporte da estatua para o monumento do Capitolio. A gravura mostra as dimensões da estatua proporcionalmente a um homem.

Pra que os colossaes tronco de bronze, acima reproduzidos, pudessem ser transportados da officina de fundição Bastianelli, em San Michele Roma, para o Capitolio, foi preciso derrubar três metros muros principaes. O busto e a cabeça do rei pesam onze toneladas; o ventre do Cavallo pesa doze toneladas; o sabre do rei mede três metros e oitenta centímetros de comprimento; tudo mais, na mesma proporção…(…) (pág.3)